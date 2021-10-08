‫التطورات التي حققتها شركة “هانوا تكوين” تؤدي إلى جعل مزايا الذكاء الاصطناعي متاحة بأسعار معقولة أكثر وعلى نطاق أوسع من المنتجات

رفع مستوى المراقبة بالفيديو مع تقليل الحواجز أمام حلول الذكاء الاصطناعي

بانغيو، كوريا الجنوبية, 8 أكتوبر 2021 — /PRNewswire/ تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي على الارتقاء بالمراقبة، وفي الوقت نفسه تُحفِّز التحسينات في جودة الحلول، مع تقليل الحاجز أمام المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال وفرة من الخيارات بأسعار معقولة أكثر. وتقود شركة هانوا تكوين (Hanwha Techwin) هذه الحركة من خلال مجموعة Wisenet AI الخاصة بها.

تُعَد مجموعة Wisenet AI مفيدة للعملاء في مجموعة واسعة من السياقات، مثل أصحاب الأعمال، الذين يرغبون في الحصول على مراقبة دقيقة وفي الوقت المناسب لما يحيط بهم، ويعني الذكاء الاصطناعي أن الحلول الأكثر فعالية متاحة ليس فقط للتطبيقات المتطورة. كما يُقدِّم الذكاء الاصطناعي حلولاً لأوجه القصور القديمة في أنظمة المراقبة بأسعار منخفضة.

وفي أساس هذا التقدم، تكمن تقنية التعلم العميق بالذكاء الاصطناعي، والتي تعمل على تحسين تحليلات الفيديو والكفاءة التشغيلية من خلال تسهيل جودة ووضوح الصورة، مع تقليل الضوضاء وضبابية الحركة وجعل استخدام سعة اتصال الإنترنت أكثر فعالية.

الذكاء الاصطناعي يقوم بزيادة الدقة وتقليل الإنذارات الكاذبة

على وجه الخصوص، يمكن لكاميرات Wisenet AI تحقيق تحليلات فيديو بدقة عالية، مما يعني مراقبة فيديو أكثر موثوقية وفعالية مع عدد أقل من الإنذارات الكاذبة. تقوم الكاميرات التقليدية بتمييز الأشخاص أو الأحداث بناءً على البكسل، وقد تشير إلى شيء ذي صلة يرغب المستخدم في تجاهله. ويساهم هذا بشكل كبير في زيادة إجهاد الإنذارات الكاذبة بين المستخدمين، وهو شائع جدًا في التحليلات القائمة على الكشف عن مجريات الأمور والتي يمكن أن تؤدي بعد ذلك إلى تقليل الكفاءة التشغيلية. لقد كان تحديًا كبيرًا لكل مشغل مسؤول عن المراقبة المتزامنة لكاميرات متعددة واكتشاف الأحداث من كل منها.

تسمح خوارزمية التعلم العميق بالذكاء الاصطناعي باكتشاف الأشياء المهمة، ويمكنها تمييز الإنسان أو المركبات أو لوحات الترخيص، مما يوفر حلاً لهذا التحدي طويل الأمد.

خوارزميات Wisenet AI قادرة على تمييز الشخص من خلفية الأشجار المتمايلة أو في ظروف الإضاءة المنخفضة ويمكنها التمييز بين تحركات الأشخاص والحيوانات. في الأنظمة الأقل تقدمًا، يمكن أن تتسبب حركة شجرة أو حيوان ضال في إصدار إنذارات كاذبة غير مرغوب فيها. ويعني المستوى الأعلى من الدقة لكاميرات Wisenet AI أن المشغلين يعانون من عدد أقل من الإنذارات الكاذبة التي تُشتِّت الانتباه عن أهداف المراقبة الأساسية الخاصة بهم.

مجموعة سلسلة X series الجديدة

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لسلاسل X series و X Core و X Plus الجديدة من هانوا تكوين تحديد لوحات الترخيص والمركبات، بما في ذلك السيارات والحافلات والشاحنات والدراجات، مع جودة صورة فائقة يدعمها “تحليل المشهد” و”تحسين التباين المحلي”. وتأتي مجموعة X Plus بطول بؤري طويل (10.9-29 مم) وهي ملائمة للتطبيق بشكل خاص عند مراقبة الأشياء على ارتفاعات عالية أو على مسافات بعيدة للغاية، وهي مفيدة بشكل خاص في سياقات الكازينوهات وردهات الفنادق.

لمزيد من الاستخدامات المتعددة، يمكن للمشغلين إنشاء قنوات افتراضية عن طريق التوجيه إلى مشهد معين بكاميرا واحدة، مما يسمح بمراقبتها في وقت واحد بقناة منفصلة على جهاز الواجهة الخلفية.

تعتمد هذه الأنظمة على قوة الذكاء الاصطناعي من أجل قوتها وفعاليتها. ويتم إرسال البيانات — الخاصة بالشخص والمركبة ولوحات الترخيص — إلى خادم الواجهة الخلفية واستخدامها من أجل استخراج المعلومات حول أحداث معينة. ويمكن للمشغلين بعد ذلك البحث في أحداث الذكاء الاصطناعي على خوادم الواجهة الخلفية، مما يسمح ببحث أسرع وأكثر كفاءة.

تقليل الحواجز أمام حلول الذكاء الاصطناعي

التطورات التي حققتها شركة هانوا تكوين تؤدي إلى جعل مزايا الذكاء الاصطناعي متاحة بأسعار معقولة أكثر وعلى نطاق أوسع من المنتجات. في الإصدارات السابقة، كانت سلسلة “P series” فقط هي التي تحتوي على ميزات الذكاء الاصطناعي، وبدقة 4K فقط. الآن، تُوفِّر كاميرات سلسلة P series بدقة 2 ميجا بكسل أيضًا ميزات الذكاء الاصطناعي، كما هو الحال مع كاميرات سلسلة ‘X series‘ ذات المستوى المتوسط.

علاوة على ذلك، وبفضل الكفاءة التشغيلية المتزايدة التي توفرها مجموعة Wisenet AI من هانوا تكوين، يمكن توفير التكلفة الإجمالية للمِلكية (TCO) لنظام المراقبة بشكل ملحوظ. ويمكن الآن أن يؤدي إجمالي التكاليف التشغيلية عبر دورة حياة النظام إلى زيادة العائد على الاستثمار (ROI).

لذلك، يمكن الآن للمستهلكين الذين يبحثون عن كاميرات بأسعار معقولة أكثر الاستمتاع بمزايا حلول المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والقادرة على اتخاذ قرارات مستنيرة لحماية أمن المستخدمين، استنادًا إلى تقنية التعلم العميق.

يمكنك معرفة المزيد حول Wisenet AI من هانوا تكوين على http://wisenet-ai.com

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