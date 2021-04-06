‫إبراهيم صديقي ينضم إلى شركة بريسويل كشريك مزدوج مؤهل إنجليزي سعودي في مكتب الشركة بدبي

Press Release

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دبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 نيسان/أبريل، 2021 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة بريسويل أل أل بي اليوم أن إبراهيم صديقي قد انضم إلى الشركة كشريك مزدوج مؤهل إنجليزي سعودي في مكتب الشركة بدبي. ويأتي صديقي إلى الشركة من شركة فينس أند إلكينز أل أل بي حيث كان يقدم المشورة القانونية لعملاء الأسهم الخاصة والشركات حول مجموعة من المبادلات في قطاعات الطاقة، البتروكيماويات، الرعاية الصحية والاتصالات.

“يجلب إبراهيم ثروة من الخبرة إلى الشركة التي تعزز عروضنا التجارية العامة وقدرات المشاريع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة،” كما قال الشريك الإداري لشركة بريسويل غريغوري إم بوب.

يتمتع صديقي بخبرة واسعة في قانون الشركات والقانون التجاري لتقديم المشورة للعملاء بشأن الاستثمارات عبر الحدود، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والعقود التجارية المعقدة، والاستشارات العامة للشركات، والامتثال التنظيمي. وقد عمل أيضًا على تنفيذ المشاريع والمشاريع في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك ما يتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، وعقود الهندسة والمشتريات والبناء، واتفاقيات التشغيل والصيانة واتفاقيات التوريد. صديقي سعودي الجنسية ويتحدث العربية والأردية والهندية والإنجليزية بطلاقة.

“يضيف وصول إبراهيم عمقًا كبيرًا إلى عروض بريسويل في الشرق الأوسط.” كما قال الشريك الإداري في دبي كريستوفر وليامز </76. “إن خلفيته وخبرته، لا سيما في ما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، تكمل مهارات فريقنا في دبي، مما يسمح لنا بتلبية احتياجات العملاء ذوي المصالح التجارية في المنطقة، وعلى وجه الخصوص أولئك الذين يتطلعون إلى توسيع عروضهم في المملكة العربية السعودية.”

مكتب بريسويل في دبي هو مكتب قانوني رائد في السوق في منطقة الشرق الأوسط. تم تكريم الفريق مرتين كـ “فريق مشاريع البنية التحتية والطاقة لهذا العام” في احتفال جوائز الشرق الأوسط القانونية (2017 و 2018). كما تم تقدير فريقه القانوني كقادة في ممارساتهم القانونية المختلفة من قبل Chambers Global، IFLR1000،Law360 و Legal 500 EMEA.

صديقي هو أحدث شريك ينضم إلى منصة بريسويل الدولية. ومن بين الشركاء الذين تم تعيينهم في الشركة مؤخرًا أليستير كالفرت، توم جيميسون،رونين لازاروفتش، جو ‘ن لو و غوردون ستيوارت iفي لندن، دانييل غاربين و مارثا كمون في نيويورك، و جون جي لونجاك، ياسمين نيلسون،تيموثي جي إيربان و دانييل أم فارنيلl في واشنطن العاصمة.

وقال صديقي: “أنا متحمس للانضمام إلى شركة متنامية ذات حضور ديناميكي في الشرق الأوسط.” “أتطلع إلى العمل مع شركائي الجدد في توسيع ممارستنا في المنطقة”.

صديقي خريج جامعة أكسفورد بروكس ومعهد أكسفورد للممارسة القانونية وكلية الحقوق بجامعة بوسطن.

حول بريسويل أل أل بي

بريسويل أل أل بي هي شركة رائدة في مجال القانون والعلاقات الحكومية، تخدم بصورة أساسية صناعات الطاقة، البنية التحتية، المال والتقنية عبر العالم. تنتج عن تركيزنا في الصناعة معرفة حديثة شاملة بالتحديات التجارية والقانونية والحكومية التي يواجهها عملاؤنا وتمكننا من تقديم حلول مبتكرة لتسهيل المعاملات وحل النزاعات.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1478920/Bracewell_LLP_Ibrahim_Siddiki.jpg