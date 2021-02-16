‫التكيف مع الواقع الجديد، بحسب توقعات شركة “أبو ظبي لإدارة الاستثمار” لعام 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 فبراير 2021 /PRNewswire/ — مع بقاء التحفيز المالي والإنفاق على العجز جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد الكلي العالمي، إلى جانب التحكم في منحنى العائد وطرح اللقاحات، وهو ما يسرع من تطور “الوضع الطبيعي الجديد”، فإن مشهد الاستثمار في عام 2021 قد يعكس استمرار الانكماش/زخم التجارة، وإن كان ذلك مع زيادة التقلبات.

هذا استنتاج رئيسي من خطاب التوقعات لهذا العام من قِبَل شركة أبو ظبي لإدارة الاستثمار (ADIM)، بعنوان “2021: الإبحار في الأسواق الإكاريانية”. وتُعَد ADIM، التي تنظمها هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، بمثابة بوتيك لإدارة الأصول يُركِّز على الشرق الأوسط برعاية شركة أبو ظبي للاستثمار (Invest AD).

تُسلِّط توقعات الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الضوء على عدة اعتبارات للمستثمرين، بما في ذلك:

· فرصة العثور على قيمة في الأسهم بشكل انتقائي، على الرغم من الارتفاع الحاد في التقييمات بعد الصدمة الأولية لكوفيد-19.

· احتمالية توجيه المَحافظ هذا العام لاسترداد الأسهم المتدهورة بسبب سنوات من توقيت الدورة المؤسف.

· الحاجة إلى التركيز على المدة المنخفضة والقيمة العميقة من خلال فحص الشركات المرشحة ذات التقييمات الجذابة نسبيًا التي يمكن أن تساعد في تطبيع العوائد في الوقت المناسب – في محاولة للتخفيف من مخاطر زيادة أسعار الفائدة التي تُعطِّل الارتفاع في الأسهم.

وقال تقرير التوقعات السنوية لـ ADIM: “يبدو أن أسعار الأسواق في المجمل حاليًا تتجاوز الكمال، حيث يحتاج الكثير إلى السير على الطريق الصحيح نحو النمو المتوقع لهم لتبرير تقييماتهم”. “وحتى مع ذلك، فَهُم لا يُقدِّمون نوع العوائد التي يأمل المرء في تحقيقها على مدى العقد المقبل من حيث نحن واقفون اليوم”.

ووسط الأصول باهظة الثمن عبر النطاق، تعتقد الشركة أن التحوط الجيد ضد الانعكاس الحتمي لتداول الزخم يمكن أن يؤدي إلى زيادة التعرض للأسماء الانتقائية التي ترتبط بهذه العوامل.

وأضاف الخطاب: “لا يمكننا التنبؤ بتوقيت هذا الانعكاس، لكننا نعلم أننا نقترب منه مع كل يوم يمر”.

نهج انتقائي في الشرق الأوسط

من خلال التركيز على قناعاتها، ترى ADIM مواضيع مختلفة داخل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن أن تُوفِّر المرونة والأداء في المَحافظ هذا العام وما بعده. على سبيل المثال:

موضوعات مدنية

· في مجال الرعاية الصحية، تُعتبر التغطية الإلزامية للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية مثالاً على سبب وجوب أن يكون المستثمرون متفائلين مع وجود مخاطر سلبية من نزوح الوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يتم موازنتها الآن بتخفيف تدابير الإقامة.

· محركات أساسية قوية تدعم الإمكانات في التعليم. في الكويت، على سبيل المثال، كان عام 2020 بمثابة اختبار أساسي لالتزام الحكومة بدعم خطط المِنَح الدراسية التي ينبغي بدورها أن تستمر في دعم مزودي خدمات التعليم العالي في القطاع الخاص.

موضوعات دورية

· يُبشِّر المستقبل الصديق للبيئة والقائم على الابتكار بالخير للطلب العالمي على البتروكيماويات، مدفوعًا بالتقدم في قطاعات مثل التكنولوجيا والنقل والبناء.

· من المحتمل أن تنضج العديد من منصات التجارة الإلكترونية الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لكي تصبح نظامًا بيئيًا مُركَّزًا للأسواق ومقدمي خدمات تلبية الطلبات، بما يتماشى مع احتفاظ تجارة التجزئة عبر الإنترنت ببعض الحصص التي اكتسبتها من المنافذ التقليدية.

· تتمتع السياحة الإقليمية بتوقعات مشرقة خلال العامين المقبلين مع إقامة كأس العالم 2022 في قطر، بالإضافة إلى إعادة فتح المسارات بين دول مجلس التعاون الخليجي وقطر، كقائدين مطلوبين محتملين.

رفع الرغبة في الاستدامة

ويشير التقرير أيضًا إلى الوعي المتزايد في المنطقة بشأن التحديات المناخية، كما يسلط الضوء على الفرص والخطوات الملموسة التي تتخذها شركات النفط الوطنية الإقليمية الرائدة للحد من انبعاثات الكربون. علاوة على ذلك، فإن الثروة المعدنية في المنطقة إلى جانب اعتماد قوانين تعدين صديقة للمستثمرين قد تساهم في تحسين الاستثمار الأجنبي المباشر. ويستند هذا إلى الطلب المدني المتوقع على المعادن الصناعية، والذي يدعمه موضوع “كهربة كل شيء” وإزالة الكربون من الشبكة الكهربائية.

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حول شركة أبو ظبي لإدارة الاستثمار

يقع مقر شركة أبو ظبي لإدارة الاستثمار (ADIM) -وهي بوتيك متخصص في إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط- في سوق أبو ظبي العالمي، ويخضع لرقابة هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM). وقد تأسست ADIM في عام 2019، وهي شركة تابعة لشركة أبو ظبي للاستثمار (Invest AD). تأسست شركة أبو ظبي للاستثمار في عام 1977، بموجب مرسوم صادر عن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الراحل، صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. شركة أبو ظبي لإدارة الاستثمار هي شركة تابعة لمجلس أبو ظبي للاستثمار، وهي جزء من شركة “مبادلة للاستثمار” المملوكة لحكومة أبو ظبي.

وتتمثل مهمة ADIM في تزويد العملاء وأسواق رأس المال والمساهمين بحلول استثمارية مستدامة من خلال أشخاص أذكياء ملتزمين، والفكر المالي المستقل، والعمليات المنضبطة.

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