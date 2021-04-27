‫اختتام أعمال معرض كانتون الـ 129 بمشاركة رقم قياسي من الدول المشترية، ما يبني جسرا للتجارة العالمية

غوانغجو، الصين, 26 نيسان/أبريل، 2021 / PRNewswire/ — اختتم المعرض الصيني للاستيراد والتصدير (معرض كانتون) الـ 129 يوم 24 نيسان/أبريل أعماله بمشاركة مشترين من رقم قياسي من الدول المشاركة بلغ 227 دولة، ما يثبت أن المعرض هو منصة تجارة فعالة للمشترين الدوليين يبحثون عن منتجات صينية ابتكارية.

نظم المعرض 44 نشاطًا “ترويجًيا على السحابة” في 32 دولة ومنطقة حول العالم، وأقام شراكات مع 10 مؤسسات صناعية وتجارية بما في ذلك غرفة التجارة الصينية في البرازيل وغرفة التجارة الدولية في كازاخستان من خلال توقيع اتفاقية عبر الإنترنت معها، ما وسع شبكته لدعم المشترين عبر الوصول إلى الشركات الصينية.

وقال شو بينغ، المتحدث باسم معرض كانتون ونائب المدير العام لمركز التجارة الخارجية الصيني: “عزز معرض كانتون تنمية التجارة الدولية وحتى الاقتصاد العالمي. تكمن قيمة معرض كانتون في خدماته المبتكرة التي يمكن أن تعزز التعاون التجاري بين الصين والعالم. ويشمل ذلك توفير موارد موثوقة للموردين والمشترين، وتقديم رؤى شاملة للصناعة.”

مكن معرض كانتون الـ 129 المشترين من التواصل المباشر مع أكثر من 800 شركة رائدة ومجموعات صناعية رئيسية في الصين من خلال أحداث المطابقة بين مجموعة أكس 5 الروسية ومجموعة كاوان لاما الإندونيسية ومجموعة كروغر الأميركية، ونظمت أنشطة ترويجية للمجموعات الصناعية مثل شركة الألعاب شانتو، وشركة الأجهزة المنزلية غوانغدونغ للأسرة الصغيرة وشركة جيجيانغ للمنسوجات وشركة الصناعة الغذائية شاندونغ.

حمّل 26,000 عارض أكثر من 2.76 مليون منتج، بزيادة 290 ألفا عن الجلسة الماضية، بما في ذلك 840 ألف منتج جديد و 110 آلاف منتج ذكي. تُظهر هذه المنتجات الجديدة المصنوعة بتكنولوجيا ثورية للعالم حيوية الشركات الصينية في الابتكار وصورة جديدة تمامًا للمؤسسات والعلامات التجارية الصينية.

وشهد الموقع الرسمي للمعرض 35.38 مليون زيارة مع 6.87 مليون زيارة لقاعات العرض الافتراضية، بما في ذلك 100 ألف زيارة إلى 2662 جناحًا للواقع الافتراضي. تمت مشاهدة البث المباشر على الإنترنت 880 ألف مرة، مع زيادة المشاهدات لكل بث مباشر بنسبة 28.6 في المئة بفضل المصادر المستفيدة التي قدمها المعرض لمساعدة العارضين على التفاعل بشكل فعال مع المشترين المستهدفين وفهم أسواقهم بشكل أفضل.

إلى جانب تعاونه مع الشركاء المحليين والدوليين، سهل المعرض عملية التفاوض الشامل وتحديد المصادر للمشترين في تعاملها مع الشركات في الصين، وتقديم التمويل وشهادات التفتيش إلى الجودة والخدمات اللوجستية وخدمات النقل.

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