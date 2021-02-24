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‫التلفزيون الصيني المركزي “الانتشال من الفقر والخروج منه” إي بي 1: كيف وفت الصين بالتزامها المهيب بالقضاء على الفقر المدقع

 |  Feb 24, 2021

بكين، 24 شباط/فبراير / شباط 2021 / بي آر نيوزواير / – يستكشف فيلم وثائقي جديد من ثماني حلقات بعنوان “الانتشال من الفقر والخروج منه” القصة الداخلية لقضاء الصين بنجاح على الفقر المدقع. الفيلم الوثائقي، الذي أنتجته مجموعة الإعلام الصينية (سي أم جي)، يعرض النظريات والممارسات التي طورتها الصين خلال العملية ويوضح السياسات والنماذج والأفكار الصينية لمكافحة الفقر.

photo of President Xi Jinping with people in poor region

 تم بث الحلقة الأولى، “الالتزام المهيب”، التي تبحث في كيفية وفاء الصين بوعدها بالقضاء على الفقر المدقع بالمعايير الحالية في نهاية العام 2020، على محطة التلفزيون المركزية الصينية (سي سي تي في) يوم الخميس.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1442954/image.jpg 

الفيديو – https://www.youtube.com/watch?v=OehgdZOlCO4

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