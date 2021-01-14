بكين، 14 كانون الثاني/يناير، 2021 / بي آر نيوزواير / — عشية يوم 12 كانون الثاني/يناير، 2021، عقدت أمانة التعاون لشنغهاي، وخوارزميات ألف مدينة لشنجن الاستراتيجية، عرضا في أمانة منظمة تعاون شنغهاي العامة في بكين. وحيث كان الموضوع هو “عقل البيانات الوطنية: دفع الاستقرار المجتمعي والإنعاش الاقتصادي”، كان هذا المؤتمر جزءا من المناسبة السنوية الـ20 لتأسيس أمانة منظمة تعاون شنغهاي العامة.

وألقى الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون فلاديمير نوروف كلمة الافتتاح. وقال السيد نوروف إن قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون يبذلون جهودًا مشتركة لبناء آلية مالية فعالة في إطار المنظمة، من أجل المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية المبتكرة. يمكن أن يساعد فهم أكثر تفصيلاً لعمل خوارزميات ألف مدينة لشنجن الاستراتيجية وأفكارها في تحقيق هدف استخدام التقنيات المبتكرة الحديثة لإقامة تعاون مالي أقوى.

من المتوقع أن يوفر هذا المؤتمر مخططًا تكنولوجيًا لتحسين الحوكمة الرقمية لكل دولة، وتعزيز أنظمة البيانات النقدية للبنوك المركزية، وتطوير أدوات الحوكمة الرقمية للاقتصاد الكلي المختلفة. كما أعرب السيد نوروف عن أمله في أن يتمكن المؤتمر من تسريع بناء أدمغة البيانات الوطنية في مختلف البلدان من أجل تحقيق الاستقرار المجتمعي والتنشيط الاقتصادي، وبناء إستراتيجية صرف أجنبي أكثر استقرارًا وتنافسية للبنوك المركزية، وتعزيز ازدهار جميع دول منظمة شنغهاي للتعاون، والعمل باستمرار على تحسين مستويات معيشة الناس.

بعد الأمين العام، ألقى السيد آدكينز جنغ، رئيس مؤسسة خوارزميات ألف مدينة لشنجن الاستراتيجية، كلمة حول مفهوم رائد: بناء “أدمغة البيانات الوطنية”. وبدأ بالإعراب عن امتنانه لتقدير ودعم منظمة شنغهاي للتعاون، وقدم السيد جنغ مؤسسة خوارزميات ألف مدينة لشنجن الاستراتيجية باعتبارها أول شركة استشارية دولية لخدمة الحكومات المركزية في إنشاء أنظمة الاقتصاد الكلي الوطنية الرقمية من خلال بناء أدمغة البيانات الوطنية والتعاون في التوافق مع الحكومات المركزية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة القائمة على البيانات.

وفي خطابه، قدم السيد جنغ أيضًا عملية تنفيذ عقل البيانات الوطنية بالتفصيل. أنشأت خوارزميات ألف مدينة لشنجن الاستراتيجية منهجيات وأطر عمل فعالة للتطبيق الفعال للبيانات عبر مجموعة ضخمة من الأبعاد. في مفترق الطرق الحالي للتطور التكنولوجي والقيمة الرقمية، كانت خوارزميات ألف مدينة لشنجن رائدة في نموذج جديد تمامًا لنقل البيانات وتخزين البيانات وحساب البيانات وتطبيقات البيانات التي تتيح التطبيق الفعال للبيانات عبر مجموعة ضخمة من الأبعاد: منطقية للغاية، إطار عمل معالجة بيانات مركزي فعال وفعال من حيث التكلفة. يمكن تحسين إطار عمل البيانات هذا بشكل مستمر ومستمر. من خلال العمل مثل وحدة المعالجة المركزية لأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، يمكن لإطار عمل البيانات هذا تقليل تكاليف معالجة البيانات الوطنية بشكل كبير وزيادة قوة الحوسبة الوطنية إلى نفس المدى.

خلال هذا الحدث، قدم هوارد تشانغ، نائب رئيس مؤسسة خوارزميات ألف مدينة لشنجن، نموذج التعاون الشامل لنقل التكنولوجيا وخوارزميات ألف مدينة لشنجن الاستراتيجية بالتفصيل. حاز اقتراح خوارزميات ألف مدينة لشنجن ونموذج الاقتصاد الكلي الرقمي على اعتراف واسع النطاق من السلطات والخبراء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وجامعة ستانفورد، وجامعة كولومبيا، وأكثر من ذلك. حاليًا، تتعاون مؤسسة خوارزميات ألف مدينة لشنجن الاستراتيجية مع الحكومات المركزية والبنوك المركزية في 50 دولة أخرى، ومع خمس دول في عملية توقيع اتفاق معها ودولتين وقعتا بالفعل اتفاقية تعاون رسمية.

أدار هذا الحدث نائب الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، يريك أشيموف. وشارك في هذا الحدث الدول الأعضاء والدول المراقبة والدول الشريكة في حوار منظمة شنغهاي للتعاون، والسفراء، والممثلون الدبلوماسيون لدول رابطة دول جنوب شرق آسيا وجامعة الدول العربية في بكين، ورجال أعمال صينيون معروفون.

تسعى مؤسسة خوارزميات ألف مدينة لشنجن جاهدة لتزويد جميع دول منظمة شنغهاي للتعاون بنقل تقني شامل لأدوات الحوكمة الاقتصادية الرقمية الجديدة التي تخدم الحكومات المركزية ذات الرؤيا والبنوك المركزية وإدارات التنمية الاقتصادية والمالية في مجال الرقمنة ورفع مستوى أنظمة وقدرات الحوكمة الاقتصادية، كل ذلك سعيا لتحقيق الاستقرار والازدهار والحرية في نهاية المطاف. عن تي سي أس أيه: https://tcsa.cloud/

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