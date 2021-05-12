‫إدراج GWM ضمن قائمة ™BrandZ لأفضل 50 علامة تجارية صينية عالمية لعام 2021 لأول مرة

باودينج، الصين، 12 مايو 2021 /PRNewswire/ — في العاشر من مايو، أصدرت جوجل وكانتار “قائمة ™BrandZ لأفضل 50 علامة تجارية صينية عالمية لعام 2021″ بشكل مشترك، وأدرجت GWM من بين العلامات التجارية الأخرى لأول مرة. وفي الوقت نفسه، تم إدراج GWM أيضًا ضمن “قائمة ™BrandZ لأفضل 20 نجمًا صاعدًا لعام 2021″. جذبت GWM مرة أخرى انتباه المستخدمين العالميين بقوتها التصنيعية ونموها المطرد بعد معرض شنغهاي للسيارات 2021.

تعد ™BrandZ منصة دولية كبيرة وموثوقة لبناء العلامات التجارية والقائمة الوحيدة لتقييم العلامات التجارية التي تأخذ آراء المستهلكين في الاعتبار. منذ عام 2017، تعاونت جوجل مع كانتار لجمع البيانات على منصة بحث جوجل وتقييم نمو العلامات التجارية العالمية الصينية من خلال نموذج قيمة العلامة التجارية ™BrandZ المعترف به عالميًا والذي طورته كانتار واستنادًا إلى حجم البحث على جوجل. تم إصدار “قائمة ™BrandZ لأفضل 50 علامة تجارية عالمية صينية لعام 2021″ بواسطة كانتار بالاشتراك مع جوجل. وقد غطى البحث أكثر من 860,000 مستهلك من 11 سوقًا. استندت قائمة أفضل 50 إلى درجات الأهمية والتمايز والبروز، وتم اختيار أعضائها من بين 1,662 مرشحًا في 15 فئة. وفقًا لصندوق النقد الدولي، انخفض الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% بسبب الجائحة. ومع ذلك، أظهرت العديد من العلامات التجارية الصينية بما في ذلك GWM مرونة للترويج لترسيخ العلامة التجارية وتعزيز نمو الأعمال الخارجية التي تواجه الأحداث الهائلة المفاجئة مثل “البجعة السوداء” التي مر بها العالم.

في الشهر الماضي، أطلقت GWM رسميًا خمس علامات تجارية في معرض شنغهاي للسيارات 2021، مثل هافال ووي وأورا وبيكاب وتانك من أجل تعزيز توسعها العالمي بثبات. وباعتبارها العلامة التجارية الرئيسية ضمن فئة سيارات الدفع الرباعي من GWM، فازت هافال بالمركز الأول بين العلامات التجارية للسيارات في “قائمة ™BrandZ لأفضل 50 علامة تجارية صينية عالمية” لعام 2020. في النصف الأول من عام 2021، تم إطلاق جوليون والجيل الثالث من هافال H6 على التوالي في الأسواق الرئيسية مثل المملكة العربية السعودية وأستراليا وجنوب إفريقيا. وفي حين أن GWM بوير التي تم إطلاقها سابقًا أصبحت أول علامة تجارية صينية صغيرة تدخل العديد من البلدان. فمن خلال التخطيط العام في السوق العالمية، ستعمل GWM بالتأكيد على ترسيخ ريادتها في الصناعة.

باعتبارها واحدة المشاركين بقائمة ™BrandZ لأفضل 50 علامة تجارية صينية عالمية، شكّلت GWM شبكة مبيعاتها العالمية في الأسواق الرئيسية مثل الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وأستراليا وجنوب إفريقيا وروسيا، وتضم أكثر من 500 موزع. وتغطي مبيعاتها الخارجية أكثر من 60 دولة حول العالم. في السنوات الخمس المقبلة، ستستثمر GWM أكثر من 30 مليار يوان صيني في البحث والتطوير العالمي وستقدم أكثر من 400 مهندس سيارات عالمي وخبير في تكنولوجيا المعلومات. وفي الوقت نفسه، ستتعاون مع عمالقة التكنولوجيا العالمية بما في ذلك إنتل وجوجل وأبل لتطوير أكثر التقنيات تقدمًا، وتزويد المستخدمين العالميين بمنتجات أكثر ذكاءً فائقة الجودة وعالية التقنية.