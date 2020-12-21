‫الأوعية الدموية الصغيرة يمكن أن تتسبب في مشاكل كبيرة؛ منح جهاز ماجيك توتش أس سي بي تصنيف “الجهاز الاختراقي” لمعالجة جروح الشريان التاجي الصغيرة

تامبا، فلوريدا، 21 كانون الأول/ديسمبر 2020 / بي آر نيوزواير / – تم منح شركة كونسيبت ميديكال (سي أم آي) “تصنيف الجهاز الاختراقي” من مركز الأجهزة والصحة الإشعاعية التابع لإدارة الغذاء والدواء ماجيك توتس أس سي بي لعمليات قسطرة البالون المطلي بسيريليموس لعلاج جروح الشريان التاجي الصغيرة في مرض الشريان التاجي.

يتضمن المؤشر المقترح للاستخدام “ماجيك توتش أس سي بي قسطرة البالون المطلية بالسيروليموس ماجيك توتش أس سي بي المستخدمة في رأب جروح الأوعية التاجية عبر اللمعة عن طريق الجلد، بعد التحضير المناسب للأوعية، لجروح الشريان التاجي الصغيرة بأطوال 6 – 36 ملم في الشرايين التاجية بأقطار مرجعية للأوعية من 1.50 – 2.75 ملم.” </292

كل من الشرايين الثلاثة الرئيسية التي تغذي عضلات القلب بالدم، تتفرع إلى أوعية أصغر تدريجيًا تخترق في النهاية عضلات القلب. يمكن أن يؤدي انسداد هذه الأوعية الصغيرة (مرض الأوعية الدموية التاجية الدقيقة) إلى تقليل تدفق الدم إلى القلب مما يؤدي إلى ألم في الصدر أو ضيق في التنفس، فضلاً عن عدم الراحة المنتشر في الصدر والذي يشبه (وغالبًا ما يكون منهك) لتلك التي يتسبب فيها مرض الشريان التاجي التقليدي.

يشار إلى وجود الذبحة الصدرية هذا مع الحد الأدنى من التصوير الوعائي لمرض الشريان التاجي أو بدونه على أنه خلل في الأوعية الدموية الدقيقة التاجية. يمكن أن يحدث مرض الشريان التاجي في كلا الجنسين، ولكنه أكثر انتشارًا عند النساء، خاصة بعد انقطاع الطمث.

تشير التقديرات من دراسة تقييم متلازمة نقص التروية عند النساء إلى أن هناك ما لا يقل عن ثلاثة إلى أربعة ملايين أميركي يعانون من نقص التروية على الرغم من عدم وجود تصلب الشرايين الانسدادي، وما يرتبط به من سوء نوعية الحياة وضيق التنفس وتكاليف الرعاية الصحية التي تقارب تكاليف المرضى الذين يعانون من تصلب الشرايين الانسدادي.

علاوة على ذلك، يرتبط مرض الأوعية الدموية الدقيقة بمعدل 2.5٪ سنويًا بأحداث القلب والأوعية الدموية الرئيسية الشديدة.

ابتكرت شركة كونسيبت ميديكال تقنية منصة توصيل الأدوية(نانولوت ) التي لها تاريخ تجاري مثبت في تطبيقات الشريان التاجي مع أكثر من 60.000 مريض حول العالم.ماجيك توتش أس سي بي لقسطرة البالون المطلي بسيروليموس باستخدام نانولوت تقنية نانوليوت هذه للاستخدام في علاج جروح الشريان التاجي الصغيرة في أمراض خلل الأوعية الصغيرة.

“لقد استغرق الأمر سنوات من البحث لإتقان تقنية منصة توصيل الأدوية ليموس لابتكار منتج مبتكر مثل ماجيك توتش ” كما قال المؤسس والرئيس والمدير التنفيذي الدكتور مانيش دوشي “ماجيك توتش تم استخدامه تجاريًا مع أكثر من 60.000 مريض حول العالم، مع أعلى استخدام للمرضى في المنطقة الأوروبية بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا وهولندا وبولندا وغيرها. إلى جانب المبيعات التجارية، لدينا أيضًا بيانات سريرية وبيانات سجلات ماجيك توتش من دول مثل المملكة المتحدة وإيطاليا والبرازيل واليابان. ماجيك توتش يتمتع الآن بحصة سوقية كبيرة في العديد من الأسواق الأوروبية.ونحن الآن متحمسون للعمل مع إدارة الغذاء والدواء لجلب التكنولوجيا التي أثبتت جدواها (مع المبيعات التجارية في الأسواق المنظمة الرئيسية) لخدمة المرضى في الولايات المتحدة الأميركية”، كما أضاف مانيش.

“إن تعيين إدارة الغذاء والدواء </1615><1642/><1645ماجيك توتش أس سي بي سيتيح لشركة كونسيبت ميديكال تلبية طموحها لتوفير علاج آمن وفعال ومبتكر للمرضى في الولايات المتحدة.ثقتنا في سلامة وفعالية والمستمرة ماجيك توتش أس سي بي تنبع من ردود الفعل الإيجابية من مستخدمي أجهزتنا ومن المبيعات التجارية الحالية والمتواصلة ماجيك توتش في العديد من البلدان الأوروبية”، كما يقول طبيب القلب الدكتور كيران باتيل، رئيس كونسيبت ميديكال. وأضاف أيضا أن “اختيار ماجيك توتش أس سي بي مع تقنيته الفريدة لتوصيل الأدوية، لبرنامج الأجهزة الاختراقية التابع لإدارة الغذاء والدواء، سيسمح أيضًا بالوصول في الوقت المناسب إلى التقنيات الجديدة، التي تم إثباتها سريريا، للمرضى الأميركيين مع إمكانية توفير علاج أكثر أمانًا وفعالية.”

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