‫الرئيس التنفيذي لريف بيتس: “كفى”

شركة مبيعات الأمن السيبراني تقدم حل البريد الألكتروني الفائز بالجوائز والمحصن بالملكية الفكرية، ما يوفر الحماية لمؤسسات الرعاية الصحية ومنتجي اللقاحات لفيروس كوفيد-19 مجانا

منيولا، نيويورك، 8 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ريف بيتس اليوم أنها اتخذت موقفا قويا ضد الهجمات المتعلقة بوباء كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.

تتطلب الأوقات غير المسبوقة إجراءات غير مسبوقة. ما رأيناه خلال الوباء هو أن عدد الهجمات الإلكترونية قد ازداد بشكل كبير، واستهدف بشكل أساسي الموظفين والشبكات الضعيفة في المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية والمنظمات المشاركة في أبحاث لقاح كوفيد-19 وإنتاجه وتوزيعه. يمكن أن يكون التأثير مدمرًا حقًا، مع خسائر إضافية في الأرواح بالإضافة إلى الخسائر الفادحة بالفعل لـ كوفيد-19. هذا غير مقبول ويجب منعه”، كما يول الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد شيفر.

تبدأ الغالبية العظمى من الهجمات الإلكترونية بقيام المستخدم بفتح بريد إلكتروني ضار، بشكل عام برابط إلى صفحة تسجيل دخول مزيفة أو مرفق يحتوي على هذا الرابط أو رمز ضار بحد ذاته. يحدد حل برمجية أمن البريد الألكتروني من ريف بيتس حملات التصيد ويمنع الوصول إلى مواقع الويب هذه أو تنزيل برامج الفدية أو أي أكواد ضارة أخرى. لذلك، قررنا تقديم حلنا مجانًا أثناء الوباء لجميع الشركات النشطة في مكافحة كوفيد-19″، تابع شيفر.

شروط الاستخدام، خلال فترة الترخيص، بسيطة للغاية:

لا رسوم ترخيص ولا التزام ولا قيود!

وقال مكتبا جيليك، كبير مسؤولي التكنولوجيا: “في حين أن معظم الشركات قد نشرت بالفعل بوابة بريد إلكتروني آمنة، فقد أظهرت الدراسات أنها تفتقد حوالي عشرين بالمائة (20٪) من التهديدات وبالتالي تستمر الحوادث الإلكترونية المكلفة والمدمرة. يمكن نشر برمجية أمن البريد الألكتروني من ريف بيتس كمكوِّن إضافي لبرنامج مايكروسوفت آوتلوك تتم إضافتها بسرعة، وهو يوفر طبقة إضافية من الحماية التي تمنع تلك التهديدات التي لم تمنعها البوابة. ليست هناك حاجة إلى موارد إضافية أو أي تغييرات على البيئة الحالية. توفر برمجية أمن البريد الألكتروني من ريف بيتس أقصى قدر من الحماية، بأقل جهد.”

برمجية أمن البريد الألكتروني من ريف بيتس الحائزة على الجوائز هي حل أمان البريد الإلكتروني الأكثر تطوراً في السوق اليوم. توفر بنيتها الحاصلة على براءة اختراع، والتي تعمل على مستوى محطة العمل، وقتًا كافيًا لأكثر من خمسين خوارزمية لتحليل كل بريد إلكتروني، وهو ترف غير متوفر في منتجات البوابة الحالية. أيضًا، تعرض اللوحة درجة احتمالية البرامج الضارة ومكونات البريد الإلكتروني المشبوهة، مما يعزز التدريب على الوعي الأمني.

تكتشف براءة الاختراع الثانية، التعرف على هوية تقليد الصفحة، بشكل فريد محاولات التصيد الاحتيالي لسرقة بيانات الاعتماد عبر صفحات تسجيل الدخول المزيفة وتمنعها، وهي إحدى أكثر الطرق شيوعًا التي يستخدمها المتسللون الإجراميون للوصول إلى الأنظمة.

لمزيد من المعلومات حول عرض برمجية أمن البريد الألكتروني من ريف بيتس مجانا، كفى! صفحة الحملة: www.revbits.com/revbits-email-security-campaign or visit our website: www.revbits.com لمزيد من المعلومات عن الحملة والمعلومات الكاملة عن حلنا لأمن البريد الألكتروني.

حول شركة ريف بيتس

تأسست شركة ريف بيتس في عام 2018، وهي شركة لأمن الفضاء الإلكتروني مكرسة لتزويد عملائها بالحماية والخدمة الفائقة. من خلال تقديم أربع أدوات أمان متقدمة، تتكون من عشر وحدات مختلفة، توفر شركة ريف بيتس الحماية ضد التهديدات الإلكترونية الأكثر تعقيدًا التي تواجهها الشركات.

تستمر التطورات التكنولوجية في شركة ريف بيتس من خلال العرض القادم لمنصة متكاملة لإدارة جميع الحلول الأربعة والتحكم فيها في لوحة معلومات تسجيل دخول واحدة – منصة الاستخبارات الإلكترونية التابعة لشركة ريف بيتس. يقع المقر الرئيسي لشركة ريف بيتس في مينيولا، بنيويورك ولها مكاتب في برينستون ونيوجيرسي وبوسطن وماساتشوستس وأنتويرب (ببلجيكا). للمزيد من المعلومات عن شركة ريف بيتس يُرجى زيارة www.revbits.com/aboutrevbits.

الاتصال:

نيل هستربيرغ (Neal Hesterberg)

neal.hesterberg@revbits.com

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