‫التطبيق IX Social يجعل الاتجارة في متناول الجميع

لندن، 1 كانون الأول/ديسمبر، 2020 /PRNewswire/ — تضاعف استخدام الإنترنت بأكثر من مرتين منذ العام 2010، ولهذا، وفي جهد لجعل التجارة في متناول الجميع، أطلقت شركة إنفونيكس كابيتال (INFINOX Capital)، وهي شركة وساطة تجارية سي أف دي تتمتع بحضور دولي وخبرة متخصصة في السوق، تطبيقها الاجتماعي الجوال IX Social.

وبالإشارة إلى تقرير بي دبليو سي عن مستقبل الترفيه ووسائل الإعلام 2020-2024 قال جاي ماوجي، المدير الإداري في إنفونيكس كابيتال، إن الوصول إلى الإنترنت عبر الهاتف الذكي آخذ في الازدياد حيث أصبح المزيد والمزيد من المستهلكين قادرين على الوصول إلى الإنترنت على أجهزتهم الجوالة. و”بالنظر إلى أن هذا هو أكبر جهاز مساهم فردي في استخدام بيانات المستهلك، يجب على الوسطاء التطلع إلى التكنولوجيا لضمان أن التداول متاح للمتداولين في أي مكان وفي أي وقت، وهذا يعني وضع قوة التداول في متناول أيديهم.”

ويوضح قائلاً: “يوفر IX Social للعملاء الوظائف التفاعلية للتجارة الاجتماعية، ومعرفة ما يفعله المتداولون الآخرون، ومتابعتهم والتفاعل معهم. يمكن أن يكون التداول مكانًا منعزلاً، وتتيح طريقة التداول الاجتماعي للعملاء التواصل مع المتداولين الناجحين والمربحين الآخرين، وتقريباً محاكاة أسلوب واستراتيجيات التداول التي يتبعونها. وعلاوة على ذلك، بمجرد تتبع متداول معين، تصبح لدى العملاء القدرة على إرسال الإشعارات لهم في كل مرة يتبع فيها التاجر الأعمال التجارية التي يقوم بها ذلك التاجر.”

يعزو ماوجي وظائف IX Social إلى وظائف منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستاغرام، حيث يتيح للعملاء “الإعجاب” بأعمال تجارية معينة من المتداولين الذين يتابعونهم، وحتى الذهاب إلى أبعد من ذلك للتعليق عليها والتحدث عن سبب اختيار عمل تجاري معين. وإضافة إلى التداول على التطبيق، يدمج IX Social أيضًا وظائف المجموعات المجتمعية، حيث يمكن للمتداولين إنشاء مجتمعات فرعية لمشاركة المعلومات أو إنشاء بوابة تعليمية أو حتى التجارة كأصدقاء. علاوة على ذلك، يسمح التطبيق للعملاء بمشاركة تداولاتهم ومعرفة سبب اختيارهم.

وهو ما يضيف إلى فكرة التطبيق ليس فقط تسهيل الوصول إلى التداول، ولكن أيضًا سد الفجوة التعليمية وتزويد المتداولين المحتملين بالمعرفة لاتخاذ قرارات مستنيرة في التداولات المستقبلية. في حين أن التعليم في التداول يتم تعلمه عادةً بمرور الوقت، فإن الفكرة الكامنة وراء التداول الاجتماعي هي طريقة لتتبع العملية الطويلة غالبًا.

وعلى الرغم من وجود تطبيقات أخرى من هذا النوع في السوق، فإن ما يميز IX Social عن منافسيه هو أمران – الأول هو أنه يتميز بعنصر اجتماعي أكثر من غيره، بالإضافة إلى الوجود المادي للوساطة التجارية وراء التطبيق.

ويقول مواجي: “بينما تعد إنفونيكس كابيتال مؤسسة تجارية كبيرة ذات تمثيل عالمي، سنواصل التأكيد أننا نعمل كمؤسسة أعمال صغيرة، ولدينا القدرة على التحدث مع موظفي إنفونيكس كابيتال في أي وقت. نحن نتفهم أن أي معاملة مالية تنطوي على أموال العميل، ومن خلال إضافة وجه لقطاع مجهول الهوية، فإن ذلك يبني الثقة والشعور بالأمان والدعم”.

تقوم إنفونيكس كابيتال بفحص مزودي الخدمة الذين يستخدمون التطبيق، مما يضمن استيفاءهم لمعايير معينة قبل أن يتمكنوا من تقديم الاستراتيجيات أو مشاركة الأفكار التجارية مع المستخدمين. يضيف هذا عنصرًا من الأمان في معرفة أن مقدمي الخدمات الذين يتواصل المستخدمون معهم ويتفاعلون معهم هم في الواقع وسطاء تداول حقيقيون ويتمتعون بالنزاهة والمعرفة. علاوة على ذلك، فإن مقدمي الخدمات ذوي التأثير الذين يستوفون معايير معينة يصبحون قادرين على الحصول على رسوم تُدفع لهم استنادًا إلى مشاركة متابعيهم شاركتهم ونصائحهم التجارية الناجحة ذات الجودة المقدمة للآخرين.

ومع دفع المشهد العالمي لاعتماد الوسائل الرقمية، فإن الوقت مناسب لصناعة التجارة لكي تحذو حذوها. ومع IX Social، حان الوقت الآن للمتداولين المحتملين لجني ثمار التداول.