‫استقرت شركة Flutterwave على اختيار ويز كيد كسفير عالمي لعلامتها التجارية لإطلاق حل جديد في مجال التحويلات النقدية (Send)

تجمع الصفقة بين فنان إفريقيا الشهير والشركة الُقدمة لخدمات الدفع الرائدة في إفريقيا لدفع التحويلات بسلاسة في إفريقيا.

سان فرانسيسكو،17 ديسمبر 2021 /PRNewswire/– Flutterwave , أعلنت شركة Flutterwave، الشركة الرائدة في مجال تقنيات المدفوعات في إفريقيا، اليوم عن أن الفنان العالمي الحائز على جائزة غرامي، ايوديجي ابراهيم بالوغن، والمعروف باسم ويز كيد، سيكون السفير العالمي لعلامتها التجارية. أعلنت شركة Flutterwave أيضًا عن إطلاق خدمة Send ، وهي حل للتحويلات يهدف إلى زيادة تدفق التحويلات واستيعابها إلى القارة الأفريقية.

تهدف خدمة Send التي طرحتها شركة Flutterwave إلى تزويد العملاء بأسهل طريقة لإرسال الأموال إلى جميع أنحاء إفريقيا من داخل القارة وحول العالم بالإضافة إلى تمكين الأفارقة من الوصول بسهولة لتمويل الحسابات المصرفية في الخارج.

من خلال الشراكة مع ويز كيد، تهدف Send إلى الوصول إلى المغتربين الأفارقة حول العالم لزيادة الوعي بخدمة التحويلات المالية ذات التكلفة المقبولة والسلسة المتاحة لهم من خلال البنية التحتية لـشركة Flutterwave.

في عام 2020، تم تحويل حوالي 40 مليار دولار عبر القنوات الرسمية إلى بلدان مختلفة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مع استحواذ نيجيريا على حصة كبيرة من إجمالي التحويلات. أفاد صندوق النقد الدولي أن التحويلات المرسلة إلى بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من خلال القنوات غير الرسمية، بنسبة 45-65٪ من التدفقات الرسمية، أعلى بكثير منها في المناطق الأخرى.

وتعليقًا على الشراكة، قال أولوجبينجا “ج ب” أجبولا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Flutterwave : “تمثل قصة ويز كيد قصة العمل الجاد والمرونة والتميز. ونحن نُحب الطريقة التي يمثل بها إفريقيا باستمرار على مستوى الترفيه العالمي. وبصفتنا شركة رائدة في مجال التكنولوجيا خارج إفريقيا، فإن قيمنا تتفق سويًا ونحن متحمسون لانضمامه إلينا لتحفيز اعتماد استخدام Send.

تشترك Flutterwave وويز كيد في وجهة نظر مفادها عرض أفضل ما في إفريقيا للعالم. تُمثل Send التي أطلقتها شركة Flutterwave أفضل حل للتحويلات من حيث التأمين الشامل وتكلفة المعاملات والسرعة. تأتي Send كحصيلة لأكثر من خمس سنوات من التعلم وبناء العلاقات والبحث والتطوير في مجال المدفوعات عبر البلدان. وهي بالفعل حل أفريقي حقيقي صُنع في أفريقيا لاستخدامه من قبل الأفارقة والعالم أجمع”.

وتابع (جي بي) “نريد خلق فرص للأفارقة في كل مكان من خلال Send. نحن نتمسك برؤيتنا في خلق إمكانيات لا نهاية لها في إفريقيا الغالية علينا ونحن متحمسون للعمل مع ويز كيد لتحقيق هذه الأهداف.” “

وعلق السفير العالمي لشركة Flutterwave ، ايوديجي بالوغن، والمعروف باسم ويز كيد، قائلًا: “أنا متحمس للعمل مع Flutterwave لتحويل وجهة المزيد من الأفارقة إلى الاقتصاد الرقمي من خلال Send. نحن نُنشئ تقنية مذهلة في إفريقيا، ونحن فخورون جدًا بالعمل الذي تقوم به كل شركة من شركات التكنولوجيا في سبيل تشكيل قارتنا بشكل إيجابي من أجل النمو المستقبلي.

أُرسل أنا وفريقي الكثير من الأموال عبر الحدود كل يوم. يُعد استخدام الحل الذي طوره الأفارقة لتلبية احتياجات المدفوعات اليومية أمرًا يدعو للفخر والكفاءة. لذلك، عندما ظهرت أمامي Flutterwave، كان من السهل أن أوافق.

بالنسبة لشخص مثلي دائم التنقل، تقدم لي Send الفرصة للبقاء على تواصل مع مسؤولياتي في جميع أنحاء إفريقيا. لا يهم إذا كنت في المملكة المتحدة وأرغبُ في إجراء تحويل نقدي إلى جنوب إفريقيا أو غانا أو كينيا أو نيجيريا – كل ما علي فعله هو إرسالها.”

حول Flutterwave

Flutterwave هي شركة تكنولوجيا مدفوعات تساعد أصحاب الأعمال في جميع أنحاء العالم على توسيع عملياتها في إفريقيا والأسواق الناشئة الأخرى، من خلال منصة تتيح المعاملات عبر الحدود عبر واجهة برمجة تطبيقات واحدة. تولت Flutterwave التعامل مع أكثر من 140 مليون معاملة تزيد قيمتها عن 9 مليار دولار أمريكي حتى الآن وتقدم خدماتها إلى أكثر من 300.000 شركة بما في ذلك عملاء مثل Uber وFlywire وBooking.com وغيرهم. وتعتبر الميزة الرئيسية للشركة هي معالجة التحويلات الدولية بـ 150 عملة وإتاحة طرق دفع متعددة بما في ذلك المحلية والبطاقات الدولية والمحافظ المحمولة والتحويلات المصرفية والمقايضة وغيرها والتي تديرها Flutterwave. تمتلك Flutterwave بنية تحتية منتشرة في أكثر من 34 دولة أفريقية، بما في ذلك نيجيريا وأوغندا وكينيا وجنوب إفريقيا. لمزيد من المعلومات حول رحلة Flutterwave ، يرجى زيارة: www.flutterwave.com. لمزيد من المعلومات حول رحلة Flutterwave، يُرجى زيارة: www.flutterwave.com .

اتصالات الإعلام:

هدسون ساندلر

Flutterwave@hudsonsandler.com

+44 20 7796 4133

حول Send

Send هي خدمة مدفوعات شخصية سريعة وموثوقة وآمنة عبر الحدود بين الأفراد تتيح لمستخدميها إرسال الأموال إلى الحسابات المصرفية المحلية، وتحصيل النقود واستخدام المحافظ الرقمية بغض النظر عن موقعهم الجغرافي باستخدام هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو كمبيوتر. تتيح Send لمستخدميها إرسال الأموال إلى العائلة والأصدقاء في جميع أنحاء العالم من خلال مجموعة متنوعة من خيارات الدفع مثل البطاقات وباي بال والأموال الرقمية والمقايضة وغيرها. تتوفر خدمة Send في أكثر من 34 دولة ويتطلب التسجيل في الخدمة امتلاك رقم هاتف ورقم هوية وعنوان بريد إلكتروني. قم بزيارة https://send.flutterwave.com/ للحصول على مزيد من المعلومات.

حول ويز كيد

بدأ المغني/ كاتب الأغاني الحائز على جائزة غرامي، أيوديجي إبراهيم بالوغون (المعروف أيضًا باسم ويز كيد)، حياته المهنية في الموسيقى عندما كان عمره 11 عامًا فقط في لاغوس، نيجيريا. تم تسجيل اسطوانته الأولى، Lil Prinz، في عام 2001 بالتعاون مع Glorious Five، وهي المجموعة التي تتكون من بالوغون وأصدقائه من الكنيسة. في عام 2006، بدأ في انتهاج السلم الموسيقى بدوام كامل، وفي البداية تعاون مع العديد من مغنيين البوب في نيجريا ويشمل ذلك أ ج ب جيزريل، نايتو س، وبانكي واي، وبحلول عام 2011، شرع في تسجيل أول ألبوم استوديو له كفنان منفرد: تم إصدار ألبوم Superstar عبر استوديو Empire Mates Entertainment والذي لقى إشادة كبيرة من النقاد والعامة في جميع أنحاء إفريقيا، مما دفعه إلى النجومية في وطنه. بعد عدة تأخيرات وخلافات بشأن التسمية، أصدر بالوغون ألبومه الثاني بعنوان Ayo في عام 2014. كما ظهر كضيف على إثر ألبوم الاستوديو الثاني في العديد من المرات، بما في ذلك ظهوره مع فيمي كوتي. كما انتشرت أغنية بالوغون “Ojuelegba“.بشكل كبير حول العالم. لم يقتصر الأمر على تعزيز مكانته كواحد من أكبر رواد البوب في نيجيريا، بل تم اختياره أيضًا وأعاد إنتاج ألبوم له مع درايك وسكيبتا، مما دفع ويز كيد إلى دائرة الضوء العالمية. في المقابل، ظهر ويز كيد في أغنية درايك المنفردة لعام 2016 بعنوان “One Dance“. وفي مارس 2017، أُعلن أن ويز كيد قد وقع صفقة كبيرة مع شركة آر سي أيه وسوني انترناشيونال، وصدرت أغنيته الثالثة من تأليف لورا بيرغوليتزي بعنوان Sounds From the Other Side في وقت لاحق من ذلك العام. ظهرت بعض من الأغاني الفردية قبل الألبوم، بما في ذلك “Daddy Yo” و”Sweet Love” و”Come Closer“، وكانت جميعها ناجحة؛ كما حصلت الأغنية الأخيرة على الجائزة الذهبية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. بعد حملته الدولية الرائعة، أعاد ويز كيد تسخير طاقته ليترك بصمة في إفريقيا من خلال ألبومه “Starboy “. بدءًا من إصداره لألبومات واسعة الانتشار مثل “Soco” مرورًا بأغانيه الأخرى ووصولًا إلى تأمينه لشراكات مع علامات تجارية مثل بوما، عزز ويز كيد مكانته كرائد جيل الألفية للترفيه الأفريقي. عبر تمحوره حول مسقط رأسه، أصدر ويز كيد مشروعه الرابع بالكامل بعنوان صُنع في لاغوس في عام 2020 والذي تضمن ظهور مجموعة من الضيوف مثل بورنا بوي، سكيبتا، داميان مارلي، إتش إي آر، إيلا ماي وغيرهم. واحتل هذا الألبوم المرتبة الأولى كأعلى ألبوم نيجيري على بيلبورد 200 على الإطلاق، وأطول ألبوم نيجيري صدر في هذا القرن على قائمة بيلبورد للألبومات العالمية. أصبحت أغنية “Essence” أول أغنية نيجيرية تظهر على قائمة بيلبورد هوت 100 وتحتل المرتبة الأولى في إذاعة المدن الأمريكية. أثبت ألبوم صنع في لاغوس، بالإضافة إلى ألبومه الحائز على جائزة غرامي برفقة بيونسيه والخمسة عروض التي قدمها في مسرح قبة الألفية أن حراك ويز كيد ذو تأثير عالمي دائم.