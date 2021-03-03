‫إطلاق صاخب لعملة “حاصد الموت” التي تهيمن على أحدث عروض العملات المعدنية لهواة جمع العملات من دار سك العملة الملكية الكندية

أوتاوا، أونتاريو،3 آذار/مارس، 2021 / بي آر نيوزواير / — التي تعني باليونانية “حاصد الموت” (Reaper of Death) يعد ديناصور ثاناتوثيريستس ديغروتوروم اكتشافًا رائعًا لكندا: هو أول أنواع الديناصورات الجديدة التي تم اكتشافها في البلاد منذ أكثر من 50 عامًا. رسم الفنان القديم يوليوس سوتوني، الذي كان أول من رسم حيوان ما قبل التاريخ المخيف، في تصميم عكسي لهذه العملة الفضية النقية الجديدة بنسبة 99.99٪ مع الحفاظ إلى الأبد على هذه الإضافة الفريدة لمجموعة أحافير الديناصورات ذات الشهرة العالمية لمتحف تيريل الملكي لعلم الحفريات. كرر سوتوني بدقة التكوين الذي تم العثور فيه على شظايا الحفريات.

يعزز اكتشاف ثاناتوثيريستس ديغروتوروم من فهم علماء الأحافير لتاريخ كندا في فترة ما قبل التاريخ.. وإذ يقدر أنه كان في قمة السلسلة الغذائية، يعود عهد هذا التيرانوسور إلى ما قبل التيرانوسور ريكس بـ 12 مليون سنة ويقدر طوله بثمانية أمتار (26 قدمًا). تعتبر هذه الأجزاء الأحفورية، التي عثر عليها جون وساندرا دي غروت أثناء نزهة عائلية على طول نهر بو في ألبرتا، مصدر إلهام لهذه العملة. تظهر الجمجمة المتحجرة للعملاق فوق العملة المعدنية المطلية بالروديوم الأسود، ما يمنحها ملمسًا صخريًا وتلتقط حقًا قصة هذا الحيوان اللاحم المسمى المخيف، ذو الأسنان، ذو الأرجل. يمكن طلب هذه العملة المثيرة والعديد من العملات الأخرى من دار سك العملة اعتبارًا من اليوم.

تشمل العملات المعدنية الأخرى المعروضة هذا الشهر ما يلي:

عملة 2020 من الفضة الخالصة بقيمة 10 دولارات – أه يا كندا! هذه العملة هي جزء من سلسلة مكونة من 6 عملات معدنية تصور كل منها رمزًا أو مشهدًا كنديًا شهيرًا من منظور الفنان؛

عملة 2020 110 أوقية. عملة ذهبية نقية – تكريمًا لأليكس كولفيل – عملة سنت واحد للعام 1967، قطعة خالدة تكريما للذكرى المئوية الـ100 </114 لميلاده؛

لميلاده؛ عملة 2021 من الفضة الخالصة بقيمة 3 دولارات – شعارات كندا الزهورية – نونافوت بيربل ساكسفراج، صممتها الفنانة ليزا طومسون خان؛

عملة 2021 من الفضة الخالصة بقيمة 5 دولارات – ورقة القيقب الفضية – علامة دبليو مينت – وهي عملة مشهورة دائمًا بين هواة جمع العملات وتم سكها في منشأة وينيبيغ لشركة دار سك العملة في مرفق وينيبيغ؛

عملة 2021، 20 دولار من الذهب الخالص – الذكرى المئوية 100 </129 لشعار النبالة الكندي، والتي تتميز بشعار النبالة التي تم إنتاجها لكندا في العام 1921 بتفاصيل غير عادية؛

لشعار النبالة الكندي، والتي تتميز بشعار النبالة التي تم إنتاجها لكندا في العام 1921 بتفاصيل غير عادية؛ عملة 2021 من الفضة الخالصة بقيمة 50 دولارًا – أول 100 عام من الاتحاد الكونفدرالي – بلوغ سن الرشد، صممها الفنان غلين غرين، والتي تظهر تماثيل خمسة ملوك على عملة واحدة؛

عملة العام 2021 ذهبية نقية بقيمة 50 دولارًا – ورقة القيقب الذهبية – علامة مرفق دار سك العملة وينيبيغ، تكريمًا لعملة سبائك ورقة القيقب الذهبية الشهيرة عالميًا من وينيبيغ؛

العملة الفضية الجميلة للعام 2021 بقيمة 125 دولارًا – التنين المنتصر، والتي تظهر العمل الفني لسيمون نغ.

عملة 2021، 200 دولار من الذهب الخالص – احتفالاً بالحب الأبدي للتنوع الكندي، تكريم مستوحى من سلتيك من بوني روس؛

مجموعة 2021 للعملة الفضية – الذكرى المئوية 100 </150 لـ بلونوز، والتي تتميز بالمركب الشراعي الأسطوري في بريق مطلي بالذهب؛ و

لـ بلونوز، والتي تتميز بالمركب الشراعي الأسطوري في بريق مطلي بالذهب؛ و مجموعة 2021 –للقالب الملفوف الخاص، الطبعات الأولى، الإصدارات غير المتداولة لأول عملات معدنية مؤرخة في العام 2021.

يمكن العثور على عمليات سك النقود والتسعير ومعلومات أساسية كاملة عن كل منتج في خانة “المتجر” على www.mint.ca. تتوفر صور النقود المعدنية على هنا.

يمكن طلب هذه المقتنيات الجديدة اعتبارًا من اليوم عن طريق الاتصال بدار سك العملة على الرقم 1-800-267–1871 في كندا، أو 1-800-268–6468 في الولايات المتحدة أو على الموقعwww.mint.ca.

دار سك العملة الملكية الكندية هي شركة كراون المسؤولة عن سك العملات المعدنية الكندية وتوزيعها. دار سك العملة الكندية هي واحدة من أكبر دور سك العملات وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تقدم مجموعة واسعة من منتجات العملات المعدنية عالية الجودة المتخصصة والخدمات ذات الصلة على نطاق دولي. لمزيد من المعلومات حول دار سك العملة الكندية ومنتجاتها وخدماتها، www.mint.ca. تابع أخبار دار سك العملة على تويتر, فيسبوك و إنستاغرام.

يطلب من وسائل الإعلام الاتصال بـ: أليكس ريفز، المدير الأـول، العلاقات العامة،

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الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1448011/Royal_Canadian_Mint_Roaring_Debut_for_the_Reaper_of_Death_as_it.jpg