Press Release

‫اعتماد أحد منتجعات هيلتون الدومينيكا كمنشأة مؤهلة مدرجة على قائمة برنامج المواطنة مقابل الاستثمار – افتتاح Tranquility Beach بحلول 2021 – 2022

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لندن، 8 من يوليو 2020 /PRNewswire/ — أعلن منتجع Tranquility Beach الذي يُقام في كومنولث الدومينيكا يوم الجمعة الماضي بأنه يستعد للافتتاح بين نهاية عام 2021 وبداية عام 2022. وهو منتجع من فئة النجوم الخمس، وهو جزء من مجموعة Hilton Curio، ومن ثمَّ فهو منشأة مؤهلة مدرجة على قائمة برنامج الدومينيكا للمواطنة مقابل الاستثمار كأحد أهم برامج المواطنة مقابل الاستثمار في العالم. بضم المنتجع الصديق للبيئة فيلات مطلة على منحدرات المحيط ومنشآت فائقة الفخامة تشمل 99 غرفة، كما يتيح وظائف دائمة تصل إلى 300 وظيفة.

إن استثمار أي فرد مبلغًا يبدأ من 200 ألف دولار أمريكي في منتجع Tranquility Beach يؤهله للحصول على جنسية دولة الدومينيكا، شريطة اجتيازه كافة الفحوص النافية للجهالة. كما تستطيع العائلات، وفقًا لأحدث التغييرات التي أُدخلت على البرنامج، التقدم مجتمعين للحصول على الجنسية ويشمل أفرادها أخوة متقدم الطلب الأساسي وأجداده أو إخوة وأجداد زوجته.

وقد ورد في إعلان المطور العقاري لمنتجع Tranquility Beach أن “منتجع Tranquility Beach – ضمن مجموعة Curio المملوكة لسلسلة فنادق هيلتون الكائنة في سالزبيري بالدومينيكا – يواصل التقدم بخطى ثابتة. فقد بدأت الأعمال الإنشائية للمشروع خلال شهر يناير 2019 ومن المقرر الانتهاء منها بين نهاية عام 2021 والربع الأول من عام 2022.” وصرح رئيس الوزراء، روزفلت سكيريت، الشهر الماضي قائلاً: “إن منتجع Tranquility Beach واحد من عدة مشروعات جارية أفتخر برؤيتها تنهض منذ مراحلها الأولى وصولاً إلى ما أصبحت عليه.”

ويشرف على هذا المشروع الطموح إين إدواردز، وهو مهندس تصميم معماري ومطور عقاري مخضرم من الدومينيكا. وقد صرح في لقاء تسجيلي مع فاينانشال تايمز أن “المواطنة مقابل الاستثمار تلعب دورًا محوريًا في جمع الأموال اللازمة لمشروعات التطوير العقاري الفخمة الصديقة للمنظومة البيئية. كما صرح المهندس إدواردز لمجلة Professional Wealth Management أنه على الجميع “دعم برنامج المواطنة مقابل الاستثمار للمساعدة في نهضة هذا البلد.”

كما قال بول سينج، مدير شركة CS Global Partners الكائنة في لندن: “يبدو، لدى تقييمنا لسير العمل السريع وثابت المستوى بمنتجع Tranquility Beach رغمما يعانيه العالم في الوقت الحالي من انعدام اليقين، أن ثقة المستثمرين في مستقبل هذا المنتجع لم تهتز قيد أنملة.” وأردف: “تمتاز الدومينيكا، عمومًا، بسمعة طيبة كبلد جدير بالثقة. والسبب في ذلك أن الذراع العقاري لبرنامج المواطنة مقابل الاستثمار يمثل وحدة متفردة قائمة بذاتها راسخة الخطى ضمن منظومة السياحة الاقتصادية بالبلاد.”

يمثل منتجع Tranquility Beach واحدًا من بين بضعة فنادق وردت على القائمة المبدئية للفنادق المؤهلة المدرجة على قائمة برنامج الدومينيكا للمواطنة مقابل الاستثمار. كما يستطيع المتقدمون للبرنامج، هوضًا عن ذلك، رصد إسهام مقطوع لأحد الصناديق الحكومية. ويحصلون لدى اجتيازهم فحوص البرنامج بنجاح على الحق في العيش والعمل والدراسة في الدومينيكا، جزيرة الطبيعة الكائنة بالكاريبي. كما يمكنهم بسهولة ويسر التنقل فيما بين 140 وجهة في جميع أنحاء العالم ونقل هذه الجنسية القيمة لأجيالهم القادمة.

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1201473/Cliff_hanging_villa_at_Tranquility_Beach_Resort_in_Dominica.jpg

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