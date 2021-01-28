Press Release

‫أول حدث في الصناعة: آر أيه أند أيه تستخدم تقنية أكس آر لعقد مؤتمرات متعددة المراكز لمبادرة الاستثمار المستقبلية يومي 27-28 يناير، 2021

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– نسخة مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلية الرابعة تُعقد 5 مراكز عالمية، ولكن تقنية أكس آر تمكن مفهوم المؤتمر المتعدد المواقع من أن يبدو وكأن الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين وصانعي القرار البارزين يجلسون معا في بيئات ديناميكية ومستقبلية جدا

– تقدم شركة ريتشارد أتياس أند أسوسييتس (آر أيه أند أيه)، منتجة مؤتمرات مبادرة الاستثمار المستقبلية، تقنية أكس آر في تنسيق حي متعدد المحاور لحدث هو الأول في الصناعة.

نيويورك, 28 كانون الثاني/يناير، 2021 / بي آر نيوزواير / — بدءا بيوم الغد، سيتم عقد النسخة الرابعة من مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلي في خمسة محاور عالمية. وفي مؤتمر هو الأول من نوعه في العالم، تستخدم شركة ريتشارد أتياس أند أسوسييتس (آر أيه أند أيه) تقنية أكس آر XR الاختراقية (الواقع الممتد) المبتكرة مع مفهوم تعددية المواقع لجعل الأمر يبدو وكأن المتحدثين الرئيسيين يجتمعون معًا في بيئات ثلاثية الأبعاد ديناميكية للغاية، على الرغم من أنهم سيكونون على بعد آلاف الأميال من بعضهم البعض، إذ سيكونون منتشرين بين موقع المؤتمر الرئيسي في الرياض وفي مدن أخرى تابعة للمبادرة في نيويورك وباريس وبكين ومومباي، في 27-28 كانون الثاني/يناير 2021. سجل هنا للنسخة الرابعة من مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلية لمشاهدة تقنية أكس آر المذهلة أثناء العمل. سجل هنا للنسخة الرابعة من مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلية لمشاهدة تقنية أكس آر المذهلة أثناء العمل.

يقول ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لشركة آر أيه أند أيه: “في سنواتي التي تزيد عن الـ 30 عامًا من إنتاج الأحداث والمؤتمرات الرائدة عالميًا لإحداث تأثير، تعتبر تقنية أكس آر إلى حد بعيد واحدة من أكثر الابتكارات إثارة التي رأيتها على الإطلاق.” “الجانب المشرق الوحيد لهذا الوباء، الذي كان بصراحة تامة كارثيًا لصناعة الأحداث والمؤتمرات، هو أنه أجبرنا على إعادة التفكير في كيفية جمع الناس معًا لرعاية المحادثة العالمية والحفاظ على جمهورنا نشطًا ومشاركًا.”

يتابع أتياس: “لقد سرّع كوفيد-19 من تبني صناعة المؤتمرات للتكنولوجيا، أولاً من خلال إجبارنا على احتضان الأحداث الافتراضية ثم من خلال إلهامنا لإنشاء منصات تفاعلية مبتكرة.” “تقنية أكس آر، التي توفر بيئات رقمية سلسة، تدفعنا حقًا إلى مستقبل المؤتمرات والأحداث.”

ستتم مزامنة الكاميرات والمجموعات الافتراضية في مبادرة الاستثمار المستقبلية وتقديمها في الوقت الفعلي، مما يوفر تجربة واقع افتراضي غامرة تمامًا للجمهور. من المناسب استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة في مبادرة الاستثمار المستقبلي ذات الرؤيا المستقبلية، وموضوعها هذا العام هو “النهضة الجديدة”. يعقد معهد مبادرة الاستثمار المستقبلية، الذي يتولى ريتشارد أتياس منصب الرئيس التنفيذي له، اجتماعات تضم أكثر من 150 من كبار المديرين التنفيذيين والمستثمرين وواضعي السياسات، لاستكشاف كيفية إعادة تنشيط الاقتصاد العالمي لتشكيل مستقبل أكثر إشراقًا للبشرية جمعاء في أعقاب الدمار الذي خلفه كوفيد-19.

يشرح أتياس: “يدخل العالم فترة ولادة جديدة، حيث سيتم تحسين كل جانب من جوانب الحياة وسيتم إعادة تصور كل قطاع تقريبًا بنماذج أعمال جديدة.” “تعتبر تقنية أكس آر مثالًا رئيسيًا – فهي تتيح لصناعة الأحداث والمؤتمرات أن تصبح أكثر مرونة من خلال إنشاء تجارب حية لا تُنسى بطرق جديدة، كما تعمل على تحسين تجربة المؤتمر للمتحدثين والجمهور على حد سواء.”

يفخر أتياس بكونه رائدا في مجال تقنية أكس آر في مبادرة الاستثمار المستقبلية وتطور استخدامها للأحداث متعددة المحاور الحية: “أكس آر هو نوع الابتكار الذي لا يحدث الا مرة واحدة في الجيل، وأتوقع اعتماده على نطاق واسع من قبل صناعة المؤتمرات حيث يصبح الوصول إليه أكثر سهولة. على الرغم من أنه لا شيء سيحل محل التواصل وجهاً لوجه، إلا أننا نحتاج دائمًا إلى البحث عن الشيء الثاني الأفضل.”

لا تفوت مشاهدة هذه التقنية الرائدة في النسخة الرابعة من مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلية في 27-28 يناير 2021!

حول ريتشارد أتياس أند أسوسييتس

آر أيه أند أيه هي شركة استشارات اتصالات استراتيجية متطورة متخصصة في مجالات الدعوة التجريبية والدبلوماسية الاقتصادية. نحن نقدم الأفكار والاتصالات والمنصات لتوجيه عملائنا – الشركات والحكومات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية – نحو نتائج ملموسة. أدت سنوات الخبرة في تقديم المشورة في مجال الاتصالات العالمية والعلامات التجارية الوطنية إلى استنتاجات معينة حول أفضل السبل لتصميم المنصات المادية والافتراضية التي تؤدي إلى نتائج ناجحة، على المدى القريب والبعيد.

منذ العام 2008، عملت آر أيه أند أيه كمحفز عالمي ومستشار للحكومات، فضلاً عن كونها خبيرًا في رسم صورة الدول بطريقة جذابة، وتنتج منتديات وفعاليات سياسية واقتصادية وثقافية، وتبتكر وتعيد ابتكار طرق لترفيع وتمكين صناع القرار العالميين في الحاضر والمستقبل. تعرف على المزيد: https://richardattiasassociates.com/

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