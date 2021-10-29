‫إطلاق أول برنامج لكرة القدم للمدارس تابع للفيفا في العالم في معهد كالينجا للعلوم الاجتماعية (KISS)

بوبانسوار، الهند، 29 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ – أطلق معهد كالينجا للعلوم الاجتماعية (KISS)، في بوبانسوار، أول برنامج “فيفا” لكرة القدم للمدارس في معهد كالينجا للعلوم الاجتماعية (KISS)، في مبادرة هو الأولى من نوعها. وقد أطلق نافين باتنايك، رئيس وزراء أوديشا، البرنامج فعليًا في السابع والعشرين من أكتوبر 2021.

يُعد برنامج كرة القدم للمدارس (F4S) برنامجًا عالميًا وطموحًا، ويتولى إدارته الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حيث يهدف إلى المساهمة في تعليم حوالي 700 مليون طفلاً وتنميتهم وتمكينهم.

صرح شري باتنايك، خلال تدشين البرنامج، والذي يأتي نتيجة شراكة بين فيفا ومعهد كالينجا للعلوم الاجتماعية (KISS)، قائلاً “يُعد الاستثمار في الرياضة هو استثمار في الشباب والمستقبل”. كمّا وجه شري باتنايك، الذي يتمتع بسجلٍ حافلٍ في الترويج للرياضة في أوديشا وعلى الصعيد الوطني، التهنئة لكلٍ من KIIT ومعهد كالينجا للعلوم الاجتماعية (KISS) على إنشاء نظام بيئي ملائم ومستدام في توجيه الشغف بالرياضة على مدار العقدين الماضيين.

كان الدكتور أشيوتا سامانتا، مؤسس معهد كالينجا للتكنولوجيا الصناعية (KIIT) ومعهد كالينجا للعلوم الاجتماعية (KISS)، على اتصال برئيس الفيفا على مدار العام ونصف الماضي بشأن برنامج الفيفا لكرة القدم بالمدارس، والذي انطلق في معهد كالينجا للعلوم الاجتماعية (KISS) لأول مرة في العالم.

كمّا تشرف حفل الإطلاق بحضور كل من الدكتور: نيك غوغر، النائب المحترم، من سويسرا والسيد جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا افتراضيًا، بينما حضر كلٍ من الدكتور: سامانتا؛ والسيد: كوشال داس، الأمين العام لاتحاد كرة القدم لعموم الهند؛ والسيد: يوري دجوركاييف، الرئيس التنفيذي للفيفا، إلى جانب شخصيات مرموقة أخرى.

وفي معرض الإشادة بإسهامات الدكتورة سامانتا في مجال الرياضة، صرّح الدكتور نيك غوغر قائلاً: “هذه المبادرة الأولى من نوعها لبرنامج كرة القدم للمدارس التي تطلقها الفيفا في العالم، كمّا إنها تأتي نتيجة لمساهمة الدكتورة سامانتا الحثيثة في مجال الرياضة”.

كمّا هنأ السيد: جياني إنفانتينو، رئيس وزراء أوديشا، على مبادراته الحثيثة في مجال الترويج للرياضة، قائلاً: “يسعدنا أن نرى انطلاق كرة القدم للمدارس في الهند اليوم، حيث إنها واحدة من أولى الدول في العالم التي بدأت فيها هذه اللعبة”. قام معهد كالينجا للتكنولوجيا الصناعية (KIIT) ومعهد كالينجا للعلوم الاجتماعية (KISS)، تحت إشراف من الدكتورة: سامانتا، بإنشاء بنية تحتية رياضية ورياضيين أقوياء منذ عام 2005.

صرحت الدكتورة سامانتا قائلة: “تحت القيادة الحكيمة لشري نافين باتنايك، أضحت أوديشا مركزًا رياضيًا وبوبانيسوار عاصمة رياضية. حيث إنه لم ينس الاهتمام بالرياضة على مستوى القاعدة الشعبية”. كمّا وعد بتقديم كل الدعم من جانب معهد كالينجا للتكنولوجيا الصناعية (KIIT) ومعهد كالينجا للعلوم الاجتماعية (KISS) لتنفيذ البرنامج.

خلال الفترة السابقة، نظم الفيفا “ورشة عمل لبناء القدرات- تدريب المدرب” لمدة ثلاثة أيام في معهد كالينجا للعلوم الاجتماعية (KISS) بداية من 25 أكتوبر، حيث شارك فيها 100 معلم تربية بدنية من أوديشا وأكثر من 100 لاعب كرة قدم من معهد كالينجا للتكنولوجيا الصناعية (KIIT) ومعهد كالينجا للعلوم الاجتماعية (KISS).

للتواصل الإعلامي:

الدكتور: شرادانجالي ناياك

director.pr@kiit.ac.in