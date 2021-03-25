‫البيان الصحفي من هايسنس بشأن الفكرة الإستراتيجية لبطولة يورو 2020 ومنتج U7 الرائد عالميًا

شنغهاي وكينغداو، الصين, 25 مارس 2021 / PRNewswire/ – “من المزمع أن تكون بطولة أمم أوروبا 2020 (يورو 2020) التي ستقام في يونيو من هذا العام كما هو مقرر، أول فعالية رياضية واسعة النطاق بعد جائحة فيروس كورونا، والتي ستحظى بالتأكيد بمؤشرات مشاهدة “انتقامية” من الجمهور، بقوة حضور هائلة”. في 24 مارس، وفي مؤتمر هايسنس للعملاء (Hisense Customer Conference) ومؤتمر البيان الصحفي للفكرة الإستراتيجية ليورو 2020 الذي عقد في شنغهاي، الصين، أعلن تانغ كيان، نائب المدير العام لقسم إدارة العلامة التجارية في مجموعة هايسنس (Hisense Group)، عن فكرة التسويق الإستراتيجية ليورو 2020 بالنسبة للصين: “هاي تشامبيون”.

هاي هي اختصار هايسنس، والهدف منه الإعراب عن التقدير إلى المستهلكين والشركاء؛ ولا يوحي جزء تشامبيون بالمزايا الرائدة لدى هايسنس ومكانتها في السوق في الفئات والصناعات الرئيسية وحسب، بل وكذلك مثابرة هايسنس وحزمها في تقديم الجودة والتقنيات الرائدة بما يضمن لها مكانة الأبطال.

في اليوم نفسه، أطلقت هايسنس رسميًا المصفوفة الجديدة لتلفزيون U7 احتفالًا بالذكرى الستين لإطلاق بطولة يورو. أعلن فيشر يو، رئيس شركة هايسنس فيجوال تكنولوجي (Hisense Visual Technology)، أنه من المتوقع لسلسلة تلفزيونات هايسنس U7 أن تكون أكبر عناصر التلفزيون مبيعًا في العالم على مر التاريخ، لتصبح جيلًا من المنتجات الكلاسيكية والفاخرة.

هايسنس U7G-PRO هو أول تلفزيون بتقنية ULED XDR في العالم يتمتع بخمسة أضعاف النطاق الديناميكي للتلفزيون العادي وذروة سطوع تصل إلى 1633 نيت، وهو ما يمثل أعلى مستوى بين تلفزيونات 4K في العالم. كما سيأتي تلفزيون هايسنس U7 الجديد مجهزًا بجيل جديد من رقاقات معالجة الصور – رقاقة معالجة الفيديو الرقمي U+ رقاقة لجودة الصورة الفائقة، مباشرة إلى معالجة بيانات التعريف المستهدفة، فيقدم أداء أفضل بنسبة 100% من الجيل الثالث.

نظرًا لأن هذا التلفزيون هو الجهاز الرائد على مستوى البطولة، فإن سلسلة هايسنس U7G Pro تدعم تقنيات مثل جرين فيلد للذكاء الاصطناعي، وضع عدم الإزعاج/ والعرض عن طريق الذكاء الاصطناعي، والعرض المتعدد، وعرض صورة داخل صورة لمساعدة المشجعين على الانغماس في مشاهدة المباراة.

يعتبر U7، العنصر الرائد في بطولة يورو 2020، في نظر صناعة الأجهزة المنزلية الصينية نقلة كبيرة في القوة الشاملة للأجهزة، ورقاقات جودة الصورة وقدرات التحكم في الإضاءة. توجد طلبات مسبقة على التلفزيون الجديد من سلسلة هايسنس U7G بالفعل رسميًا.

منذ عام 2016 إلى عام 2018 وحتى بطولة يورو 2020، واصلت هايسنس رعاية أهم الفعاليات الرياضية، وهو أمر لا مثيل له بين الشركات الصينية. وبلغت الإيرادات الخارجية لشركة هايسنس في عام 2020 ما قدره 54.8 مليار يوان صيني، بزيادة سنوية قدرها 18.6%.

أما بالنسبة لعام 2021، فإن جوهر إستراتيجية هايسنس المتمثل في “التكامل بين نمو العلامة التجارية ونمو المبيعات” يهدف إلى الاستفادة من تسويق الفعاليات الدولية الكبرى، والتركيز على مبيعات منتجات العناصر الأساسية؛ حيث ارتقت شركات مثل كوكاكولا وسامسونج وسوني وغيرها من العلامات التجارية العالمية الكبرى في السابق بسرعة من كونها “شركات وطنية” إلى “شركات عالمية” من خلال رعاية أهم الفعاليات.