‫استهداف Dynasty لسوق العقارات العالمي رفيع المستوى من خلال عملة مشفرة مبتكرة

زوغ، سويسرا, 10 يونيو/حزيران، 2021 /PRNewswire/ — صُمّمَت عملة مشفرة جديدة وفريدة يُطلَق عليها D¥NS للاستفادة من مزايا عالمَي التشفير والعقارات في آن واحد، وأعلن عن تلك العملة شركة Dynasty Global Investments AG التي يقع مقرها في سويسرا. سيتم ربط العملة D¥NS بأصول الممتلكات فائقة التميّز التي تحصل عليها Dynasty في المراكز الرئيسية حول العالم.

أشار “إدواردو كارفاليو”، المؤسس الشريك والمدير التنفيذي لشركة Dynasty قائلاً “إن ربط العملة D¥NS بسوق العقارات يهدف إلى إضفاء المزيد من التماسك والمصداقية إلى السوق”. وبشكل إجمالي، سيتم إصدار 21 مليون عملة من D¥NS في أربع دفعات، بدءًا من 01 يوليو/تموز عبر البورصات الرئيسية الخاصة بالعملات المشفرة. عند بيع العملات، ستُستغَل الأموال في اقتناء المزيد من العقارات فائقة التميّز. ستستخدم Dynasty عائدات العقارات لإعادة شراء D¥NS من السوق ليتم تجميعها مرة أخرى، وذلك لزيادة ندرتها.

تنشئ الشركة حاليًا حافظة ممتلكاتها، حيث اشترت ما يقرب من 1,000 متر مربع من مساحة المكاتب التجارية الراقية في شارع فاريا ليما الراقي في مدينة ساو باولو، وتبلغ قيمتها 27,695,000 ريال برازيلي (5.48 مليار دولار أمريكي). يتم تقييم ممتلكات إضافية لاقتنائها في مدن مثل نيويورك ولندن وهونغ كونغ وسنغافورة.

ليس من قبيل الصدفة اختيار رائدَي الأعمال الناجحَين “إدواردو كارفاليو” و“فابيو أسدوريان” مقاطعة زوغ السويسرية كمقر رئيسي لشركة Dynasty عند إنشاء الشركة في عام 2016. حيث إن المنطقة المعروفة باسم وادي التشفير تستضيف عددًا من الشركات التي يتمحور عملها حول العملات الرقية والتي تلتزم بقواعد المنطقة المعترَف بها عالميًا، وقد تم وضعها لتنظيم استخدام تقنية سلسلة السجلات المغلقة. تتّبع Dynasty كذلك قواعد صارمة لمنع عمليات غسيل الأموال، وتتضمّن مبادئ معرفة العميل لعام 1988، وقد تم وضعها في بازل من خلال إجراء عملية دقيقة لتحديد مشتريي عملات D¥NS.

بدأ “إدواردو كارفاليو” عمله في مجال الشركات مبكرًا، حيث أوقف الدراسة الجامعية لإطلاق المشروع التجاري الأول له في عمر 19 عامًا. وقد تطورت معرفته بسوق العقارات الراقية كمدير عمليات لـ Imovel A، وهو نشاط تجاري للعقارات متخصص في بيع العقارات الفاخرة. يُعد الشريك المؤسس “فابيو أسدوريان” رجل أعمال متمرسًا في قطاع البيع بالتجزئة، لديه خبرة بعدد من مبادئ التجارة الإلكترونية المبتكرة في أمريكا اللاتينية المستخدمة في علامات تجارية عالمية كبيرة، وذلك استنادًا إلى موطنه الأصلي البرازيل.

يتزامن إطلاق عملة D¥NS مع حضور “إدواردو كارفاليو” لقمة السير أنتوني ريتوسا لاستثمارات مكاتب العائلات هذا العام في مونت كارلو، وتبدأ في 30 يونيو/حزيران. سيقدِّم عروضًا تقديمية ويعقد الاجتماعات في هذا الحدث الذي يعد التجمع الأكبر والأكثر تأثيرًا لثروة العائلة بأصول تبلغ قيمتها 4.5 تريليون دولار.

على الإنترنت:

Dynasty Global Investments AG

www.dynastygi.com