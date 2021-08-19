‫الاهتمام بالأسرة والعناية الواجبة وسهولة التطبيق يجعل برنامج الجنسية المُتبع في جزيرة دومينيكا الأفضل في عام 2021 وفقًا لتقارير مجلة FT PWM

“بالنسبة لدومينيكا، كان الحصول على المركز الأول نتيجة ثابتة لمدة خمس سنوات متوالية. وقال الباحث جيمس مكاي في التقرير: “تمت المحافظة على درجة مثالية في ستة من الركائز التسعة التي خضعت للتقييم”، و”الركائز” هي عوامل القياس التي تقيم أداء وجاذبية كافة برامج الجنسية عن طريق الاستثمار على حدة. وأضاف:” يتعهد المسؤولون في دومينيكا مرة أخرى بتوفير الحد الأدنى من الإنفاق الاستثماري بأسعار معقولة وإجراءات تقديم سهلة وثقة في المستثمرين من بين أمور أخرى”.

كانت الجوانب الأخرى التي منحها المؤشر لدومينيكا درجةً مثاليةً هي ركائز السفر والإقامة الإلزاميين والعناية الواجبة والأسرة هي إحدى الركائز التي تمت إضافتها العام الماضي. وأشار الباحث إلى إدخال تغييرات في تعريف المعالين والإضافات بعد الجنسية في إطار برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في دومينيكا في عام 2020، والتي تسمح للمتقدمين بإضافة الأطفال حديثي الولادة والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 30 شهرًا أو أقل والأزواج الجدد والأشقاء والآباء والأجداد، وقال التقرير” يبدو أن سياسة شمول الأسرة قد بلغت ذروتها”.

أبدى رئيس الوزراء الدكتور هون روزفلت سكيريت ترحيبه بالمؤشر، وقال: إن الأفراد الذين يحصلون على جنسية جزيرة الدومينيكان يعتبرون جزءًا من وطننا، فهم يساعدون على تشييد طرقنا ومستشفياتنا ومدارسنا من خلال الاستثمار في برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار الخاص بنا”. كما قدّم رئيس الوزراء الشكر للعاملين في وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار في الجزيرة على اجتهادهم في عملهم.

يمكن للمتقدمين اختيار إما إجراء استثمار غير قابل للاسترداد لمرة واحدة بقيمة 100,000 في صندوق التنويع الاقتصادي (EDF) أو شراء خيارات عقارية معتمدة مسبقًا. المتقدمون للبرنامج الذين يجتازون فحوصات العناية الواجبة يحصلون على جنسية دومينيكا ويمكنهم التقدم بطلب للحصول على جواز سفر الدولة، والذي يكفل لهم التنقل عالميًا إلى أكثر من 140 وجهة عبر القارات السبع. أن تكون مواطنًا في دومينيكا يعني أيضًا أن تكون قادرًا على العيش والعمل والسفر في الجزيرة الكاريبية وقتما تشاء ونقل الجنسية لأجيال قادمة.

برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في دومينيكا راسخ قانونًا في القانون، وبما أن القانون المحلي لا يحتوي على أي قيود على حمل الجنسية المزدوجة، فإن الحصول على جنسية ثانية من خلال الاستثمار في البلد هو عملية سرية. بالإضافة إلى عدم وجود التزام بإقامة فعلية، فإن برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في دومينيكا ليس له لغة أو عمر أو خبرة تجارية أو متطلبات تعليمية، ولا توجد مقابلة إلزامية.