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Press Release

‫التلفزيون الصيني المركزي أقوال كلاسيكية اقتبس منها شي جنبينغ: لماذا يدعم الناس الحزب الشيوعي الصيني؟

 |  Mar 2, 2021

بكين ، 2 آذار/مارس 2021 / بي آر نيوزواير / – أفادت دراسة لجامعة هارفارد نُشرت في شهر تموز/يوليو الماضي أن الحزب الشيوعي الصيني يتمتع بمعدل مرتفع من الدعم والرضا بين أوساط الشعب الصيني، بأكثر من 93 في المئة.

منذ تأسيس الحزب الشيوعي الصيني في الأول من تموز/يوليو العام 1921، كانت مهمة الحزب هي البحث عن السعادة للشعب الصيني وتجديد شباب الأمة الصينية. هذه هي وصفة نجاج الحزب الشيوعي الصيني.

الرابط: https://fb.watch/3Zj4CFSQpt

الفيديو – https://mma.prnewswire.com/media/1446738/CCTV.mp4

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