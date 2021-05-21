‫استحواذ شركة أداني جرين إنيرجي على محفظة سوفت بنك إنيرجي للطاقة المتجددة في الهند بسعة 5 جيجا وات للحصول على تقييم كامل للمؤسسة تمامًا بسعر 3.5 مليار دولار أمريكي، وهي أكبر عملية دمج واستحواذ لمصادر الطاقة المتجددة في الهند

– وقّعت شركة أداني جرين إنيرجي على اتفاقيات نهائية للاستحواذ على 100% من شركة سوفت بنك إنيرجي هولدينجز ليميتد (“سوفت بنك إنيرجي بالهند”)

– يتم التعاقد على مشاريع لبيع الطاقة بموجب اتفاقيات شراء الطاقة لمدة 25 عامًا مع الأطراف المقابلة ذات التصنيف السيادي

– تدور الصفقة حول إجراء تقييم كامل للمؤسسة بقيمة ما يقرب من 3.5 مليار دولار أمريكي (ما يقرب من 26,000 كرور روبية هندية)

– سيؤدي هذا الاستحواذ التحولي إلى تمكين شركة أداني جرين إنيرجي من الوصول إلى محفظة مصادر الطاقة المتجددة بسعة 25 جيجا وات لمدة أربع سنوات قادمة من تحقيق الهدف

أحمد آباد، الهند،21 مايو / أيار 2021/PRNewswire/ — وقّعت شركة أداني جرين إنيرجي ليميتد (AGEL) اليوم على اتفاقيات شراء مشتركة للاستحواذ على 100% من فوائد محفظة سوفت بنك إنيرجي بالهند من مجموعة سوفت بنك (80%) ومجموعة بهارتي (20%). تمتلك سوفت بنك إنيرجي بالهند إجمالي محفظة لمصادر الطاقة المتجددة تبلغ 4954 ميجا وات موزعة عبر أربع ولايات في الهند. تمثل الصفقة أكبر عملية استحواذ في قطاع الطاقة المتجددة في الهند. تحدد الصفقة التي يتم إجراؤها سوفت بنك إنيرجي بالهند على أنها مؤسسة تبلغ قيمتها ما يقرب من 3,5 مليار دولار أمريكي.

تتكون المحفظة المستهدفة من أصول مرافق واسعة النطاق بسعة 84% من سعة الطاقة الشمسية (4180 ميجا وات)، و9% من سعة الطاقة الهجينة من الشمس والرياح (450 ميجا وات) و7% من سعة طاقة الرياح (324 ميجا وات). تتكون المحفظة من 1400 ميجا وات من سعة الطاقة الشمسية التشغيلية وأكثر من 3554 ميجا وات قيد الإنشاء. لدى جميع المشاريع اتفاقيات شراء للطاقة لمدة 25 عامًا مع الأطراف المقابلة ذات التصنيف السيادي مثل شركة الطاقة الشمسية الهندية المحدودة (SECI)، وشركة الطاقة الحرارية الوطنية (NTPC) المحدودة والهيئة الكهرومائية المحدودة (NHPC). الأصول التشغيلية التي تشكل جزءًا من المحفظة هي في الأساس مشاريع قائمة على الطاقة الشمسية وقد تم إنشائها وفقًا لأفضل ممارسات الحوكمة، وتطوير المشاريع، والبناء وعمليات التشغيل وممارسات الصيانة، مما أدى إلى كونها واحدة من أعلى محافظ مصادر الطاقة المتجددة جودة في البلد.

من خلال هذا الاستحواذ، ستحقق أداني جرين إنيرجي ليميتد إجمالي سعة مصادر طاقة متجددة تبلغ 24,3 جيجا وات 1 وسعة تشغيلية لمصادر الطاقة المتجددة تبلغ 4,9 جيجا وات. يوضح هذا الاستحواذ نية شركة أداني جرين إنيرجي ليميتد لأن تصبح رائدة في تحويل الطاقة المستدامة على المستوى العالمي وجعلها واحدة من أكبر منصات الطاقة المتجددة في العالم. يخضع إغلاق الصفقة للموافقات والشروط المعتادة.

صرّح السيد جاوتام أداني، رئيس مجلس الإدارة بمجموعة أداني، قائلاً: “يعد هذا الاستحواذ خطوة أخرى نحو الرؤية التي ذكرناها في يناير 2020، حيث وضعنا خططنا لنصبح أكبر مشغل للطاقة الشمسية في العالم بحلول عام 2025 وبعد ذلك أكبر شركة لمصادر الطاقة المتجددة في العالم بحلول عام 2030. وقد كانت الهند، بلا شك، واحدة من الدول القليلة التي سرّعت التزامها العالمي تجاه تغير المناخ ونعتزم القيام بدورنا في تنفيذ الوعود التي تم قطعها. ستضع منصة الطاقة المتجددة التي نبنيها الأساس لجذب العديد من الصناعات العالمية الأخرى التي تتطلع بشكل متزايد إلى تقليل انبعاثات الكربون (بالإضافة إلى وضع الأساس لفتح المنصات المجاورة التي تشمل الهيدروجين والتخزين). نحن في طريقنا لتحقيق الأهداف المعلنة المتعلقة بمحفظة الطاقة الشمسية، وها نحن يفصلنا أربع سنوات عن الموعد النهائي الذي حددناه لأنفسنا. إن جودة الأصول التي بنتها سوفت بنك ومجموعة بهارتي ممتازة وأنا أكمل جهودهما لدعم التحويل إلى مصادر الطاقة المتجددة في الهند. نحن فخورون بالتقدّم بإرثهم نحو الأمام.”

صرّح السيد ماسايوشي سون، والذي يشغل منصب المدير الممثل ومسؤول الشركة ورئيس مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي بشركة سوفت بنك جروب، قائلاً: “لقد أنشأنا سوفت بنك إنيرجي بالهند في عام 2015 بهدف إنشاء شركة رائدة في السوق للطاقة النظيفة لدعم نمو الهند بمصادر طاقة نظيفة ومتجددة. نحن فخورون للغاية بكل ما حققناه. بينما تساهم مجموعة سوفت بنك في تحويلنا إلى شركة استثمارية قابضة عالمية تركز على تسريع نشر الذكاء الاصطناعي، نعتقد أن الوقت قد حان الآن لجلب مجموعة أداني للمساعدة في دفع المرحلة التالية من نمو سوفت بنك إنيرجي بالهند”.

صرّح السيد سونيل بهراتي ميتال، رئيس مجلس الإدارة بمؤسسات بهراتي، قائلاً: “يسعدني أن سوفت بنك إنيرجي وجدت موطنًا جيدًا لمواصلة رحلتها الرائدة لبناء شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة في الهند. تتمتع مجموعة أداني بسجل حافل في بناء محطات توليد الطاقة المتجددة والتي ستحقق المزيد من التسارع مع دمج سوفت بنك إنيرجي إلى مجموعتها. يسعدني أنه يمكن لمجموعة بهارتي أن تلعب دورًا بنّاءً بمشاركة سوفت بنك.”

نبذة عن شركة أداني جرين إنيرجي ليميتد

تمتلك شركة أداني جرين إنيرجي ليميتد (“AGEL”)، التابعة لمجموعة أداني ومقرها الهند، واحدة من أكبر المحافظ العالمية المتجددة بقدرة 19,3 جيجا وات من المشاريع التشغيلية، والمشاريع قيد الإنشاء، ومن المشاريع الممنوحة والمشاريع النامية المؤمنة التي تقدم الطاقة للأطراف المقابلة من الدرجة الاستثمارية. حيث تقوم الشركة بتطوير مشاريع مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتصلة بالشبكة على نطاق المرافق العامة، وبنائها، وتملكها، وتشغيلها وصيانتها. من بين العملاء الرئيسيين لشركة أداني جرين إنيرجي ليميتد شركة الطاقة الحرارية الوطنية (“NTPC“) وشركة الطاقة الشمسية الهندية (“SECI“) والعديد من شركات توزيع الكهرباء بالدولة. صنفت مجموعة ميركوم كابيتال، وهي مؤسسة فكرية مقرها الولايات المتحدة، مجموعة أداني على أنها المالك الأول عالميًا لأصول توليد الطاقة الشمسية.

(1) تتضمن السعة 4500 ميجا وات من سعة الطاقة الشمسية التي من المنتظر حصولها على خطاب ترسية في وقت لاحق

للحصول على مزيدٍ من المعلومات، يُرجى زيارة www.adanigreenenergy.com

لاستفسارات الإعلام: روي بول، roy.paul@adani.com

نبذة عن مجموعة سوفت بنك

تستثمر مجموعة سوفت بنك في تكنولوجيا الاختراق لتحسين جودة الحياة للأفراد حول العالم. تتكوّن مجموعة سوفت بنك من شركة مجموعة سوفت بنك (طوكيو: 9984)، وهي شركة استثمارية قابضة تضم أسهمًا في مجالات الاتصالات، وخدمات الإنترنت، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات الذكية، وإنترنت الأشياء وموفري تكنولوجيا الطاقة النظيفة، وصناديق رؤية سوفت بنك، والتي تستثمر أكثر من 100 مليار دولار أمريكي لمساعدة رواد الأعمال الاستثنائيين في تحويل الصناعات وتشكيل أخرى جديدة، وصندوق سوفت بنك بأمريكا اللاتينية بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، وهو أكبر صندوق استثمار في المنطقة، وصندوق فرصة سوفت بنك الاستثماري، وهو صندوق استثماري بقيمة 100 مليون دولار أمريكي مخصص للاستثمار في المؤسسات التي أسسها رواد الأعمال من ذوي البشرة الملونة في الولايات المتحدة. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة https://global.softbank

نبذة عن مؤسسات بهارتي

تعد مؤسسات بهارتي واحدة من مجموعات الأعمال الرائدة في الهند والتي تمتلك أعمالاً متنوعة في الاتصالات، والفضاء، والخدمات المالية، والعقارات، والضيافة، والزراعة والأغذية. لطالما كانت بهارتي قوى رائدة في قطاع الاتصالات الهندي، ويُضاف إلى رصيدها العديد من المبادرات والابتكارات. بهارتي إيرتيل، الشركة الرئيسية في المجموعة، هي شركة اتصالات عالمية رائدة في المجال تعمل في 18 بلدًا عبر آسيا وإفريقيا. تُصنف شركة إيرتيل بين أفضل ثلاث شركات موفرة لخدمات الهاتف المحول على مستوى العالم من حيث عدد المشتركين. تمتلك بهارتي مشاريع مشتركة مع العديد من رواد الأعمال حول العالم، وهي: سينجتل، وسوفت بنك، وأكسا من بين شركات أخرى. استحوذت بهارتي مؤخرًا بالشراكة مع الحكومة البريطانية على ون ويب، وهي كوكبة من الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض (LEO) لتوفير اتصال عريض النطاق عالي السرعة، وذو زمن انتقال منخفض. كما تتمتع بهارتي أيضًا بحضورها في الإنترنت عبر الهاتف المحمول ومصادر الطاقة المتجددة من خلال استثماراتها الاستراتيجية. تدير مؤسسة بهارتي، الفرع الخيري بالمجموعة، ما يقرب من 200 مدرسة ساتيا بهارتي وتدعم أكثر من 800 مدرسة حكومية لضمان توفير التعليم الشامل لأكثر من 275000 طفل من الأطفال المعوزين في ريف الهند.

للحصول على مزيدٍ من المعلومات، يُرجى زيارة https://www.bharti.com

جهات الاتصال:

روي بول

roy.paul@adani.com

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