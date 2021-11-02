‫اختيار نيوجن ك”صاحبة رؤية” في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2021 لمنصات خدمات المحتوى

تم الاعتراف بقدرة نيوجن على تنفيذ تنفيذ وإكمال الرؤيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2/نوفمبر/2021/PRNewswire/ أعلنت شركة نيوجن للبرمجيات- المزود العالمي لمنصة التحول الرقمي- اختيارها كصاحبة رؤيا في Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2021 وقيم التقرير 18 مورد مختلف لمنصات خدمات المحتوى بناءً على قدرتهم على تنفيذ واستكمال الرؤيا.

قال فيرندر جيت، الرئيس التنفيذي لنيوجن للبرمجيات “تحتاج الشركات اليوم لوسيلة حديثة تتمتع بالكفاءة لدفع قيمة الأعمال من محتواها الممتد عبر الأجهزة، والتطبيقات، والحدود التنظيمية، تُمكن منصة خدمات المحتوى التابعة لنا -بعيدًا عن منصة التحول الرقمي الشاملة لنيوجن- من الوصول التعاوني والآمن لمعلومات الأعمال الحرجة، بما يضمن مشاركة سياقية ومتعلقة باستراتيجية الإعلان، ونؤمن أن هذا الاعتراف بثبت تركيزنا المستمر على ابتكار المنتج، وتجربة المستخدم”

تُمكن منصة نيوجن لخدمات المحتوى السياقي إدارة نهائية لمحتوى الشركات، بدءً من النشأة وحتى الاستبعاد، وتسمح بالوصول إلى المحتوى، واستغلاله، واستخلاص المعلومات بذكاء لرقمنة العمليات المدفوعة بالمحتوى، وتحسين إنتاجية الموظف، وخدمة العملاء.

منصات Gartner Magic Quadrant لخدمات المحتوى، مايكل وودبريدج، ماركو سيلانبا، لين سيفرسون، تيم نيلمز، 18 أكتوبر 2021

*لا تصادق شركة جارتنر ( Gartner ) على أي بائع أو منتج أو خدمة مذكورة في منشوراتها البحثية، ولا تنصح مستخدمي التكنولوجيا باختيار البائعين الحاصلين على أعلى التقييمات أو أي تصنيفات أخرى. تتكون منشورات شركة جارتنر ( Gartner ) البحثية من آراء مؤسسة أبحاث جارتنر ( Gartner ) ولا ينبغي تفسيرها على أنها بيانات بالوقائع. تُخلي شركة غارتنر ( Gartner ) مسؤوليتها عن جميع الضمانات، الصريحة أو الضمنية، فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أي ضمانات خاصة بالتسويق أو الملاءمة لغرض معين.

تُعد GARTNER و MAGIC QUADRANT علامتين تجاريتين مسجلتين وعلامة خدمة لشركة غارتنر ( Gartner ) والشركات التابعة لها أو أيًا منهما في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي ويُستخدمان في هذه الوثيقة بتصريح. جميع الحقوق محفوظة.

تُعد GARTNER علامة تجارية مسجلة وعلامة خدمة لشركة غارتنر ( Gartner ) والشركات التابعة لها أو أيًا منهما في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي وتُستخدم في هذه الوثيقة بتصريح. جميع الحقوق محفوظة.

About Newgen Software Technologies Pty Ltd

تُعد شركة Newgen المزود الرائد لمنصة التحول الرقمي الموحدة، وتتضمن أعمالها العمليات الأصلية الأتماتكية وخدمات المحتوى، فضلًا عن إمكانياتها في مجال إدارة الاتصالات. وعلى الصعيد العالمي، تعتمد الشركات الناجحة على منصة التطبيقات التي تعتمد الحد من استخدام الرموز البرمجية المعترَف بها في المجال من Newgen من أجل تطوير واستخدام تطبيقات الأعمال السحابية المعقدة والقائمة على المحتوى والتي تتسم بإشراك العملاء، وتتيح المنصة العديد من الاستخدامات بدءًا من طلبات الإعداد إلى طلبات الخدمة، ومن الإقراض إلى الاكتتاب، والعديد من حالات الاستخدام الأخرى عبر القطاعات المختلفة. وبذلك تطلق Newgen العنان للبساطة بسرعة وسهولة.

لمزيد من التفاصيل، قم بزيارة www.newgensoft.com