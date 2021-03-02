‫التلفزيون الصيني المركزي أقوال كلاسيكية اقتبس منها شي جنبينغ: لماذا يدعم الناس الحزب الشيوعي الصيني؟

Press Release

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بكين ، 2 آذار/مارس 2021 / بي آر نيوزواير / – أفادت دراسة لجامعة هارفارد نُشرت في شهر تموز/يوليو الماضي أن الحزب الشيوعي الصيني يتمتع بمعدل مرتفع من الدعم والرضا بين أوساط الشعب الصيني، بأكثر من 93 في المئة.

منذ تأسيس الحزب الشيوعي الصيني في الأول من تموز/يوليو العام 1921، كانت مهمة الحزب هي البحث عن السعادة للشعب الصيني وتجديد شباب الأمة الصينية. هذه هي وصفة نجاج الحزب الشيوعي الصيني.

الرابط: https://fb.watch/3Zj4CFSQpt