‫افتتاح معرض كانتون الـ 130 لجذب عدد قياسي من الشركات لاكتشاف الفرص

جوانزو، الصين، 18 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ — انطلق معرض كانتون الـ 130 في 15 أكتوبر لأول مرة عبر الإنترنت وعلى أرض الواقع، حيث اجتذب عددًا قياسيًا من المنتجات المعروضة بفضل المنصة والمبادرة الجديدة .

كما يظل المعرض الكبير، الذي يستمر 5 أيام، أكبر معرض مادي في العالم في أوقات الوباء ويغطي مساحة فعلية تبلغ 400,000 متر مربع حيث تنضم 7,795 شركة إلى 19,181 كشكًا في 51 قسمًا للمعرض. من بينها، تم تقديم 10,837 كشكًا بواسطة العلامات التجارية، وهو ما يمثل 57 بالمائة من إجمالي المعرض المادي.

كما انضمت 26,000 شركة إلى المعرض المثير للإعجاب على الإنترنت، حيث تعرض حاليًا 2.78 مليون منتج، بما في ذلك 860,000 منتج جديد.

إنها أيضًا المرة الأولى التي ينشئ فيها معرض كانتون منطقة تنشيط ريفية خاصة، لتسليط الضوء على المنتجات المميزة من المناطق التي كانت فقيرة فيما مضى. وقد انضمت 883 شركة من هذه المناطق إما عبر الإنترنت أو على أرض الواقع دون فرض رسوم.

أشار تشو شيجيا، نائب الرئيس والأمين العام لمعرض كانتون، إلى أن هذا المعرض استمر في ابتكار نموذج أعماله خلال الوباء العالمي. كما يعد المعرض على أرض الواقع جهدًا رائدًا لاستكشاف الوضع الطبيعي الجديد لمعرض كانتون.

خدمات تجارية شاملة لتسهيل التنسيق المزدوج

يحتفظ معرض كانتون الـ 130 بميزته المتمثلة في تمكين المفاوضات وجهاً لوجه وتجربة أخذ العينات في الموقع والتي تساعد في بناء الثقة المتبادلة بين الموردين والمشترين، وفي الوقت نفسه توسيع نطاقه عبر الإنترنت بما يتماشى مع اتجاهات تطوير الاقتصاد الرقمي، والتي تتيح الاتصالات الملائمة لتلبية الاحتياجات المختلفة في جميع أنحاء العالم.

من خلال إنشاء معرض مادي بوتيك، يوفر المعرض للمشترين حلولًا مستدامة من أكثر من 70 شركة جديدة للطاقة من خلال منتجاتهم منخفضة الكربون والصديقة للبيئة والموفرة للطاقة. كما يجلب معرض كانتون المستودعات وشركات الشحن في الخارج، بغية إضافة المزيد من القيمة إلى سلسلة الخدمات التجارية.

وفي غضون ذلك، أضاف هذا الإصدار من المعرض العديد من الوظائف الجديدة استنادًا إلى منصته الأصلية عبر الإنترنت، بما في ذلك التسجيل المسبق للعرض المادي، والبث المباشر في الموقع، والمنتديات، وخدمات سفر الأعمال، والمساعدة التجارية في الموقع، بالإضافة إلى إرشادات الوقاية من كوفيد-19. ويوفر هذا التكامل دعمًا شاملاً للمشترين سواء عبر الإنترنت أو من منافذ البيع (المتاجر).

أول مرة تعقد فيها منتدى التجارة الدولية لنهر اللؤلؤ

يمثل حفل افتتاح معرض كانتون الـ 130 أيضًا افتتاح المنتدى الرئيسي لمنتدى التجارة الدولية لنهر اللؤلؤ، والذي يجمع الخبراء السياسيين والتجاريين والأكاديميين لمناقشة قضايا التجارة الدولية الشائعة، وتقديم حلول معرض كانتون.

كما سيشجع الحدث الحوارات والمناقشات حول الانفتاح والابتكار التجاري ونماذج أعمال جديدة للتجارة الدولية في ظل نمط التنمية الوطنية الجديد، وكذلك التعاون التجاري الدولي في منطقة خليج قوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى.

وأشار تشو إلى أن المنتدى يُعد حدثًا رئيسيًا للصين، والذي سيضخم بشكل كبير صوت معرض كانتون مع إحداث تأثير أكبر، مما يمكنه من تقديم خدمة أفضل للبلد والشركات والمجتمع وبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.

يرُجى زيارة: https://fbuyer.cantonfair.org.cn/en/account/new-buyer/register لمزيد من الفرص.