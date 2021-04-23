‫البث المباشر لعرض Jetour X70 PLUS يحقق نجاحًا كبيرًا خلال معرض شنغهاي للسيارات

Press Release

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شنغهاي، 23 أبريل 2021 /PRNewswire/ — في العشرين من أبريل 2021، بدأت Jetour، من Chery Commercial Vehicle، أول بث مباشر على فيسبوك لعرض سلسلة سياراتها في معرض شنغهاي للسيارات. وقد كان البث المباشر جزءًا من ظهور Jetour في العرض، والذي تضمن أيضًا الحدث عبر الإنترنت “?Who is Your Hero” والتفاعلات بين Jetour وقادة الصناعة العالميين.

خلال البث المباشر، دعا Jetour رئيس Chery Holding “تشو بيرين” والمدير العام لشركة Jetour International “تشين جياكاي” للحديث عن الوضع الحالي لشركة Jetour واستراتيجية السوق المستقبلية. وكجزء من المناقشة، أشاروا إلى أن Jetour ملتزمة بتزويد المزيد من العائلات حول العالم بحلول سيارات جذابة مع الكثير من المساحة والوظائف والتكنولوجيا. ودعوا أيضًا شركاء عالميين محتملين للانضمام إلى Jetour في أن تصبح محولًا لسوق +travel.

ظهر أيضًا في البث المباشر العديد من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار الطرق المتعددة التي تبرز بها X70 Plus في سوق السيارات الدولي.

Jetour X70 Plus هي تجربة سيارات مصممة حديثًا تجمع بين الطراز الحديث والقوة. ومع مفهوم الخدمة المتمثل في “كل شيء يتمحور حول المستخدم”، قدمت Jetour طريقة جديدة للسفر الذكي والآمن والمريح مع X70 Plus. هذه الإضافة الأخيرة لسلسلة منتجات Jetour تساعد Chery على تعزيز موقعها الاستراتيجي في سوق +travel.

معلومات التواصل:

Chery Commercial Vehicle )Anhui( Co., Ltd

Building 8, Science and Technology Industrial Park, No. 717, South Zhongshan Road

Yijiang District, Wuhu City, Anhui Province, China

تشانغ بينغ

الهاتف: +8615755339921

البريد الإلكتروني: zhangpeng6@mychery.com

الموقع الإلكتروني: www.cherycv-global.com

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