‫أول اختبار حي ناجح لعينة لفيروس كورونا بالروبوت المعقم من أوتساو يعمل بـ UV-C LED

سنغافورة، 26 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — بنت شركة “أوتساو” أول آلة إبادة لفيروس كورونا البشري تم اختبارها معمليًا بنجاح في العالم باستخدام UV-C LED الحاصل على براءة اختراع O-RX لأوتساو. وقد تم اختبار فعاليت الروبوت معمليًا باستخدام تركيزات عالية من العينات الحية لفيروس كورونا البشري التي تم إحصارها من الولايات المتحدة وتم نشر النتائج للتو.

بناءً على النتائج والاختبارات التي أجرتهاA*STARوأكملتها في 21 آب/أغسطس، تم تحقيق فعالية التطهير بنسبة 99.9٪ في غضون 5 دقائق باستعمال OTSAW O-RX على مسافة عمل تبلغ 2.5 متر، إذ حققت الشركة تفوقا على مواصفات منافسيها مصنعي مطهرات الفيروس التي لم يتم اختبارها معمليًا.

يتم تصنيع O-RX من أوتساو من المفهوم والتصميم والتطوير والإنتاج بواسطة فريق الشركة في سنغافورة. وتدوم بطاريته خمس ساعات، وهو يستعمل مصابيحالليد التيتجعله صديقا للبيئة. ويمكن لهذا الجهاز تطهير مساحة 4000 قدم مربع (371.6 متر مربع) كل ساعة.

وتشعر أوتساو بالثقة من أنها ستتصدر تكنولوجيا التطهير من الفيروسات. يمكن أن يعتمد توافق الروبوت على التنبؤ. من الضروري عند شراء روبوتات خدمة التطهير الحصول على نتائج معملية حقيقية. وقد منحتهم النتائج يقينًا جديدًا تمامًا في إحداث تأثير في العالم للمساعدة في هذه اللحظة الصعبة.

لقد كان الحصول على عينات من الفيروس الحي قرار عمليا وصعبا، حيث تم إعطاء الأولوية في الاستفادة من العينات لتطوير اللقاح المضاد للفيروس. غير أنه بالنسبة إلى أوتساو، كانت هناك روح الشركة المتمثلة في أن الاختبار القائم على العلم هو الطريقة الوحيدة لضمان الفعالية والكفاءة ضد فيروس كورونا بالنسبة للروبوت المطهر O-RX من أوتساو.

وقال الرئيس التنفيذي / والمؤسس لشركة أوتساو، لنغ تنغ منغ، “لقد مر العالم بتغييرات جذرية وهو مهيأ اجتماعيًا واقتصاديًا للتغييرات المستقبلية. وأصبحأوتساو وروبوت O-RX الآن جزءًا من هذا العالم الجديد حيث نعيد تشغيل اقتصاداتنا ونركز على توحيد البشرية والتغلب على هذا الفيروس “.

أوتاساو هي شركة عالمية رائدة في تقنيات الروبوتات المتقدمة والجيل التالي من الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية وتطبيقات الأمن والتنقل لتحسين السلامة والعمليات التجارية والحياة اليومية. للحصول على معلومات إضافية، يرجى زيارة http://www.otsaw.com

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