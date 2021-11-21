‫إطلاق عالمي لماركة صالون – جي دبليو أم تصبح محل تركيز معرض غوانغجو للسيارات (جي آي أيه إي) 2021

باودنغ، الصين، 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 / PRNewswire/ — يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أنطلقت ماركة صالون من شركة جي دبليو أم عالميا في المعرض الـ 19، إلى جانب سيارتها الكهربائية بالكامل الأولى عالية الأداء. وفي الوقت نفسه، تم الكشف أيضا عن موديلات جديدة من هافال، شاحنة جي دبليو أم، تانك وغيرها.

صالون هي شركة سيارات مستقلة احتضنتها شركة جي دبليو أم حديثا. وهي تعتزم إنشاء قسم جديد هو “ميكا تكنولوجي” والدخول إلى سوق السيارات الفاخرة الكهربائية بالكامل. وقد ظهرت أول سياراتها الفاخرة “بيف” و”جيجيالونغ” أيضا في معرض جي آي أيه إي.

جيجيالونغ هي سيارة كوبيه متوسطة إلى كبيرة بطول 5.2 متر ومظهر يشبه الدروع الميكانيكية. وإذ تأتي مجهزة بأربعة ماسحات ضوئية، فهي سيارة أكثر ذكاء لناحية قيادتها. يمكن شحن السيارة بسرعة بقوة 800 فولت / 480 كيلو واط كافية لقطع مسافة تصل إلى 401 كم في 10 دقائق، مع نطاق أقصى يبلغ 802 كم عند الشحن الكامل. والسيارة مجهزة بمحركات مغناطيسية دائمة أمامية وخلفية، وتتمتع بقوة قصوى تبلغ 405 كيلو واط، وعزم دوران أقصى يبلغ 750 أن أم، وتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 3.7 ثانية.

وكشفت شركة هافال النقاب عن موديلات مختلفة لها، بما في ذلك السيارة الرياضية الذكية الرائدة هافال “شينشو”، وهافال أتش 6 أس، والجيل الثالث من هافال أتش 6. سيارة بيغ دوغ هي أيضًا سيارة لافتة للنظر بتصميمها المبتكر. فهي تتميز بمظهر مربع مع مصابيح أمامية مستديرة أنيقة وتبدو متجهة إلى الخلف. تجمع السيارة بين إمكانيات القيادة الرائعة على الطرق الوعرة وراحة سيارات الدفع الرباعي الحضرية. وهي مجهزة بنظام دفع رباعي ذكي، وقفلين مختلفين، وأنماط قيادة متعددة على الطرق الرملية والطينية والثلوج. ويقال إن سيارة بيغ دوغ ستطرح للبيع في الشرق الأوسط بحلول نهاية العام.

وقبل المعرض، حققت شاحنة جي دبليو أم علامة فارقة في المبيعات العالمية بتحقيقها بيع أكثر من 2 مليون وحدة. في جي آي أيه إي، اجتذبت سيارة جنغانباو، وهي شاحنة تجارية مصممة وفقًا للمعايير العالمية، أكبر قدر من الاهتمام. تبدو الشاحنة أنيقة للغاية بخطوطها الأنيقة ومحاورها الرائعة. يبلغ طولها وعرضها وارتفاعها على التوالي 5،635 / 1،880 / 1،815 (1،840) ملم وقاعدة عجلات تبلغ 3،410 ملم. وهي مُجهزة بمحرك ديزل 2.0T، وتحقق قوة قصوى تبلغ 122 كيلو واط. وسيارة المفهوم الأخرى، شاحنة سوبر بيك أب، هي سيارة جذابة أيضًا. وهي مستوحاة من المعجبين بسيارة لورايدر المنخضة الارتفاع. وهي مصممة بأسلوب هيلافلاش لتلبية احتياجات المستخدمين الشباب. وهناك أيضًا أنواع أخرى من شاحنات البيك أب في منطقة العرض، والتي تُظهر أنماط التصميم المتنوعة لشركة جي دبليو أم.

بالإضافة إلى ذلك، طُرح موديل سيارة “تانك”، “تانك 500” للبيع المسبق في جي آي أيه إي. كما اجتذبت موديلات مثل “أورا غود كات”، “أورا باليماو” و”وي موكا بهيف” و”ماكيدو بهيف” العديد من الزوار.

وكما قال توني صن، نائب المدير العام للإدارة الدولية في جي دبليو أم، “يهيمن الشباب تدريجيًا على مجموعات المستهلكين العالمية الرئيسية، ولا مفر من تلبية الاحتياجات الجمالية الشخصية. ولتحقيق هذه الغاية، ستواصل جي دبليو أم تعزيز ابتكار الموديلات لتزويد المستخدمين العالميين بخيارات أكثر تنوعا.” .

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1693087/image_1.jpg