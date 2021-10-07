‫إقامة علاقة تعاون بين شركتي ايندبوينت وبيرلينجر لتوفير رؤية كاملة لمسيرة درجة الحرارة التاريخية لمنتج طبي تحقيقي

سان فرانسيسكو وسويسرا، 7 أكتوبر، 2021 / PRNewswire / — أعلنت شركة ايندبوينت كلينيكال ( endpoint Clinical ) ، الشركة الرائدة في تكنولوجيا الاستجابة التفاعلية العالمية ( IRT® ) للتجارب السريرية، و (Berlinger & Co. AG) بيرلينجر اند كو ايه جي متخصصة في إنتاج حلول مبتكرة ومخصصة لرصد السلع الحساسة لدرجات الحرارة في الصناعة الصيدلانية والطبية عن شراكتها لتوفير رؤية نهائية كاملة لتاريخ درجة الحرارة الكاملة لمنتج طبي تحقيقي ( IMP ).

“على مدار السنوات العديدة الماضية، قد أظهرت سوق الخدمات اللوجيستية لسلسلة التبريد للتجارب السريرية نموًا بنحو 10٪. يرتبط هذا إلى حد كبير بالعدد المتزايد من الأجسام المضادة البيولوجية ووحيدة النسيلة قيد الدراسة. لذلك، فإن فشل سلسلة التبريد في التجارب السريرية له تأثير متزايد”، هذا ما صرحه الدكتور هارالد فان ويرين ، مدير قسم التجارب السريرية في بيرلينجر.

تدرك مؤسساتنا مخاطر إدارة منتج طبي تحقيقي يتم التحكم في درجة حرارته، وبالتالي، انصب تركيزنا على إيجاد حل للمساعدة في تقليل المخاطر والقضاء على المشكلات الأساسية. تشمل هذه المشكلات الشفافية المحدودة والمعلومات الناقصة، والافتقار إلى الرؤية المركزية الفورية، وإدارة الجداول التي تستغرق وقتًا طويلاً، وبطء اتخاذ القرارات، وتجميع البيانات التي تستغرق وقتًا طويلاً لإجراء عمليات التدقيق، وإهدار الأدوية، وإعادة جدولة المريض أو فقده.

من خلال هذه الشراكة، يمكن لاندبوينت وبيرلينجر تزويد الجهات الراعية بحل متكامل تمامًا، مع إجراء تقييم يدوي لبيانات رصد درجة الحرارة لمدة 25 يومًا وتحويلها إلى اتخاذ قرار فوري. يقلل ذلك بشكل كبير من التكاليف حتى نصل إلى عدد مكون من 7 أرقام ويحسن من سلامة المرضى، مما يسمح باتخاذ قرارات سريعة من خلال الرؤية الكاملة لسجل درجات الحرارة.

ستجني الجهات الراعية والمواقع فوائد فورية من خلال هذا التكامل التكنولوجي المتطور في مجموعة متنوعة من المجالات:

· التعليم: تُطلب تعليمات أقل لمستخدمي الموقع

· المعالجة: تقليل وقت الإدارة والمعالجة اليدوية والمخاطر المرتبطة بها

· إدارة الجداول: تقليل مخاطر صرف الأدوية المتأثرة بتغيير درجة الحرارة

· المريض تقليل زيارات المرضى الفاشلة وزيادة سلامة المريض

· المراجعة: تتوفر جميع بيانات درجة الحرارة في نظام واحد لسهولة التحضير

· الأدوية: تقليل إهدار المنتجات التجريبية

“لطالما كانت سلامة المرضى أولوية قصوى لاندبوينت. نظرًا لأن لوجستيات سلسلة التبريد أصبحت ذات أهمية متزايدة بسبب العدد المتزايد باستمرار للدراسات التي تعمل مع المنتجات الحيوية، فإننا نفهم مدى أهمية الحفاظ على سلسلة العهدة. يضمن ذلك عدم خروج المنتج الطبي التحقيقي عن نطاقات درجات الحرارة المتفق عليها لهذا المنتج. يسعدنا أن نتشارك مع بيرلينجر في تكامل يوفر حلاً سلسًا لكل من الجهة الراعية والموقع”، هذا ما صرحه جيف روبيسين ، كبيري المديرين، إستراتيجية المنتج في اندبوينت كلينيكال.

نبذة عن شركة اندبوينت

تُعد اندبوينت إحدى مزودي أنظمة تقنية الاستجابة التفاعلية ( IRT® ) وحلولها التي تدعم صناعة علوم الحياة. وعلى مدار العقد الماضي، عكف فريقها المتخصص المهتم بشدة بخدمة العملاء على تطوير مجموعة التقنيات الخاصة بهم لمساعدة الرعاة على تحقيق نجاح التجارب السريرية. أثبت حل IRT الديناميكي، PULSE لعشوائية اختيار المرضى المشاركين في الدراسة وإدارتهم، وإدارة الموقع، وإدارة إمدادات الأدوية وأداة إدارة الإمدادات السريرية الرائدة، DRIVE ، زيادة سلسلة التوريد إلى الحد الأقصى وتقليل التكاليف التشغيلية، القدرة على تقديم ودقة تقديم الجرعات في الوقت المناسب. يقع المقر الرئيسي لإند بوينت في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، ولها مكاتب في جميع أنحاء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وآسيا. www.endpointclinical.com

نبذة عن شركة بيرلينجر

تعد بيرلينجر شركة سويسرية تقليدية ومستقلة ومملوكة لعائلة متخصصة في إيجاد حلول مبتكرة ومخصصة لرصد السلع الحساسة لدرجات الحرارة في الصناعة الصيدلانية والطبية، بالإضافة إلى معدات التحكم في تعاطي العقاقير لضمان النقل الآمن للبول وعينات الدم وتخزينهما في صناعة الرياضة.

تأسست بيرلينجر في عام 1865 كشركة مصنعة للنسيج، وقد طورت أعمالها على مر السنين وأصبحت الشركة المصنعة الرائدة عالميًا لمعدات التحكم في تعاطي العقاقير، كما تعد ضمن أكبر ثلاثة رواد في سوق حلول رصد درجة الحرارة.

يُرجى زيارة الرابط التالي https://www.berlinger.com/usa/ للتعرف على المزيد.

للتواصل:

مونيكا هولت

مدير العلاقات العامة والاتصالات

اندبوينت كلينيكال

البريد الإلكتروني : mholt@endpointclinical.com

باربرا هوفيلماير

مدير التسويق

بيرلينجر

02 86 982 71 41+

البريد الإلكتروني: barbara.hoefelmayr@berlinger.com