‫اعتراف المستخدمون حول العالم بقوة منتجات “هافال جوليون”

باودينغ، الصين, 27 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ – بلغ إجمالي مبيعات “هافال جوليون” من “جريت وول موتورز” (GWM) حجمًا ملحوظًا في الأسواق الخارجية المختلفة منذ يناير 2021، مما جذب الانتباه، وحصل على قدر كبير من ثناء متابعي سيارات الدفع الرباعي حول العالم.

احتلت “هافال جوليون” في جنوب إفريقيا المرتبة الأولى في حجم مبيعات سيارات الدفع الرباعي المدمجة خلال الشهر الأول من إطلاقها. أمّا في المملكة العربية السعودية، تعتبر مبيعات هذا الطراز من بين أعلى ثلاث مبيعات في السوق. وقد تجاوز حجم مبيعات هافال جوليون في أستراليا بعض العلامات التجارية الأسترالية المحلية وكذلك العلامات التجارية اليابانية والكورية في السوق بأكملها. أمّا في روسيا، فقد فازت السيارة بالجائزة الوطنية السادسة عشرة “2021 SUV” لنادي “4X4” الروسي بسبب قوة منتجاتها.

يعزو تأكيد جميع المستخدمين بالإجماع حول العالم على هافال جوليون بشكل أساسي بسبب أنها موجه أكثر نحو جيل الشباب.

من خلال مفاهيم التصميم المتمثلة في “الشباب والتميّز والتحلي بالشجاعة لتحقيق الذات الحقيقية” وميزات المظهر العصري، أدرجت هافال جوليون رؤية المزيد من الشباب في عدة مناطق، مثل المملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وتشيلي وروسيا، وذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة بما في ذلك إنستجرام، وفيسبوك، وتويتر. نظرًا لوجود معنى “الحب الأول” في الاسم الصيني، فقد أصبحت هذه السيارة الفريدة “السيارة الأولى للشباب” ذو السمات الرومانسية.

بالإضافة إلى ما تقدم، تم تزويد هافال جوليون بالعديد من التطبيقات الذكية، والتي توفر للمستخدمين الشعور بالأمان والمتعة. على سبيل المثال، تضبط السيارة شاشة العرض في الجزء العلوي من مقصورة القيادة لتعزيز السلامة عند القيادة على الطريق. كمّا يدعم هذا الطراز المتقدم الشحن اللاسلكي للهواتف المحمولة ذات العلامات التجارية المتعددة، بحيث لا يشعر المستخدمون بالقلق بشأن نفاد طاقة هواتفهم.

رغم أن هافال جوليون هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة، إلا أنها توفر للمستخدمين مساحة داخلية كافية. كمّا أن السيارة مزودة بقاعدة عجلات تبلغ 2,700مم، وبالتالي يمكن للمستخدمين الأكثر طولاً أيضًا التمتع بمساحة أكبر للأرجل لتقليل الإجهاد الناتج عن القيادة. فيما يتعلق بالمستخدمين الذين يفضلون التنزه، فإن الصندوق الخلفي لهذا الموديل هو بالتأكيد مفاجأة. كمّا أنها كبيرة بما يكفي لاستيعاب شوايات الشواء وحقائب السفر والخيام.

كمّا أن “هافال جوليون” ليست مجهزة تجهيزًا جيدًا فحسب، بل إن أداءها القوي يلبي أيضًا احتياجات المستخدمين. تم تزويد هذا الطراز بمحرك 1.5 توربو، إلى جانب القابض المزدوج الهين”7DCT” من الجيل الثاني، بقوة قصوى تبلغ 110 كيلوواط وعزم دوران يبلغ 220 نيوتن∙متر. بناءً على منصة L.E.M.O.N. الخاصة بجريت وول موتورز (GWM)، تتمتع السيارة بقوة قوية وإجمالي استهلاك للوقود يبلغ 6.5 لترًا لكل 100 كم، مما يثبت أنها اقتصادية بشكل رائع في استهلاك الوقود.

صرّح ليف وينبين، المدير الفني لشركة هافال خلال مؤتمر الموزعين عبر الإنترنت خارج البلاد، قائلاً أنه سيتم إطلاق إصدارات HEV وGT من هافال جولين في الأسواق الخارجية، مما يجذب المزيد من المستخدمين، فضلاً عن ميزات المزيج، وهي أنها تقنية وعصرية ورياضية أكثر.

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