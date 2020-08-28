‫إدراج Locus كمورد نموذجي ضمن نظام جارتنر للتمثيل البياني الجغرافي “Hype Cycle” في مجال النقل للعام 2020

وقد ورد في التقرير الذي صدر عن مؤسسة جارتنر أن “هذه الحلول تمثل مواءمات للنظام التقليدي للتوجيه وبرمجة التحركات حيث يتسنى من خلالها إعادة تخطيط مسار ما ومن ثمَّ تستطيع شركة النقل التحكم في العملية برمتها. تستخدم تلك الحلول الذكاء الاصطناعي وتعلُّم الآلة لتسريع عملية التحسين والتنبؤ بالوقائع والآثار بناءً على معلومات آنية.

تستعين منصة Locus بتعلُّم الآلة المتعمق والحلول الحسابية والخوارزميات مسجلة الملكية لتوفير حلول لوجستية ذكية كتحسين المسارات إلى الحد الأمثل والتتبع الآني وتوفير الرؤى والأفكار والتحليلات المنطقية وتحسين تواتر الرحلات إلى الحد الأمثل والإدارة الفعالة للمخازن وتوزيع المركبات واستخدامها. كما تساعد Locus الشركات في تحسين شبكة سلسلة الإمداد الشاملة إلى الحدود القصوى من خلال خدماتها الاستشارية الاستراتيجية.

تقدم Locus خدماتها حاليًا لطائفة من كبار العملاء في أقاليم جنوبي شرق آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا وشبه القارة الهندية. ولها مقرات في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والهند وإندونيسيا وفيتنام. يضم فريق الإدارة العليا للشركة مسؤولين تنفيذيين من أمازون ويب سيرفيسيز وباركليز كابيتال وجوجل وبلو دارت (شركة تابعة لمجموعة دي آتش أل) وعلماء بيانات يحملون شهادات الدكتوراه من جامعة كارنيجي ميلون وجامعة إلينوي، إلى جانب جهات أخرى.

وفي هذا الصدد صرح نيشيث راستوجي، الرئيس التنفيذي لشركة Locus قائلاً: “بسبب جائحة كوفيد-19، أصبحت الخدمات اللوجستية المعتمدة على التوصيل إلى الوجهة الأخيرة العنصر الأهم في هذا القطاع. ومع تزايد التوقعات من جانب العملاء، ستصبح تقنية التوصيل إلى الوجهة الأخيرة أكثر أهمية بالنسبة لنجاح الشركات وسوف تعمل بوصفها عامل تمايز رئيس بين مختلف العلامات التجارية.” وأردف: “نشعر ببالغ الفخر لتعييننا من قبل جارتنر كمورد نموذجي في إطار نظام جارتنر للتمثيل البياني الجغرافي Hype Cycle في مجال النقل للعام 2020 وأن نشهد حلول التوصيل للوجهة الأخيرة وهي تتلقى تصنيفًا مرتفعًا من حيث المزايا.

كما حازت Locus مؤخرًا لقب البائع النموذجي ضمن تقرير “دليل جارتنر السوقي لتوجيه المركبات وبرمجة تحركاتها.2

كما تمكنت الشركة من جمع 29 مليون دولار أمريكي حتى الآن كأرصدة استثمارية من مستثمرين من الطراز الأول من بينهم Tiger Global و Falcon Edge وBlume Ventures وExfinity Venture Partners و growX ventures.

يستطيع مشتركو جارتنر الولوج إلى الموقع الإلكتروني للاطلاع على البحث بكامله.

1 “نظام التمثيل البياني الجغرافي Hype Cycle في مجال النقل للعام 2020″ من جارتنر، إيفار بيرنتز وفينيشيا لوي وثييري كوبرمن لو بيهان وبيدرو باتشيكو، 13 أغسطس 2020.

2 جارتنر، “الدليل السوقي لتوجيه المركبات وبرمجة تحركاتها” أوسكار سانشيز دوران، بارت دي مويانك، 23 يونيو 2020.

بيان جارتنر لإخلاء المسؤولية

لا تعتمد جارتنر أي مورد أو منتج أو أية خدمة مما ترصده مطبوعاتها البحثية كما أنها لا تقدم أية مشورة لمستخدمي التقنيات لاختيار الموردين الأعلى تصنيفًا أو الحائزين على غير ذلك من الألقاب. تتألف مطبوعات جارتنر البحثية من آراء صادرة عن مؤسسة جارتنر البحثية ولا ينبغي تفسيرها بوصفها إفادات تمثل أية حقائق. كما تنفي جارتنر كافة الضمانات صريحة كانت أم ضمنية فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أية ضمانات تتصل بالقدرة على التسويق تجاريًا أو الملاءمة لغرض بعينه.

نبذة عن Locus

Locus عبارة عن منصة تقنية رفيعة المستوى تعمل على التشغيل الآلي لقرارات البشر في إطار سلسلة الإمداد والتوريد بغرض تحقيق الفاعلية والشفافية وتواصل الخدمة ضمن العمليات اللوجستية.

تستعين منصة Locus بالتعلُّم المتعمق عن طريق الآلة والحلول الحسابية والخوارزميات مسجلة الملكية لتوفير حلول لوجستية ذكية كتحسين المسارات إلى الحد الأمثل والتتبع الآني وتوفير الرؤى والأفكار والتحليلات وتحسين تواتر الرحلات إلى الحد الأمثل والإدارة الفعالة للمخازن وتوزيع المركبات واستخدامها. تعمل Locus على تنفيذ ما يربو على مليوني طلبية بصفة يومية في أقاليم جنوبي شرق آسيا وشبه القارة الهندية وأوروبا وأمريكا الشمالية. تفضلوا بتصفُّح موقعنا الإلكتروني لمعرفة المزيد!

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