‫احتفالات إعمار برأس السنة الجديدة تدعو العالم إلى مشاهدة “سهرة الروائع” المبهرة في وسط مدينة دبي

— “أمسية الروائع” هو الموضوع الذي تندرج في إطاره احتفالات إعمار هذا العام لاستقبال السنة الجديدة 2022

— إضافة ميزة إبداعية جديدة بالليزر إلى عروض نافورة دبي استكمالاً لبرنامج الألعاب النارية والضوء والليزر في برج خليفة بأسلوب دبي المذهل!

دبى، الامارات العربية المتحدة, 14 ديسمبر / كانون أول 2021 /PRNewswire/ — إعمار العقارية، شركة تطوير العقارات المتكاملة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تستعدّ لاستقبال عام 2022 ببرنامج جديد أعدّ خصيصاً لاحتفالات رأس السنة الجديدة من إعمار 2022 يتضمّن عرضاً رائعاً يجمع بين الألعاب النارية، وعروض الضوء والليزر والموسيقى. وهذا البرنامج الاحتفالي الذي أطلِق عليه هذا العام اسم “سهرة الروائع”، هو بمثابة دعوة حصرية للمشاهدين من جميع أنحاء العالم، للاستمتاع بمشهد مبهر حيث تزيّن إعمار سماء دبي بعرض لا مثيل له.

منذ عام 2010، أصبحت احتفالات رأس السنة من إعمار من أكثر الاحتفالات شهرة في العالم. وهذا العرض الذي يقام في وسط مدينة دبي في 31 ديسمبر من كلّ عام، وتشاهده الجماهير حول العالم، هو مبادرة فريدة من نوعها أطلقتها إعمار، لتعكس حيوية مدينة دبي، وإبداعها، وانفتاحها.

فمع اقتراب عقارب الساعة من منتصف ليل الحادي والثلاثين من ديسمبر، سوف تضيء الألعاب النارية الرائعة وعروض الضوء والليزر سماء وسط مدينة دبي من برج خليفة المهيب، جنباً إلى جنب مع ميزة إبداعية جديدة بالليزر تُضاف إلى عرض نافورة دبي لأوّل مرّة هذا العام، ليشكّلا معاً رائعةً فنيّة لا تُنسى من شأنها أن تعيد تعريف مفهوم الاحتفالات بالعام الجديد في جميع أنحاء العالم، بأسلوب دبي!

وسواءٌ أكانوا حاضرين في وسط مدينة دبي، أو يشاهدون البثّ عبر الإنترنت، أو عبر النقل التلفزيوني في جميع أنحاء العالم، فمما لا شك فيه أن المشاهدين سيحظون بعرض فخم لا يُضاهى لاستقبال العام الجديد. علماً أن احتفالات رأس السنة الجديدة من إعمار 2022 ستُنقَل مباشرة إلى جميع أنحاء العالم، ناهيك عن النقل الحيّ على موقع mydubainewyear.com ابتداءً من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة دبي.

وفي معرض تعليقه على احتفالات رأس السنة الجديدة من إعمار التي سيشهدها وسط مدينة دبي، قال محمّد العبّار، مؤسّس شركة إعمار: “لطالما كانت الإمارات العربية المتحدة، ومدينة دبي، مصدر إلهام بالأمل والتفاؤل، والملتقى الرحب حيث يجتمع الناس من أقطاب العالم لبناء المستقبل. واحتفالات هذا العام هي تكريم لإنجازات دولتنا على مدى السنوات الخمسين الماضية. وهي أيضاً انعكاس لرؤية قيادتنا الكريمة في الانطلاق نحو مستقبلٍ عنوانه التقدّم والتطوّر من خلال الانفتاح والتعاون، ولا شك أن إعمار فخورة بأن تكون جزءاً من هذا المستقبل.”

وفي إطار الحرص على تقديم تجربة سلسة وآمنة للضيوف الراغبين في الوصول إلى وسط مدينة دبي في 31 ديسمبر لحضور الاحتفالات، تمّ تحديث تطبيق U من إعمار لإتاحة عملية التسجيل المسبق بأسلوب سهل. إذ يمكن للضيوف، بمن فيهم سكّان ونزلاء عقارات وفنادق إعمار في وسط مدينة دبي، تسجيل الدخول ببساطة عبر تطبيق U من إعمار واتباع الخطوات للوصول إلى جميع مواقع وسط مدينة دبي. وبعد التسجيل بنجاح، سيحصلون على رموز الاستجابة السريعة الفردية والتي يمكنهم استخدامها للوصول إلى وسط مدينة دبي ليلة رأس السنة.

ملاحظات للمحرّرين:

نبذة عن إعمار العقارية ش.م.ع.:

إعمار العقارية ش.م.ع، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري ومشاريع الحياة العصرية، وتتمتع بحضور قوي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. تعتبر إعمار واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، ولديها رصيد كبير من الأراضي يصل إلى 1,7 مليار قدم مربعة في الإمارات العربية المتحدة والأسواق العالمية الرئيسية.

ولدى إعمار سجل حافل بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقاً للمواعيد المحددة، وسلمت منذ العام 2002 أكثر من 79,800 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية الرئيسية. ولدى الشركة أكثر من 1,130,000 متر مربع من الأصول التي تولد إيرادات مستمرة، و31 فندقاً ومنتجعاً تضم 7,012 غرفة (تشمل الفنادق المملوكة والفنادق الخاضعة لإدارة الشركة). تساهم عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه، بالإضافة إلى أنشطة إعمار في الأسواق العالمية، بنسبة 40 بالمئة من إجمالي إيرادات الشركة.

يعتبر كل من “برج خليفة”، المعلم العمراني العالمي، و”دبي مول”، أكثر وجهات التسوق والترفيه استقطاباً للزوار في العالم، من أهم المشاريع التي قامت إعمار بتطويرها حتى اليوم.

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