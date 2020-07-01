‫الاعلان عن الفائزين بالجائزة الكبرى ضمن جوائز ستيفي الشرق الأوسط ٢٠٢٠ 

Press Release

|

شركة Boehringer Ingelheim من تركيا وهيئة الصحة بدبي يحصدون الجوائز الكبرى

سيتم تقديم الفائزين في احتفال افتراضي لأول مره يوم ٢٥ أغسطس

أعلنت جوائز ستيفي اليوم عن الفائزين بالجائزة الكبرى في جوائز ستيفي الشرق الأوسط السنويه الاولى. سيتم الاعلان عن الفائزين خلال احتفال افتراضي بتاريخ ٢٥ اغسطس وما زال التسجيل مستمرا لحضور الاحتفال الافتراضي للفائزين.

جوائز ستيفي الشرق الأوسط برعاية غرفه تجاره وصناعه راس الخيمه هي مسابقات لنيل جوائز عالمية متاحة للشركات والأفراد في ١٧دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ينصب تركيز جميع الفئات لهذه الجائزة على الإبتكار بجميع أشكاله وفي كل جانب من جوانب الحياة العملية والإنجازات المهنية.

هذا العام، تم تقديم أكثر من ٥٠٠ ترشيح للتحكيم من قبل أكثر من ٧٠ خبير مختص والذين قاموا بتحديد متوسط ​​تقييمات الفائزين بجوائز ستيفي الذهبية والفضية والبرونزية والتي تم الاعلان عنها في وقت سابق من هذا العام. للحصول على قائمة الفائزين بجوائز ستيفي الشرق الأوسط ٢٠٢۰، يمنكم زيارة موقعنا:

https://MENA.StevieAwards.com.

بالإضافة الى جوائز ستيفي الذهبية والفضية والبرونزية التي تم الإعلان عنها في فبراير، تم احتساب نقاط الفائزين بالجائزة الكبرى وهو عبارة عن مجموع تقييمات الفائزين وعددالجوائز الذهبية والفضية والبرونزية التي حصلوا عليها.

وعليه فقد فازت شركة Boehringer Ingelheim على الجائزة الكبرى ضمن جوائز ستيفي الشرق الأوسط بمجموع نقاط ٢٣،٥ وحصدت ستة جوائز ذهبية، وجائزتين فضيتين، وجائزة برونزية. وهي شركة عائلية من تركيا وواحدة من أكبر ٢٠ شركة في صناعة الأدوية.

و فاز ترشيح الكشف المبكر والتشخيص والعلاج من الربو الذي قدمته هيئة الصحة بدبي على الجائزة الذهبية للابتكار في مجال الطب. كما حصلت على أعلى متوسط إجمالي من المحكمين بين جميع الترشيحات المقدمة في جوائز ستيفي الشرق الأوسط ٢٠٢۰ وبالتالي على أعلى تصنيف في ترشيح العام.

كما حصدت هيئة الصحة بدبي أربع جوائز ذهبية وجائزة فضية من جوائز ستيفي وذلك عن مبادراتها في مجال الرعاية المنزلية الذكية والترخيص المهني في مجال الصحة الذكية، بالإضافة إلى مقاربتها الجديدة المبتكرة في مجال الكشف المبكر والتشخيص والعلاج من الربو والتسمم وإعاقات النمو في مرحلة الطفولة.

تتوفر معلومات كاملة عن الاحتفال الافتراضي على موقع الجائزة:

https://stevieawards.com/mena/2020-virtual-awards-ceremony-registration

إذا كنت تمثل أي جهة اعلامية ومهتمًا بالمشاركة في حفل توزيع الجوائز الافتراضي لجوائز ستيفي الشرق الأوسط ٢٠٢۰ يوم ٢٥أغسطس الساعة ٢ مساءً بتوقيت غرينتش، يمكنك التواصل مع “مي حسن “عبر الايميلات التالية:

May@stevieawards.com

help+MENA@stevieawards.com