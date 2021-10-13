‫إيزي ماركتس تندمج مع Tradingview

LIMASSOL, Cyprus, 13 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/ — يسر إيزي ماركتس أن تعلن عن اندماجها مع منصة Tradingview.الآن يمكن لعملائنا الوصول إلى شبكة Tradingview الاجتماعية للمتداولين، والتداول بنقرة واحدة مباشرة من الرسومات البيانية، وميزات التحليل المتقدمة عن طريق ربط حساباتهم لدى إيزي ماركتس بواجهة Tradingview.هذا العرض يزيد من نطاق خيارات عملائنا من المنصات للتداول عليها – إيزي ماركتس ويب وتطبيق إيزي ماركتس ومنصة MT4 والآن Tradingview.

مدير التسويق في إيزي ماركتس، أوهاد جولان:

نحن متحمسون جداً لتقديم منصة تداول أخرى لعملائنا، لا سيما منصة تداول قوية مثل Tradingview.هذا الاندماج يجعلنا أيضاً أحد الوسطاء القلائل في هذا المجال الذين يوفرون للعملاء خياراً من بين أربع بيئات للتداول عليها. لطالما كانت إيزي ماركتس على أعتاب الابتكار ومن أوائل المتبنين المتحمسين، وأنا متأكد من أن هذا العرض الأخير سيجعلنا أكثر قدرة على المنافسة بينما يمنح عملاءنا منصة جديدة رائعة أخرى للتداول عليها.

عند استخدام حسابك لدى إيزي ماركتس على Tradingview فأنت تجمع ظروف إيزي ماركتس الرائدة في المجال، والتداول الخاضع للتنظيم، وفروق الأسعار الثابتة الضيقة مع شبكة اجتماعية للمتداولين، والرسومات البيانية والتحليلات المتقدمة.

مميزات وخصائص إيزي ماركتس على Tradingview

مميزات إيزي ماركتس سمات Tradingview · لا يوجد انزلاق سعري في أوامر الحد · فروق أسعار ثابتة متدنية · حماية من الرصيد السالب · دعم عملاء عالي التقييم · مرخص وخاضع للوائح · لا رسوم ولا عمولات خفية · اندماج سلس – إغلاق الصفقات المفتوحة على Tradingview باستخدام تطبيق إيزي ماركتس أو على منصة الويب لإيزي ماركتس · شبكة اجتماعية للمتداولين.شارك تداولاتك، استراتيجياتك وأفكارك مع المتداولين الأخرين. · رسوم بيانية متقدمة.خصص رسوماتك البيانية مع مجموعة واسعة من التراكبات والمؤشرات · رؤية عميقة للسوق.تمكنك من الوصول إلى التحليل والرسومات البيانية المستندة إلى الويب في الوقت الفعلي.

توفر ظرف إيزي ماركتس للمتداولين أمان التداول مع وسيط منظم وراسخ، بل وتوفر أيضاً شفافية الأسعار.عدم وجود انزلاق في أوامر الحد يعني أنه يمكنك أن تطمئن إلى أن تنفيذ وقف الخسارة أو جني الأرباح سيحدث بالسعر الذي تريده.يحميك هذا من التكاليف الإضافية أو الخسارة نتيجة تنفيذ أمر بسعر أعلى أو أقل.فروق الأسعار الثابتة الضيقة لا تتغير أبداً أثناء أوامر التداول. وهو ما يساعدك أولاً على تجنب فروق الأسعار المتضخمة أثناء التقلبات وثانياً يتيح لك حساب التكاليف مقدماً.استكمالاً لضمان شفافية الأسعار لا تفرض إيزي ماركتس أي عمولة أو رسوم تمويل أو رسوم خفية.

عن إيزي ماركتس

منذ تأسيسها في 2001 (باسم Easy Forex) ركزت إيزي ماركتس على تقديم الأمان والظروف التنافسية وإمكانية الوصول السلس للأسواق العالمية لعملائها.لهذا السبب نتوسع باستمرار في تقديم منتجاتنا وخدماتنا.في العام الماضي قمنا بإضافة أدوات متعددة تشمل أسهمًا وعملات مشفرة جديدة.تشمل مجموعتنا الآن بعضًا من أشهر العلامات التجارية في العالم والمدرجة عالميًا، وتشمل Tesla وAmazon وAdidas.بعد أضافة بيتكوين، وريدر وإثيريوم، قمنا أيضًا بإتاحة العملة البديلة لايتكوين على منصتنا.

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