‫أوبو تُطلق مُسابقة أوبو رينوفيتورز 2021 “OPPO Renovators 2021” العالمية لتعزيز الأفكار الإبداعية للفنانين الناشئين في العالم

– المسابقة العالمية، التي ستحظى بمنافسة كبيرة من الفنانين الناشئين، تُعقد تحت شعار “الضوء “

– سيتم عرض أعمال وتصميمات الفائزين في معرض إكسبو دبي 2020 الذي يقام في الامارات بين شهري أكتوبر 2021 ومارس 2022

دبي، الامارات العربية المتحدة، 28 يوليو 2021: أعلنت أوبو، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا وصناعة الأجهزة الذّكية، عن إطلاق مسابقة أوبو رينوفيتورز 2021 “OPPO Renovators 2021” العالمية، وهي النسخة الثالثة من مشروعها الخاص برعاية الفنانين الناشئين. وبالإضافة إلى كونها مسابقة عالمية لعشاق الفن والتكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، تعتبرأوبو رينوفيتورز 2021 “OPPO Renovators 2021” أيضًا منصة مثالية للمبدعين الشباب لإطلاق العنان لمخيلتهم في مجالات الفن والتكنولوجيا. ومع إطلاق المسابقة في جميع أنحاء العالم، ستمكن أوبو الفنانين الناشئين من استمداد الإلهام من الفنانين المشهورين، وعرض أعمالهم على المنصات الدولية بما في ذلك إكسبو دبي 2020 ومهرجان لندن للتصميم، والحصول على فرص مميزة في عالم الفن والابداع.

وتشجّع مسابقة أوبو رينوفيتورز 2021 “OPPO Renovators 2021“ المبدعين الشباب ولاسيما الناشئين منهم على إطلاق العنان لإبداعاتهم وتخيل إمكانيات التكنولوجيا من خلال الفن. وقال ويليام ليو، نائب الرئيس ورئيس التسويق العالمي فيأوبو: “تؤمن أوبو دائمًا بقوة جيل الشباب ونثق بقدرة الفنانين الشباب على التألق والإبداع. ومستقبل العالم هو صنيع إبداعات شباب اليوم، ونريد أن نقدم كل ما في وسعنا لتعزيز تفكيرهم الإبداعي”.

من جهته، قال إيثان تشيوي، رئيس أوبو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “الفن هو النواة الرئيسية لمؤسستنا، ويتم غرسه في كل ما تعكسه علامة أوبو التجارية، من تصميم الهواتف الذكية إلى ابتكار تقنيات مبتكرة جديدة. وإن برنامج أوبو رينوفيتورز 2021 “OPPO Renovators 2021” يشير الى التزام علامة أوبو التجارية لتمكين ودعم الأجيال الشابة الموهوبة والتي تنتظر فرصة للتألق. ونحن على ثقة من أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لديها مواهب مذهلة يمكنها أن تنافس في هذه المبادرة الرائعة على المستوى العالمي. وبدورنا ندعو جميع الفنانين والمواهب الشابة لمشاركة أفضل أعمالهم، حيث ستتاح الفرصة أمامهم لعرض أعمالهم في معرض إكسبو دبي 2020، الحدث الأكثر شهرة في العالم والذي ينعقد تحت شعار “تواصل العقول” وهي قيم تسعى أوبو جاهدة إلى تعزيزها”.

وكمصدر للطاقة في الأرض وجزء أساسي لمعظم معالم الحياة، لطالما يرمز الضوء إلى التعبيرات الإيجابية مثل الحب والأمل. وبدفء الإضاءة وبريقها، تسعى أوبو لخلق شعور بالهدوء والتفاؤل، وتشجيع المبدعين الشباب على إطلاق العنان لإبداعاتهم الفنية.

وتحت شعار الضوء، يتضمن برنامج أوبو رينوفيتورز 2021 “OPPO Renovators 2021” فئتين من المسابقات الاحترافية وهما آرت تك ART TECH وآرت توي ART TOY – بالإضافة إلى فئة بورتريت كابتشر Portrait Capture التي تستهدف عشاق الإبداع.

وفي فئة الفن في التقنية “ART TECH“، يمكن للفنانين الشباب استكشاف اندماج التكنولوجيا والفن بحرية؛ أما في فئة الفن في اللعبة “ART TOY“، فالفنانون مدعوون لتخيل رؤيتهم الخاصة لـ أولي “Ollie” وهو شخصية أوبو المميزة، وذلك على شكل مجسّم مصمم وفق مخيلات الفنانين المشاركين.

الجوائز والمناسبات العالمية التي سيعرض خلالها الفنانون ابداعاتهم المستقبلية

ستعمل مسابقة أوبو رينوفيتورز 2021 “OPPO Renovators 2021” على الاستفادة من موارد أوبو العالمية للمساعدة في نمو وتطوير مواهب الفنانين وقدراتهم في البرنامج. وبالإضافة إلى عدد من الجوائز والتكريمات المجزية، ستتاح للأعمال الفنية المختارة من المسابقة، الفرصة للعرض في المعارض العالمية مثل مهرجان لندن للتصميم ومعرض إكسبو دبي العالمي، فضلاً عن عرضها المستمر في المعارض العالمية عبر الإنترنت. وعلاوة على ذلك، ستتاح الفرصة أمام المصميين الشباب المشاركين في أوبو رينوفيتورز 2021 “OPPO Renovators “2021، للتعاقد والتعاون مع أوبو بما يمَّكِنهم من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشروعات تجارية هامة في عالم الأعمال.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج أوبو رينوفيتورز 2021 “OPPO Renovators 2021” يتم تنظيمه بالتعاون مع أفضل مؤسسات الفن والتصميم في العالم، وبدعم مباشر من الفنانين والمصممين المشهورين الذين يشاركون في لجنة التحكيم في المسابقة. والتي تشمل نخبة بارزة من الفنانيين العالميين مثل المصمم العالمي الأسطوري كاشيوا ساتو”Kashiwa Sato“، وأحد مؤسسي فن الفيديو غاري هيل “Gary Hill“، والفنان السمعي البصري ريوتشي كوروكاوا “Ryoichi Kurokawa” ، ومستشار العلامات التجارية تومي لي “Tommy Li“.

وللمزيد من المعلومات وللمشاركة في أوبو رينوفيتورز 2021 “OPPO Renovators 2021“، يُرجى زيارة موقع المسابقة الرسمي: https://campus.oppo.com/en /. ويرجى العلم أنه يجب تقديم جميع الأعمال الفنية قبل الساعة 24:00 بتوقيت جرينتش من يوم 29 أغسطس 2021. وسيتم إعلان النتائج النهائية قبل الساعة 24:00 بتوقيت جرينتش من يوم 18 سبتمبر 2021.

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه. وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم.

وتبذل أوبو جهوداً دائمة لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، وذلك انسجاماً مع فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار. ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيريسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أو هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا.

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الخامسة بين علامات الهواتف الذكية، عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو+.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً. كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية، القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 12 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، وسلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت، وكينيا، ونيجيريا، وشرق المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال أفريقيا. وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو. وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1583091/OPPO_Renovators_2021.jpg

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