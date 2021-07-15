‫أوبو تعزز لحظات عيد الأضحى المبارك بسلسلة هواتف أوبو رينو5

“OPPO Reno5 Series“

سلسلة هواتف أوبو رينو5 “OPPO Reno5 Series” مصممة لمساعدة المستخدمين على الاحتفال والتقاط أجمل لحظاتهم في الحياة بتصوير احترافي مدعوم بأفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي

أوبو تجسد معاني العطاء بالعيد مع فرصة الفوز بهاتف رينو5 برو G5 “Reno5 Pro 5G” من خلال

الوسم “#EidGlowWithReno

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 15 يوليو / تموز 2021 /PRNewswire/ —مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك واستعداد العائلات والأصدقاء لتوثيق أفضل اللحظات الاحتفالية بهذه المناسبة، تعمل أوبو، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا وصناعة الأجهزة الذّكية، على تمكين المستخدمين من التقاط أجمل لحظاتهم الاحتفالية من صور فوتوغرافية ومقاطع فيديوعبر سلسلة هواتفها أوبو رينو5 التي تشمل رينو 5 برو 5G “Reno5 Pro 5G“ ورينو5 G5 “Reno5 5G” ورينو5 Z “Reno5 Z”.

وبهذه المناسبة، أكد طارق زكي، مسؤول إدارة المنتج في أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا، على التقنيات التي تتمتع بها سلسلة هواتف رينو5 “Reno5″، حيث أنها تضع بين أيدي المستخدمين أدوات ابتكار فريدة لتوثيق لحظاتهم بهذه المناسبة المباركة بما توفره من تقنيات تصوير احترافية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن سلسلة هواتف أوبو رينو5 تمكن المستخدمين من التحكم الكلي بالصور التي يلتقطوها، بالإضافة إلى ذلك، ستكون اللقطات الليلية مع الأضواء والألعاب النارية التي ستملأ سماء عيد الأضحى مثالية من خلال تقنية عرض الفيديو المدعومةبالذكاء الاصطناعي “AI Highlight Video” المتوفرة في هواتف رينو 5 برو 5G “Reno5 Pro 5G“ورينو5 G5 “Reno5 5G” والتي تجمع بين خوارزميات الترا نايت فيديو“Ultra Night Video” من أوبو وخوارزميات لايف أتش دي أر “Live HDR” لتحسين جودة الفيديو بشكل كبير في حالات الإضاءة الخافتة والمشاهد ذات الإضاءات الخلفية. وقال طارق زكي بالنيابة عن أوبو أوجه أصدق التمنيات للجميع بعيد أضحى مبارك، آملاً أن تساعد هذه الأجهزة المبتكرة من أوبو وتقنياتها الاستثنائية في جعل هذا العيد مميزًا للغاية لكل مستخدمي هواتف أوبو.

ويتميز كل هاتف ذكي في سلسلة أوبو رينو5 “OPPO Reno5” بميزات تضمن صوراً مفعمة بالفرحة والحيوية تعيد لنا البهجة والحنين للذكريات بمجرد النظر إليها. وإلى جانب الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابكسل وكاميرا الزاوية فائقة الاتساع بدقة 16 ميغابكسل وكاميرا Telephoto بدقة 13 ميغابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميغابكسل ومستشعر درجة حرارة اللون، تدعم كاميرا Sony IMX766 من سوني بدقة 50 ميغابكسل الموجودة في هاتف أوبو رينو5 برو G5 “OPPO Reno5 Pro 5G” تقنية التركيز التلقائي المتعدد“All-Pixel Omni Focus” التي تستخدم كل بكسل لزيادة تركيز الصورة. والنتيجة هي تجربة تصوير فيديو وصور فائقة الجودة توفر صورًا ثابتة وعالية الجودة مع سطوع مثالي وتركيز حاد، حتى في أصعب ظروف التصوير – وهي مثالية للصغار الذين يرغبون دائمًا في التقاط كل تحركاتهم.

ويعتبر جهاز رينو5 Z G5 “Reno5 Z 5G”النسخة الأحدث ضمن سلسلة هواتف رينو5 “Reno5” وقد تم تصميمه خصيصاً للجيل Z “GenZ” من الفئات الشبابية. وبالإضافة إلى شريحة الجيل الخامس “5G” ومحسِّن أداء النظام لأجهزة رينو5 برو G5 “Reno5 Pro 5G” ورينو5 G5 “Reno5 5G” ، يتميز هاتف رينو5 Z G5 Reno5 Z” 5G” أيضًا بميزات تصوير مدمجة من كاميرا فيديو ليلية فائقة الدقة “Ultra Night VideoQuad Camera” والفيديو ثنائي العرض “Dual-View Video”، إلى فيديو الصور الملونة المدعومة بالذكاء الاصطناعي AI” “Color Portrait Video” والنسخة الثانية من خاصية تحسين الصور عبر الذكاء الاصطناعي AI Scene” “Enhancement 2.0. ويعتبر جهاز رينو5 Z G5 “Reno5 Z 5G” الرفيق المثالي لعشاق وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أنه يمكن المستخدمين من صناعة محتوى مذهل، يروي قصة احتفالات عيد الأضحى مع كل صورة أو فيديو يتم التقاطهما.

وتجعل كاميرا هاتف رينو5 Z G5 “Reno5 Z 5G” بدقة 50 ميغابكسل تصوير العالم بألوان حقيقية أمرًا بغاية السهولة، ما يمكّن المستخدمين التقاط أجمل ذكريات عيد الأضحى وحفظها وإعادة إحيائها بجودة مذهلة لاحقًا. ويمكنهم أيضًا الاستفادة من إعداد الكاميرا الرباعية للهاتف الذكي، وكاميرا الزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا 2 ميغابكسل ماكرو، وكاميرا أحادية بدقة 2 ميغابكسل مزودة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي مثل ألترا نايت فيديو “Ultra Night Video” وميزات الفيديو ثنائي العرض “Dual-view video” ، حيث يمكن أيضًا استخدامها لالتقاطصور سيلفي مميزة بدقة 16 ميغابكسللالتقاط لحظات العيد الجميلة.

ويتجسد شغف أوبو “OPPO” الراسخ بالابتكار لتقدم البشرية، مع سلسلة هواتف رينو5 “OPPO Reno5″ الذكية، بشكل واضح في احتفالات عيد الأضحى. وسواء كان الأمر يتعلق بإحياء ذكرى أو مشاركة لحظة خاصة مع الأحباء، فإن التقاط السعادة لم يكن أبدًا أسهل أو أكثر بهجة مما هو عليه اليوم. ومع سلسلة هواتف رينو5 “Reno5″، يمكن للمستخدمين تصوير لحظاتهم وحفظها وإعادة عرضها بأقصى درجات حيوية الألوان، والغوص في طيف مذهل من المشاعر بسهولة مطلقة.

ولجعل عيد الأضحى هذا العام مناسبة لا تٌنسَى، تشجع أوبو العملاء ومحبي العلامة على مشاركة لحظاتهم السعيدة مع العالم باستخدام الوسم #EidGlowWithReno على وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها فيسبوك وتوتير وإنستغرام للحصول على فرصة للفوز بـهاتف رينو5 برو G5 .”Reno5 Pro 5G”

معلومات للمحررين

كيفية الاشتراك في مسابقة EidGlowWithReno#:

التقط صورة تشارك فيها لحظات العيد باستخدام وسم EidGlowWithReno # حيث تعرض هذه الصورة الاحتفالات مع العائلة والاصدقاء

# حيث تعرض هذه الصورة الاحتفالات مع العائلة والاصدقاء الوسم عبر فيسبوك: @OPPO OR IG/TW: @OPPOArabia

سيتم اختيار فائز واحد على أساس الصورة / الفيديو الأكثر إبداعًا وستتاح له الفرصة للفوز بـهاتف رينو5 برو G 5 “ Reno5 Pro 5G” .

5 . سيتم الإعلان عن الفائز بعد عيدالأضحى

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه. وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم.

وتبذل أوبو جهوداً دائمة لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، وذلك انسجاماً مع فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار. ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيريسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أو هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا.

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الخامسة بين علامات الهواتف الذكية، عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو+.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً. كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية، القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 12 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، وسلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت، وكينيا، ونيجيريا، وشرق المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال أفريقيا. وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو. وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية.

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