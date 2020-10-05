‫الحكومة الأردنية تختار التكنولوجيا السحابية من أكسيلا لإعادة فتح الأعمال بأمان وسط جائحة كوفيد-19

سان رامون، كاليفورنيا، 5 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة أكسيلا، الشركة الرائدة في تقديم الحلول للمؤسسات الحكومية استنادًا إلى السحابة، أن أمانة عمان الكبرى (GAM) التابعة للحكومة الأردنية قد قامت باعتماد حل إدارة أعادة فتح الأعمال من أكسيلا من أجل إدارة عملية إعادة فتح مدينة عمان التي فٌرضت بسبب جائحة كوفيد-19. من خلال استخدام تقنية البرمجيات القائمة على أساس بيع البرمجيات إلى شركات لاستخدامها كخدمات (SaaS) من أكسيلا، يمكن للحكومة الأردنية إعادة تقديم العمليات التجارية المعتمدة والحفاظ على تشغيل خدمات المواطنين الحيوية مع الحفاظ على إرشادات الصحة العامة والسلامة الموضحة في أمر الدفاع رقم 11 الصادر عن الهيئة التشريعية. ويُعد هذا الحل جزء من مجموعة أكسيلا لحلول الاستجابة لكوفيد-19 استنادًا إلى السحابة، والتي تم تطويرها استجابة لمطالب العملاء بقدرات الخدمة الرقمية لإدارة كميات كبيرة من خدمات المواطنين في أوقات الأزمات.

صرح خالد الجاعوني، المدير الإداري الدولي في شركة أكسيلا: “تمنح البرامج المرنة لإعادة فتح الأعمال التجارية المرنة من أكسيلا والمصممة خصيصًا لهذا الغرض الحكومة الأردنية راحة البال حيث يمكنها إعادة إشعال النمو الاقتصادي سريعًا مع ضمان عدم السماح إلا للمؤسسات المؤهلة وفرض قوانين السلامة العامة. كما أن شركة أكسيلا متحمسة لمواصلة بناء علاقتنا مع مدينة عمان، والتي نعمل جنبًا إلى جنب معها لدفع تقدم التحول الرقمي لسنوات”.

يسمح حل إدارة إعادة فتح الأعمال لأمانة عمان الكبرى استخدام الأجهزة المحمولة لمراجعة التحقيقات المجدولة، وتسجيل حالات الفحص والنتائج، وتحديد الشركات التي يُسمح بإعادة فتحها، وتقديم الوثائق الداعمة. كما يمكن بعد ذلك تسجيل المعلومات والملاحظات التي تم تجميعها من خلال هذه العمليات التنظيمية في الوقت الفعلي ومزامنتها عن بُعد مع النظام الداعم دون الحاجة إلى مستندات ورقية يدوية أو إدخال بيانات مزدوج.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تقنية الحوسبة السحابية من أكسيلا تمكن المفتشين الميدانيين وموظفي القضاء في أمانة عمان الكبرى من:

إدارة جدولة عمليات التفتيش في الموقع، وتعزيز تخصيص موارد التفتيش لجميع الأعمال التجارية المناسبة.

تطبيق أمر الدفاع رقم 11، والذي يتضمن إرشادات السلامة مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة، من خلال السماح بتفتيش المنشآت والأفراد لضمان اتباع إرشادات الصحة والسلامة.

تتبع عمليات التفتيش المستمرة لضمان اتخاذ الاحتياطات المناسبة باستمرار.

تطبيق عقوبات على الشركات التي تنتهك الإرشادات.

كما صرحت الدكتورة مرفت المهيرات، نائبة مدير المدينة للصحة والزراعة في أمانة عمان الكبرى: “لحماية مجتمعاتنا من مخاطر الصحة العامة وتهديدات السلامة، نحن ملتزمون بالاستفادة من التكنولوجيا الأكثر ابتكارًا المتاحة لمواجهة تحديات الوباء. لقد كانت شركة أكسيلا شريكًا طويل الأمد في مساعدتنا على تعزيز البنية التحتية الرقمية، والتحرك بسرعة في أوقات الأزمات، وتحسين الخدمات لمواطنينا”.

ويوضح إعلان اليوم استمرار ريادة مدينة عمان في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقديم الخدمات الحكومية بشكل أفضل. في أغسطس 2018، أطلقت الحكومة الأردنية، بتمويل من البنك الدولي، نظام إدارة التفتيش المتكامل (IIMS) في الأردن على قمة المنصة المدنية من أكسيلا. يوفر نظام إدارة التفتيش المتكامل عمليات تفتيش معيارية ويزود سبع إدارات حكومية، بما في ذلك أمانة عمان الكبرى، بسجل أعمال موحد عبر سلطات الترخيص.

كما تعمل شركة أكسيلا مع بعض أكثر الحكومات تطلعًا إلى المستقبل في العالم لإفادة 275 مليون مواطن على مستوى العالم. وفي وقت سابق من هذا الشهر، دخلت أكسيلا في شراكة مع OpenCities لإطلاق تجربة المواطن المتميزة والجديدة استنادًا إلى البرمجيات القائمة على أساس بيع البرمجيات إلى شركات لاستخدامها كخدمات، والتي توفر للوكالات طريقة بدون رمز لإنشاء بوابات ويب ونماذج عبر الإنترنت جذابة وسهلة الاستخدام تربط المواطنين بالترخيص والتصاريح وطلب الخدمة، والوظائف الحيوية الأخرى. وفي الآونة الأخيرة، أعلنت أكسيلا أن واين أستراليا بدأت العمل بنظام ترخيص واعتماد البرمجيات كخدمة (البرمجيات القائمة على أساس بيع البرمجيات إلى شركات لاستخدامها كخدمات) جديدة مدعوم بتقنية أكسيلا التي ستساعد في تنظيم عملية تصدير النبيذ لقطاع النبيذ الأسترالي المتنامي.

للتعرف على المزيد عن حلول أكسيلا، تفضل بزيارة https://www.accela.com/solutions/.

نبذة عن أكسيلا: توفر شركة أكسيلا حلولًا سحابية رائدة في السوق؛ تعمل هذه الحلول على تمكين المؤسسات الحكومية والمحلية الأكثر ابتكارًا في جميع أنحاء العالم لبناء مجتمعات مزدهرة وتنمية الأعمال التجارية وحماية المواطنين. يستفيد أكثر من 275 مليون مواطن على مستوى العالم من حلول أكسيلا، التي تدعمها ميكروسوفت أزور، للتصاريح والترخيص وإنفاذ التعليمات البرمجية وإدارة طلبات الخدمة. تساعد التطبيقات المدنية من أكسيلا سريعة التنفيذ، والمبنية على النظام الأساسي المدني القوي والقابل للتطوير، الوكالات على تلبية الاحتياجات المحددة اليوم مع ضمان استعدادها لمواجهة أي تحديات ناشئة أو معقدة في المستقبل. حصلت الشركة مؤخرًا على جائزة شريك ميكروسوفت في الولايات المتحدة لعام 2020 نظرًا لابتكار الشركة في مجال البرمجيات كخدمة لمساعدة الحكومات على الاستجابة لوباء كوفيد-19، واعتبرت واحدة من أكبر أرباب العمل في إيست باي تك (East Bay Tech) من قبل مجلة سان فرانسيسكو بيزنس (San Francisco Business Journal). يقع المقر الرئيسي لشركة أكسيلا في سان رامون، بولاية كاليفورنيا، ولها مكاتب إضافية حول العالم. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.accela.com. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.accela.com.

للتواصل الاعلامي: كيت هيليت، kate@riffcitystrategies.com

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