Press Release

‫”أي هيرب” تعلن عن التقديم السري لمسودة بيان التسجيل للطرح العام الأولي المقترح

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باسادينا، كاليفورنيا, 23 يوليو/تموز 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة iHerb Holdings, Inc. (أي هيرب هولدينجز إنك) اليوم عن قيامها بالتقديم السري لمسودة بيان التسجيل حول النموذج S-1 إلى Securities and Exchange Commission (“SEC”) (لجنة الأوراق المالية والبورصات) فيما يتعلق بالطرح العام الأولي المقترح لأسهمها العادية. ولم يتم حتى الآن تحديد عدد الأسهم المطروحة للتداول ونطاق سعر الطرح المقترح. ومن المتوقع أن يبدأ الطرح العام الأولي بعد انتهاء لجنة الأوراق المالية والبورصات من عملية المراجعة، وذلك وفقًا لشروط السوق وغيرها من الشروط.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع ولا يهدف إلى استقطاب عروض لشراء أي أوراق مالية. وأي عروض أو طلبات شراء -أو أي عمليات بيع للأوراق المالية- ستُجرى وفقًا لمتطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة (“قانون الأوراق المالية”). ويُصدَر هذا الإعلان وفقًا للمادة 135 بموجب قانون الأوراق المالية.

نبذة عن شركة أي هيرب

تُعد شركتنا أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في العالم تعمل في مجال الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية، كما تمكنا من ترك بصمة متزايدة في المزيد من مجالات صحة وعافية المستهلك. ويثق بنا ملايين العملاء في أكثر من 185 دولة لأننا نقدم مجموعة متميزة من المنتجات البارزة والمبتكرة المملوكة لنا ولأطراف خارجية بأفضل قيمة ممكنة والتي نقوم بتسليمها لعملائنا مباشرةً على نحو ملائم.

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