‫إقامة حفل توزيع جوائز مُنتج العام 2020 عبر الإنترنت

– أكبر استبيان لآراء المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي يمنح جوائزه للمنتجات الأفضل ابتكارًا التي تقدمها شركات السلع الاستهلاكية سريعة التداول وشركات الخدمات في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 يونيو 2020 /PRNewswire/ — أُقيم حفل جوائز مُنتج العام (POY) في نسخته الثامنة هذا العام بطريقة غير مسبوقة، ومن المعروف أن هذه الجوائز قد تأسست بفرنسا في عام 1987 وتُعد أكبر الجوائز في العالم التي تُمنح حسب تصويت المستهلكين عن الابتكار في المنتجات. وقد استطاع حفل الجوائز الراعية للابتكارات التغلب على العقبات التي يفرضها وباء كوفيد-19 بمنع إقامة أحداث ذات تجمعات بشرية في جميع أنحاء العالم في إطار الوفاء بالرسالة والمهمة السنوية التي تحققها هذه الجوائز.

لقد تمكن برنامج جوائز منتج العام (POY) على مدار العقود الثلاثة الماضية من رفع سقف الابتكار لدى الآلاف من العلامات التجارية، ما ساهم في سرد القصص التسويقية للعلامات التجارية ونمو مبيعاتها في كل دولة من الدول الخمسة والأربعين التي يعمل فيها البرنامج. أما هذا العام، فقد رفع البرنامج سقف الابتكار لديه ذاتيًا من خلال إيجاد فرصة لإقامة حفل جوائزه رقميًا في خضم أزمة الوباء العالمي.

وعُقد حفل إعلان الفائزين بجوائز “منتج العام” عبر الإنترنت في يوم 10 من يونيو بحضور جميع الفائزين، مع الاحتفال بالمنتجات التي فازت بتصويت المستهلكين هذا العام لتميزها بالابتكار والجاذبية ونية الشراء.

وصرح دوري كفوري المدير التنفيذي لبرنامج “منتج العام” عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلاً: “اليوم أصبحت المصداقية التي يضيفها شعار (منتج العام) إلى المنتجات أكبر من أي وقت مضى. إذ يأتي هذا الشعار ليمثل قيمة كبيرة وقوية -وخصوصًا في أوقات الأزمات الصحية والاقتصادية حيث تكون حالة عدم اليقين لدى المستهلك في ذروتها- تُضاف إلى إدراك العلامات التجارية وتميزها.” وأضاف كفوري قائلاً: “ومع كونه استقصاءً يصوت عليه المستهلك لصالح المستهلك نفسه، فقد رسّخ شعار (منتج العام) أقدامه لأنه يقدم تعبيرًا حقيقيًا عن الرضا والثقة التي تساعد الشركات على التميز في إطار سوق ديناميكية وتنافسية للغاية.”

وقد أعدّت لجنة من الخبراء قائمة مُختصرة للمرشحين، ثم طُرحت قائمة المرشحين النهائيين لعام 2020 في استقصاء بين المستهلكين على المستوى المحلي أجرته شركة Nielsen، وهي شركة عالمية رائدة في أبحاث المستهلكين. ثم حُددت أفضل المنتجات الجديدة -استنادًا إلى أصوات الآلاف من المستهلكين- ضمن 17 فئة من فئات السلع الاستهلاكية سريعة التداول والشركات، ومنها:

• فئة منتجات العناية الشخصية: جيليت سكين جارد، وغسول بيتادين للسيدات.

• فئة الأغذية والمشروبات: عصائر نادك الطبيعية، ومجموعة ناي للشاي المُثلج، مجموعة ربيع لشاي الكرك، مجموعة صلصات هيلمان.

• فئة العناية بالأطفال: حليب آرلا بيبي آند مي العضوي، وعصيدة آرلا بيبي آند مي العضوية، وحفاظات بامبرز بانتس، وحليب الرُضع كابريتا.

• فئة العناية بالأقمشة: إيريال كبسولات الغسيل.

• فئة الخدمات: حساب التوفير وافر من بنك ساب، تطبيق موبايلي للهاتف المحمول، بطاقة “Marriott Bonvoy” من بنك الإمارات دبي الوطني، بطاقة MySeva الائتمانية من دار التمويل.

• فئة الهواتف المحمولة: هاتف إنرجايزر E24S1، وكابل Lifetime.

لاستعراض التفاصيل الكاملة للفائزين، يُرجى النقر هنا : http://www.poymena.com/gulf/winners-2020/

كما أكدت زينة اسطواني مدير العمليات التجارية بمنطقة الشرق الأوسط لدى برنامج “منتج العام” على أهمية الجوائز قائلة: “تفخر جوائز (منتج العام) بأنها الجائزة الوحيدة التي تُمنح بناءً على تصويت المستهلكين عليها بنسبة 100٪. تهدف هذه الجائزة إلى تحفيز العلامات التجارية لتكون مدفوعة بآراء المستهلكين وترفع سقف نجاحها باستمرار من أجل تلبية الطلب على المنتجات الفريدة بشكل استثنائي. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نساهم في منح العلامات التجارية دفعة قوية يمكنها الاستفادة منها في الأوقات التي تصبح فيها الثقة بالمنتجات محلًا للجدل والاختلاف.

نُبذة عن جوائز منتج العام

جوائز “منتج العام” هي أكبر جائزة في العالم تُمنح بتصويت المستهلكين عن الابتكار في المنتجات. تأسست جوائز “منتج العام” في عام 1987 بفرنسا، وتدير عملياتها حاليًا فيما يربو على 40 دولة حول العالم مع الحفاظ على غرضها الأساسي: إرشاد المستهلكين إلى أحدث المنتجات في السوق، ومكافأة الشركات المُصنعة ومُقدمي الخدمات على سمة الابتكار بالمنتجات والتسويق.

تقدم الشركة طريقًا مُختصرة للمتسوقين يتعرفون من خلالها على المنتجات التي تقدم ميزات فريدة ومبتكرة استنادًا إلى عملية تصويت شفافة من قبل المستهلكين لصالح المستهلكين. وتقدم المنتجات الفائزة -من خلال شعار “منتج العام” الذي تحمله- تعهدًا قويًا بالنزاهة والنتائج المُثبتة لكفاءة التسويق والوعي.

لمعرفة المزيد عن جوائز منتج العام، يُرجى زيارة الروابط التالية: www.poymena.com / www.poyworldwide.com

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1176389/POY_GULF_2020_GROUPSHOT.jpg

شعار – https://mma.prnewswire.com/media/1176388/POY_GULF_Logo.jpg