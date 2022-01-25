‫إصدار أحد رواد الأعمال العالميين في مجال صناعة القهوة أول سيرة ذاتية ملهمة رئيسية لقراء كتب الأعمال في فيتنام

وهذا الكتاب، الذي صدر في دبي لتوضيح الروابط المتزايدة في مجال صناعة القهوة الفيتنامية مع الشرق الأوسط، هو أول سيرة ذاتية رئيسية في مجال الأعمال لأحد رواد الأعمال الفيتناميين تصدر باللغة الإنجليزية أو الفيتنامية.

يوضح المجلد الأول دروس الإدارة بالتفصيل ويكشف تاريخ حياة أحد رواد الأعمال الفيتناميين، كما يقدم للقراء حول العالم أفكارًا تتعلق بصناعة القهوة الفيتنامية، ودروس تتعلق بكيفية إنشاء عمل، ويرسم صورة للثقافة الفيتنامية بعد الحرب في ضوء خلفية تجارة القهوة العالمية. وعلاوة على ذلك، سوف يشبع الكتاب فضول القراء لتجربة مذاق قهوة الروبوستا الفيتنامية.

أوضحت مدام ديب ثاو في خطاب لها أنها “تعتقد أنه قد حان الوقت لدولة فيتنام للاعتراف بالقهوة باعتبارها صناعة اقتصادية استراتيجية مهمة لدولتنا ومراعاة كيفية امتلاك القهوة لعلامة تجارية وتعزيز صناعتها بصفتها منتج يُصنع في فيتنام بكل فخر”، مشيرة إلى أن معظم شاربي القهوة العالميين غير مدركين أنهم يستهلكون منتج فيتنامي على الرغم من سيطرته على السوق العالمي.

تُعرف رائدة الأعمال بتأييدها لجودة قهوة الروبوستا الفيتنامية وجهودها “للتأثير بشكل كبير” في مجال صناعة القهوة العالمية حيث تسيطر قهوة الروبوستا على التجارة العالمية على الرغم من التركيز السائد على حبوب الأرابيكا بين مستهلكي القهوة الحاصلة على درجات مختصة. وبصفتها نائب رئيس جمعية القهوة والكاكاو الفيتنامية (VICOFA)، كرست مدام ديب ثاو جهودها لتشجيع الوعي العالمي على نطاق واسع بنكهات الروبوستا الغنية.

كما لاحظ رئيس التحرير التنفيذي مايكل أرنولد، الذي أصدرت وكالته Metro Writers كتاب The Queen of King Coffee في فيتنام، أنه “بصفتها مؤسسة أكثر شركتان ناجحتان في تاريخ صناعة القهوة في فيتنام وبتطلعاتها العظيمة لدعم مكانة قهوة الروبوستا الفيتنامية، فإن مدام لي هوانغ ديب ثاو تروي قصة رائعة لها القدرة على التأثير على القراء من جميع أنحاء العالم، ومنحهم الإلهام، وإثارة اهتمامهم” كما أضاف أن “الكتاب يوضح رحلة عملها، ويضع أسس التغيير الجذري في صناعة القهوة، ويتوج شركتها “king of coffee”، ويروي قصة نشأة العلامة التجارية الأولى من كشك قروي لبيع القهوة في أواخر التسعينات ليصبح إمبراطورية عالمية تصدر قهوة الروبوستا الفيتنامية اللذيذة لأكثر من 120 دولة حول العالم.”

ويروي كتاب The Queen of King Coffee خبرات مدام ديب ثاو في مجال الإدارة والأعمال الحقيقة بصفتها مؤسسة شركة King Coffee ومديرتها التنفيذية، ومصدر إلهام لجميع النساء ورواد الأعمال الشباب الذين يتطلعون إلى نجاح أعمالهم،

وفي عرض لها ذكرت مدام ديب ثاو قائلة “إنني قد كتبت هذا الكتاب ليكن أول دليل شامل في مجال الأعمال لسيدات الأعمال الفيتناميات،” “ومن خلال هذا الكتاب، سوف تعرف من خبراتي في مجال الأعمال والتي تزيد عن 25 عامًا في هذا المجال لماذا تقدم فيتنام عددًا أكبر من المديرات التنفيذيات من النساء أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة ” وفي هذه الصفحات، أوضح أيضًا استراتيجيات ومبادئ إدارة الأعمال التي أتبعها، وأشارك الأمثلة، وأوضح جميع القرارات المهمة التي ساعدت في نجاحي وقوة عزيمتي.”

ساعد عمل مدام ديب ثاو، بصفتها أحد المساهمين الكبار في مجال صناعة القهوة المحلية، في الحفاظ على مكانة حبوب قهوة الروبوستا والثقافة الفيتنامية في الاتحاد العالمي للأرقام القياسية وجلب تقنية الصناعة 4.0 لمزارعي القهوة المحليين، وعلى استعداد لدفع عجلة إنتاج القهوة الفيتنامية حتى تصل إلى الميتافيرس.

تم نشر الكتاب بشكل مبدئي وتقديمه في نسخة باللغة الإنجليزية متوفرة الآن على المتجر الإلكتروني العالمي أمازون. وقعت مدام ديب ثاو بروتوكول اتفاق مع الشركة المحلية Kuttab Publishing خلال احتفالية إصدار الكتاب باللغة العربية العام القادم.

يتوفر كتاب The Queen of King Coffee على متجر أمازون من خلال الموقع الإلكتروني https://amzn.to/3supFpt.

الرقم القياسي العالمي لمعرض إكسبو دبي : https://dubaiexpo.tnicorporation.com/world-record-2022

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