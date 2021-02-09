‫الإعلان عن الفائزين بجائزة اليابان للعام 2021

طوكيو, 9 فبراير / شباط 2021 / بي آر نيوزواير / — أعلنت مؤسسة جائزة اليابان ورئيسها هيروشي كومياما يوم 29 كانون الثاني/يناير عن أسماء الفائزين بجائزة اليابان 2021. أحدث الفائزين بالجائزة هم الباحث الأسترالي البروفيسور مارتن أندرو غرين، الذي تم تكريمه لعمله في مجال “الموارد والطاقة والبيئة والبنية التحتية الاجتماعية”، والباحثان الأميركيان البروفيسور بيرت فوغلشتاين والدكتور روبرت أيه واينبرغ لعملهما في مجال “العلوم الطبية والعلوم الدوائية.”

في مجال الموارد والطاقة والبيئة والبنية التحتية الاجتماعية

البروفيسور مارتن أندرو غرين:

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في مجال العلوم الطبية والعلوم الدوائية

البروفيسور بيرت فوغلشتاين:

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الدكتور روبرت أيه واينبرغ:

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تم تكريم البروفيسور غرين لعمله في تطوير أجهزة كهروضوئية عالية الكفاءة من السيليكون، في حين يتم تكريم البروفيسور فوغلشتاين والدكتور واينبرغ لمساهماتهما الرائدة في تطوير نموذج السرطنة متعدد الخطوات، وتطبيق النموذج وتأثيره على تحسين علاج السرطان.

تم الاتصال بحوالي 14000 من العلماء والمهندسين البارزين من اليابان ودول أخرى للترشيحات لجائزة اليابان لهذا العام، وقاموا بترشيح 142 فردًا في مجال الموارد والطاقة والبيئة والبنية التحتية الاجتماعية، و 243 فردًا في مجال العلوم الطبية والعلوم الدوائية. تم اختيار الفائزين بجائزة اليابان لهذا العام من بين 385 ترشيحًا.

يرجى زيارة:

https://www.japanprize.jp/en/index.html