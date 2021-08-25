‫إعلان GenScript Biotech عن نتائج النصف الأول من عام 2021

نانجينغ، الصين، 25 أغسطس 2021/ PRNewswire /- شركة GenScript Biotech) HKEX: 1548.HK) أعلنت شركة GenScript اليوم عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2021 عن الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو. كما أعلنت أن المجموعة عززت وجودها في مجال العلاج الجيني والخلوي “GCT” باستثمارات ضخمة.

وقد حافظت المجموعة خلال النصف الأول من عام 2021 على زخم قوي في جميع قطاعات الأعمال. حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 38% ليصل إلى 229.6 مليون دولارًا أمريكيًا، كمّا ارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 28.1% ليصل إلى 138.6 مليون دولارًا أمريكيًا.

وقد ارتفعت إيرادات أعمال العلاج غير الخلوي للمجموعة بنسبة 36.6% لتصل إلى 195.7 مليون دولارًا أمريكيًا، بإجمالي أرباح بلغت قيمتها 104.7 مليون دولارًا أمريكيًا، بزيادة بلغت نسبتها 23.0% على أساس سنوي، بما في ذلك الطفرة التاريخية لأعمال العلاج الجيني والخلوي “GCT” الخاصة بـCDMO من خلال الزيادة الهائلة في الإيرادات. جاء ذلك نتيجة استثمارات المجموعة المبكرة في هذا المجال والمزايا القائمة في مجال البحث والتطوير في مجال البلازميد والفيروسات البطيئة وحلول التصنيع. أمّا أعمال العلاج الخلوي للمجموعة، فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 46.8% على أساس سنوي لتصل إلى 33.9 مليون دولارًا أمريكيًا، مستفيدة من الاعتراف المتواصل بنجاحاتها واستثماراتها الملحوظة.

نظرًا لأنها المورد الأول عالميًا في مجال التوليف الجيني، فقد وضعت GenScript أساسًا تقنيًا قويًا لأعمال العلاج الجيني والخلوي “GCT” الخاصة بها. ونظرًا لأن خدمات ومنتجات العلوم الحياتية في GenScript، وأعمال CDMO الحيوية، وأعمال العلاج الخلوي تحقق جميعها زخمًا قويًا، تعمل المجموعة على تعزيز وجودها في جميع أنحاء سلسلة قيمة العلاج الجيني والخلوي “GCT” من خلال الاستثمار بقوة.

خلال النصف الأول من عام 2021، زادت نفقات البحث والتطوير بنسبة 51.6% على أساس سنوي لتصل إلى 175.1 مليون دولارًا أمريكيًا. كمّا استثمرت أعمال العلاج غير الخلوي نسبة بلغت حوالي 10% من عائداتها في بناء منشآت التصنيع الدوائي “GMP” وتوسعات في منشآت أخرى للبنية التحتية. وقد أنفقت أعمال العلاج الخلوي مبلغ 154.5 مليون دولارًا أمريكيًا على البحث والتطوير، بزيادة بلغت نسبتها 52.1% على أساس سنوي، مع التركيز على الاستثمار في الدراسات السريرية لمرافق سيلتا سيل ومنشآت التصنيع التي تدعم التجارب السريرية المستمرة للأعمال التجارية والتسويق في المستقبل.

تأذن GenScript بظهور العلاج الجيني والخلوي “GCT” باعتباره ثورة في صناعة التكنولوجيا الحيوية القادمة، إلى جانب الاستفادة من الإمكانات الهائلة لمنصات CRO وCDMO. كمّا ستزيد أعمال CDMO على مدى السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة من استثماراتها الإستراتيجية في مجال علوم الحياة وعلم الأحياء. ويشمل ذلك الاستثمارات في الخدمات ذات الصلة بالعلاج الجيني والخلوي “GCT”، واستخدام تكنولوجيا الأتمتة لتحديث خطوط الإنتاج، والتعجيل بإصدار منتجات العلاج الخلوي والبحث والتطوير المتواصل في خطوط الأنابيب الجديدة.