‫إعلان Customertimes عن CT Vision من خلال Salesforce AppExchange الشركة العالمية الرائدة في السوق السحابي

يمكن الآن لعملاء Customertimes الاستفادة من تطبيق الهاتف الجوال القوي لتجارة التجزئة

نيويورك، 7/أكتوبر/2021/PRNewswire/– أعلنت Customertimes أنها أطلقت CT vision على Salesforce AppExchange، لتمكن العملاء من تسهيل وتعزيز عملية البيع بالتجزئة. تقدم CT Vision الأداء الأفضل سواء على الإنترنت أو في الواقع وذلك من خلال حلول Salesforce الأصلية، وضمن حزمة منتجات هاتف CT الجوال الحائز على جائزة.

وبناءً على منصة Salcefprce، يتاح حاليا CT Vision من Customertimes على تبادل التطبيقات https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3u00000PGQktEAH .

CT Vision

من خلال التقنية المبتكرة للاعتراف بالصورة عند فحص متاجر التجزئة، تعزز CT Vision تنفيذ الزيارة عن طريق ضمان حساب حصة الرف والامتثال للمخططات التوضيحية عن طريق خاصية مراجعة الصورة ضمان جودة الصورة، تتبع مؤشرات الأداء عن طريق نوع وفحص الرف، ثم الحصول على أفكار بيانات قابلة للتنفيذ خلال ثواني، وجميعها من جهاز المحمول الخاص بك.

تتاح النتائج على الفور في نموذج Salesforce الخاص بك لوضع التقارير، والتحليل، وتقييم المعنيين.

تعقيبات على الآخبار

تقول آنا ماركوفا، مدير منتجات في برمجيات CT “نشعر بالإثارة لمشاركة CT Vision على تبادل التطبيقات” يمكن لأداة تنفيذ التجزئة المدعومة بالذكاء الاطناعي توفير الوقت لمندوبي المبيعات، وأيضا يستطيع كغيره من جميع منتجات هاتف CT الجوال أن يؤدي إلى مكاسب في الأعمال وزيادة الكفاءة لعملائنا”

“نشعر بالإثارة لمشاركة على تبادل التطبيقات” يمكن لأداة تنفيذ التجزئة المدعومة بالذكاء الاطناعي توفير الوقت لمندوبي المبيعات، وأيضا يستطيع كغيره من جميع منتجات هاتف الجوال أن يؤدي إلى مكاسب في الأعمال وزيادة الكفاءة لعملائنا” قال وودسون مارتين، المدير العام لتبادل تطبيقات Salesforce “تُعد CT Vision من Customertimes إضافة مرحب بها ل تبادل التطبيقات، حيث أنها تشغل التحول الرقمي للعملاء عن طريق تشغيل تنفيذ التجزئة” “يتطور باستمرار تبادل التطبيقات لتمكين شركائنا من بناء حلول متطورة لدفع نجاح العملاء”

نبذة عن Salesforce AppExchange

Salesforce AppExchange الشركة العالمية الرائدة في السوق السحابي، والتي تمكن الشركات من البيع، والخدمة والتسويق، والمشاركة بأساليب جديدة بالكامل. وبأكثر من 6000 حل، و9 مليون تحميل من العملاء، 117.000 تقييم، تعتبر اكثر المصادر السجابية، والهواتف، والمنصات الاجتماعية، وإنترنت الأشياء، وأدوات التحليل، وتقنيات الذكاء الاصطناعي شمولا بالنسبة للأعمال

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تعتبر Salesforce وAppExchange ، وغيرها من العلامات التجارية لشركة salesforce.com.

حول Customertimes

Customertimes شركة استشارات وبرمجيات عالمية مكرسة لجعل أفضل تقنيات تكنولوجيا المعلومات في متناول العملاء. مع أكثر من 4000 مشروع مكتمل وأكثر من 1300 خبير من ذوي المهارات العالية، تم تصميم حلول الشركة لمساعدة العملاء على تحقيق تحول حقيقي في الأعمال وتحقيق أقصى قيمة من استثماراتهم التكنولوجية. وحيث أنها من أوائل المشاركين في مساحة الاستشارات والتنفيذ من Salesforce في أوروبا الشرقية ومؤسسة تطوير المنتجات الفائزة على الجوائز، يوجد مقر شركة Customertimes حاليًا في مدينة نيويورك، إلى جانب مكاتب إقليمية في لندن وباريس وتورنتو وكييف ومينسك وريجا، وموسكو. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.customertimes.com.https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3315242-1&h=1010298932&u=http%3A%2F%2Fwww.customertimes.com%2F&a=www.customertimes.com.