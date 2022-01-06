‫إلكتريك كابيتال تصدر تقرير المطور الخاص بها للعام 2021

نشاط مطوري العملات المشفرة يصل ذروته في العام 2021

سان فرانسيسكو، 6 كانون الثاني/يناير، 2022 / PRNewswire/ — أصدرت شركة إلكتريك كابيتال اليوم تقرير المطورين الخاص بها للعام 2021، وهو المعيار المتبع في الصناعة لفهم المشهد عبر منظومات تطوير العملات المشفرة. وقد قمنا بتحليل ما يقرب من 500 ألف من خزانات الشيفرات و160 مليون شيفرة لإعداد تقرير المطورين الخاص بإلكتريك كابيتال 2021.

وصل نشاط مطوري العملات المشفرة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في العام 2021

كان العام 2021 عامًا مثيرًا عبر Layer 1s و DeFi ومنظومة بلوكتشين بأكملها. بعض الأفكار الرئيسية:

وصل العام 2021 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بأكثر من 18 ألف تقرير مطورين نشطين شهريًا انضم 65٪ من المطورين النشطين في مجال تشفير العملات في العام 2021 كانت شركات Ethereum و Polkadot و Cosmos و Solana و Bitcoin هي أكبر 5 منظومات مطورة للعملات المشفرة

شركتا إيثيريوم وبيتكوين تواصلان النمو

أضافت شركتا إيثيريوم وبيتكوين مطورين في العام 2021، بنمو بلغ 42٪ و 9٪ على التوالي. تواصل إيثيريوم امتلاك أكبر منظومة من الأدوات والتطبيقات والبروتوكولات، بمجتمع مطورين يبلغ 2.8 ضعف حجم ثاني أكبر منظومة تالية. تستقطب إيثيريوم20٪ من إجمالي مطوري التشفير الجدد، وتتمتع بأفضل احتفاظ بالمطورين الذين ظلوا مع هذه الشركات بعد العام الرابع.

ما هي المنظومات الأسرع نموا؟

كانت شركات Ethereum و Polkadot و Cosmos و Solana و Bitcoin أكبر 5 منظومات مطورين في العام 2021. فقد حققت شركة Solana نموا بخمسة أضعاف، بينما انتقلت NEAR إلى سادس أكبر منظومة بنمو بلغ أكثر من 4 أضعاف. وحققت شركات كل من Polygon و Binance Smart Chain و Cardano نموا بلغ ضعفين في العام 2021.

سجلت شركات Polkadot و Solana و NEAR و BSC و Avalanche و Terra نموا أسرع من نمو إيثيريوم في نفس النقطة من تاريخ تطورها.

لمزيد من المعلومات، يرجى قراءة تقرير مطوري إلكتريك كابيتال 2021 مباشرة.

حول إلكتريك كابيتال

تعتبر إلكتريك كابيتال شركة رائدة في مجال مراحل التطوير الأولى بمشاريع ويب 3 وبلوكتشين. نحن نستثمر في العملات المشفرة والشركات القائمة على شبكة بلوكتشين وشركات التكنولوجيا المالية والأسواق. يقوم فريق المؤسسين والبناة لدينا بتجميع الشيفرات، وتحليل البلوكتشين، وعقد الملفات الشخصية، والمساعدة في تأمين شبكات التشفير، والمساهمة بشكل عام في مجتمع التشفير. تقرير مطور إلكتريك كابيتال السنوي هو المعيار الصناعي لفهم منظومات المطورين عبر شبكات التشفير. استثمرت شركة إلكتريك كابيتال ومؤسسوها في شركات تشفير مثل Anchorage و Bitwise و Celo و Coda و DerivaDex و Elrond و dYdX و Lightning Labs و Mobilecoin و Oasis و NEAR.

للتواصل الإعلامي:

ماريا شين

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