‫استمتع بالأنشطة الخارجية في الهواء الطلق مع حلول EcoFlow المستدامة للطاقة

استمتع بالطبيعة التي لا حدود لها مع حلول EcoFlow المستدامة للطاقة

الإمارات العربية المتحدة،, 19 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ —

EcoFlow ، الشركة المبدعة التي تدفعها الاستدامة تتوسع إلى الشرق الأوسط بمجموعة DELTA MAXلتحدث اضطراباً ثورياً في طرق استهلاك الناس للطاقة.

بتقديم حلول الطاقة المستجدة التي تجعل كميةً صناعيةً من الطاقة في أيدي المستهلكين ستعيد EcoFlow شحن حياة زبائنها مع بداية فصل النشاطات الخارجية. سواء كنت تخيّم في الهواء الطلق أو ذاهبًا لتتنزه، ستوفر محطات الطاقة المحمولة الخاصة بEcoFlowالحل الأمثل لك لتنعم بمغامرة رائعة خالية من التوتر حتى وأن كانت خارج تغطية شبكات الكهرباء.

تحدث “توماس تشين” – مدير البحث والتطوير في EcoFlow – معلقًا على متانة منتجات EcoFlow للنشاطات الخارجية: ” نجحنا بمساعدة روادنا في EcoFlow في إنتاج مجموعة شاملة من الأجهزة التي تلبي احتياجات الجميع. منتجاتنا قوية ومستدامة ومثالية لجميع الأنشطة الخارجية، كما أنها تسمح لك بحرية الاستكشاف والتجول والاسترخاء. محطة واحدة بإمكانها تشغيل بيت متنقل بأكمله، بالإضافة لأنها تتمتع بالمتانة والقدرة على مقاومة للغبار.”.

تقدم EcoFlow مجموعة واسعة من الحلول المصممة خصيصًا لتناسب احتياجات وأنماط حياة المستهلك المختلفة. ابتداءً ب EcoFlow RIVERمحطة الطاقة المحمولة المصممة بدقة للاستعمال الخارجي. يستخدم EcoFlow RIVER تكنولوجيا X-stream الرائدة في الأسواق، وقد صمم ليوفر في وقت إعادة الشحن لتحقيق أقصى قدر ممكن لكفاءة الاستخدام بأقصى سرعة، كما أنه يمكن نقله دون عناء ليكون مصدراً للطاقة في أي مكان معتمدًا على الشحن بالطاقة الشمسية وشحن السيارة.

جهز مهندسو EcoFlow محطة الطاقة المحمولة RIVER ببطارية تبلغ قدرتها 288 واط/ساعة تسمح للمولد بشحن أجهزة حتى 1800 واط باستخدام تكنولوجيا X-Boost، ويمكن استخدام هذه المحطة مع 80% من الأجهزة الأساسية. كذلك يمكن توسعة قدرة بطارية المولد بكل سهولة من 288 واط/ساعة إلى 576 واط/ساعة بإدراج بطارية إضافية.

بعد نجاح EcoFlow RIVER، طور المهندسون EcoFlow RIVER MAX النسخة الموسعة من RIVER. صمم هذا المولد المبتكر خصيصاً لعشاق المغامرة حيث يمكن RIVER MAX المستخدمين من أخذ الطاقة إلى أي مكان وشحن أجهزتهم بسرعات قياسية بفضل X-stream، أسرع تقنية شحن لمحطات الطاقة في العالم.

كذلك أطلقت EcoFlow مصدر الطاقة الأكثر قوة للمغامرات خارج الشبكة “RIVER PRO“! يمكن لهذا المولد المهندس بعبقرية أن يوصل الطاقة لعدة أجهزة في الوقت واحد، كما أنه يمكن إعادة شحنه في وقت قياسي عبر منافذ السيارة أو المكيف أو المنافذ الشمسية. كما تشتمل تكنولوجيا شحن X-stream على بطارية هائلة قدرتها 720 واط/ساعة يمكن توسعتها إلى 1440 واط/ساعة، وتشحن عن طريق السيارة أو الطاقة الشمسية التي يمكنها شحن أجهزة حتى 1800 واط باستخدام تكنولوجيا X-Boost.

وأخيراً، لكل من يبحث عن حلول متينة ومحكمة وقوية للطاقة، تنصح EcoFlow بألواحها الشمسية المحمولة المصممة بدقة. ألواح EcoFlow الشمسية قابلة للطي وتضم حقيبة بمسند تسمح بسهولة النقل والنصب والاستخدام في أي مكان وفي أي وقت، كما أنها تشحن بسهولة وصممت هذه الألواح الشمسية بعناية شديدة لتكون مقاومة للماء والغبار ما يجعلها قادرة على تحمل الاستخدام الكثيف على مر السنين.

للتعاون التجاري، قوموا بزيارة: https://ecoflow.com/pages/portable-power-generator-dealer

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عن EcoFlow

EcoFlow هي شركة رائدة في مجال الطاقة المحمولة تسعى لإعادة اختراع طرق حصول العالم على الطاقة. كصناع لمنتجات الطاقة المحمولة القوية والذكية الأولى في مجالها، EcoFlow تصمم وتصنع وتبيع منتجات تخزين الطاقة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم. مهمة EcoFlow هي استغلال التقنيات الجديدة لتعزيز الإدماج والمساعدة في رفع مستوى المعيشة في المناطق من العالم التي تعاني من نقص الطاقة ما يتسبب في إعاقة النمو الاقتصادي والتنمية فيها. EcoFlow هي شركة متعددة الجنسيات مملوكة للقطاع الخاص، لديها مكاتب في سان فرانسيسكو وكاليفورنيا وشنجن والصين.

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