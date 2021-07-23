‫إقامة معرض Canton بنسخته رقم 130 على شبكة الإنترنت وعلى أرض الواقع

GUANGZHOU، China، 23 يوليو 2021 / PRNewswire/ – يقام معرض الصين للاستيراد والتصدير رقم 130 (معرض Canton) بتنسيق مدمج، عبر شركة الإنترنت وخارجها، في الفترة ما بين 15 أكتوبر و 3 نوفمبر 2021. وسوف تتميز هذه النسخة من معرض Canton بشاشات عرض في 51 قسمًا للمعرض استنادًا إلى 16 فئة من المنتجات بالإضافة إلى “منطقة تنشيط ريفية” مخصصة تعرض منتجات من مناطق ريفية متعددة في الصين وستكون مفتوحة للزوار سواءً بشكل افتراضي أو شخصي.

سيستمر المعرض في مكانه في شكله المألوف المكون من ثلاث مراحل، مع استمرار كل مرحلة لمدة 4 أيام.تبلغ مساحة المعرض الإجمالية 1.185 مليون متر مربع ومن المتوقع أن تعج هذه المساحة الهائلة بحوالي 60 ألف كشك من النوع التقليدي. ويستهدف هذا المعرض في دعوته للحضور ممثلو المنظمات والشركات الخارجية الصينية وكذلك المشترين المحليين. لقد طور موقع المعرض على الإنترنت وظائف مبتكرة تجمع بسلاسة بين مساحة الأحداث في الموقع مما يسمح للمزيد من الزوار بحضور النسخة المقامة على أرض الواقع من المعرض.

يمثل معرض كانتون حدثًا تجاريًا شاملًا صاحب التاريخ الأطول والنطاق الأكبر وأكثر تنوعًا بين المعارض قاطبة وأكبر معدل دوران للأعمال في الصين. ويتزامن المعرض هذا العام مع الذكرى المئوية للحزب الشيوعي الصيني، لذا يحظى معرض كانتون رقم 130 بأهمية كبيرة. وسوف تعمل وزارة التجارة بشكل وثيق مع حكومة إقليم غوانغدونغ لتعزيز وتسريع الخطط المختلفة الموجودة بما في ذلك تنظيم المعارض وأنشطة الاحتفال بالإضافة إلى تعزيز دور معرض كانتون كمنصة للتنمية الشاملة، وترسيخ ودعم المكاسب الرائعة التي حققتها الصين في مجال الوقاية والسيطرة على COVID-19.

من منظور التنمية الاجتماعية والاقتصادية، سيعمل المعرض على تعزيز نمط التنمية الوطنية الجديد الذي يرى التداول الاقتصادي المحلي بمثابة الدعامة الأساسية في حين تعزز الدورات الاقتصادية المحلية والدولية بعضها البعض في آن واحد.

نرحب بالشركات الصينية والدولية لزيارة هذا الحدث الضخم “معرض Canton” رقم 130 ويمكننا جميعًا المساعدة في خلق مستقبل أفضل.

مركز التجارة الخارجية الصيني

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