‫”إنستنكتيف بارتنرز” تطلق أداة رقمية مجانية لتقييم المسائل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

دبي، 15 يونيو 2021: أعلنت شركة “إنستنكتيف بارتنرز” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم عن إطلاق ESGOptic، وهي أداة رقمية فريدة وقوية تتيح للشركات قياس كيفية أدائها على الفور فيما يتعلق بمتطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المتوقعة من جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك المنظمون والمستثمرون والعملاء.

وتعتبر ESGOptic أحدث أداة تنضم إلى مجموعة أدوات التقييم المجانية عبر الإنترنت التي أطلقتها إنستنكتيف، وهي مصممة لتوفير إرشادات للشركات حول كيفية دمج المسائل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عملية صنع القرار في الشركة، لتحقيق أقصى قدر ممكن من الأداء. ومن خلال توفير هذا المستوى من الوضوح في العمليات والاستراتيجية والشؤون المالية ، تتيح ESGOptic للشركات التعرف على الفرص طويلة الأمد للنمو بشكل أسرع وأكثر كفاءة من استخدام البيانات المالية وحدها.

وتعليقاً على إطلاق هذه الأداة اليوم، قال إد أموري، الرئيس التنفيذي لشركة “إنستنكتيف بارتنرز”: أصبح من الواضح بأن قادة الأعمال باتوا يدركون بأنهم يعملون اليوم في عالم يتطلب الاهتمام بالنواحي الاجتماعية، وأن التركيز على جني الأرباح والمقاييس المالية للأعمال فقط قد انتهى. وفي الوقت الحالي، يتعرضون لضغوط متزايدة من المستهلكين والمنظمين والموظفين والمستثمرين لإثبات أدائهم مقابل مقاييسالجوانب البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على نحو أوسع، ولكن التحدي هنا يكمن في كيفية التعامل مع هذه المعطيات الجديدة. وفي هذ الإطار، تقدم العديد من الشركات بالفعل مساهمات مجتمعية ضخمة، ولكنها غير مدركة لكيفية إظهار ذلك لأصحاب المصلحة الخارجيين. كما يواجه آخرون تحديات أكثر تعقيداً وهم بحاجة إلى تحديد نقطة الانطلاق الحقيقية لبدء رحلتهم نحو مستقبل هادف أكثر استدامة. ولهذا السبب قمنا بتطوير هذه الخدمة المجانية للتقييم الذاتي ومساعدة كافة الشركات، سواء كانت تعمل معنا حالياً أم لا على إجراء تقييم معياري أساسي. ونأمل من خلال هذه الأداة الجديدة أن يكون بمقدورنا دعم شركائنا، وفريق الخبراء لدينا مستعد لمساعدة الشركات وقادتها على العمل وفقًا للنتائج “.

ومن خلال العمل جنباً إلى جنب مع بعض أكبر العلامات التجارية في العالم، توظف “إنستنكتيف بارتنرز” منهجيتها الخاصة لتزويد الشركات بمنصة للتقييم الكمي والنوعي للجوانب المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. على غرار الأدوات البصرية الحالية CrisisCommsOptic و CrisisOptic و RecallOptic، تستخدم تقنية ESGOptic نظام استبيان بسيط وآمن عبر الإنترنت لتقييم تكامل الجوانب البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بسرعة وفعالية عبر ستة مجالات أساسية:

1. الاستدامة وأهداف العمل

2. القيادة والمساءلة

3. إدارة المخاطر وتوفير الفرص

4. إشراك أصحاب المصلحة والتعاون

5. حوكمة وإدارة الاستدامة

6. إصدار تقارير متعلقة بالشفافية والتواصل فيما يتعلق بسياسة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

من جانبها، قال سامانثا بارتيل، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة إنستنكتيف بارتنرز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نتطلع قدماً إلى رؤية طلب متزايد على قياس أداء أفضل للجوانب المرتبطة بسياسة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ليس فقط من الجهات التنظيمية الإقليمية، ولكن أيضًا من المصدرين. لقد أدركت فرق الإدارة العليا للشركات بأن الجوانب المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات موجود لتبقى وأن الشركات بحاجة إلى تحسين أدائها للاستفادة من قيمة طويلة الأمد، ومرونة الأعمال ودعم المساهمين. ونحن ندرك شعور عملاؤنا بقلق متزايد بشأن كيفية البدء في التركيز على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أو تسريعها، لذلك فنحن نطلق هذه الأداة بهدف تلبية متطلباتهم وخدمتهم”.

بدورها، قالت فيكتوريا كروس، الشريك الإداري التي تقود خدمة إعادة تطوير المسؤولية في “إنستنكتيف بارتنرز”: “لقد أظهر العام الماضي العديد من تحديات فيما يتعلق بالجوانب البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتي لم يكن معظمها يأخذ حيزاً كبيراً من التركيز قبل الوباء. في حين أن الاستجابة للأزمة وفرت فرصة لبدء المناقشات حول قضايا البيئة والمجتمع وحوكمة الشركات، فإن الاستجابة للأزمة، بغض النظر عن مدى فعاليتها ، لا يمكنها معالجة أصل المشكلة. ومع زيادة الضغط لإثبات تكامل الجوانب البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، أصبحت الشركات بحاجة إلى الاستفادة من الأدوات المتاحة لها لضمان التقييم الصادق لعمليات وأنظمة وضوابط هذه الجوانب داخلياً. بالتالي، فإن أداة ESGOptic تتيح إجراء تقييم دقيق لهذه المسائل.”

وتجدر الإشارة بأنه يمكن استخدام ESGOptic كأداة تشخيصية قائمة بذاتها أو كجزء من تقييم متعمق حول جهوزية المؤسسة لدمج الأساليب النوعية في منظومة أعمالها.

لمعرفة المزيد أو التسجيل للحصول على ESGOptic، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://optic.instinctif.com/registration

إنستنكتيف بارتنرز”مملوكة بشكل مستقل، حيث تمتلك شركة الأسهم الخاصة LDC الحصة الأكبر.

نبذة عن إنستنكتيف بارتنرز :

“إنستنكتيف بارتنرز” هي شركة استشارات دولية رائدة في مجال اتصالات الأعمال، تشمل خبراتها مجالات أسواق رأس المال، وتطوير المحتوى الإبداعي، وتفعيل مشاركة الأطراف الفاعلة وطرح الأفكار المبتكرة وإجراء الأبحاث. الشركة متخصصة في إدارة السمعة والتأثير والمشاركة، وتعمل مع مجموعة واسعة ومعقدة من العملاء تجمع بين الرؤى العميقة ورواية القصص المحتوى الإبداعي لتغيير السلوكيات والعواطف والتصورات. يعمل في الشركة حالياً أكثر من 320 موظف في 12 مكتبًا موزعة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية.

وبوصفها واحدة من شركات الاستشارات الأسرع نمواً، ففي العام الماضي وحده، فازت إنستنكتيف بارتنرز أو تم إدراجها في قائمة المرشحين لأكثر من 30 جائزة. وتشمل الجوائز أفضل وكالة علاقات عامة للعامين 2017 و2018 في حفل توزيع جوائز PR Week العالمية، وأفضل وكالة كبرى للاستشارات للعام 2018 في حفل توزيع جوائز CIPR للتميز، وجائزة وكالة المدينة للعام 2017 في جوائز EMEA SABER، ووكالة المدينة في حفل توزيع جوائز PRCA City and Financial لعامي 2016 و2017. كما فازت إنستنكتيف بالميدالية الذهبية في أسبوع العلاقات العامة لأفضل أماكن العمل للعام 2018 لوكالة كبيرة، وتم تسميتها من قبل بورصة لندن كواحدة من الـ 1000 شركة ملهمة في بريطاني . www.instinctif.com

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