‫الربط بين «إيداع» و «يورو كلير» لتقديم خدمات ما بعد التداول في المملكة العربية السعودية

· تم توقيع اتفاقية الربط مع «يورو كلير»خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

· سيتم ربط المملكة العربية السعودية مع شبكة «يورو كلير» في مارس 2022م

· تتيح شبكة «يورو كلير» للمستثمرين الدوليين الوصول مباشرة إلى سوق الصكوك والسندات السعودية عبر ربط مباشر

· لن يحتاج المستثمرون الدوليونإلى تقديم طلب التأهيل كمستثمر أجنبي مؤهل (QFI)

الرياض/ بروكسل – 27 أكتوبر 2021م: وقعت شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع»، اتفاقية ربط مع «يورو كلير»، مركز إيداع الأوراق المالية الدولي في بروكسل، على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.وذلك بهدف ربط «إيداع» مع «يورو كلير»؛ مما يمكن المستثمرين الدوليين من الوصول إلى سوق الصكوك والسندات المحلية.

سيتم تفعيل هذا الربط في مارس 2022، والذي يهدف إلى إضافة قناة وصول جديدة للمستثمرين الدوليين إلى سوق الصكوك والسندات المحلية في تداول السعودية، سوق الأوراق المالية الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، والمصنّفة ضمن أكبر 10 أسواق مالية على مستوى العالم، وضمن أكبر ثلاث أسواق مالية ناشئة من حيث القيمة السوقية، والتي تزيد عن 2.5 تريليون دولار أمريكي.

حيث سيتمكن المستثمرون الدوليون من تسوية السندات الصادرة محلياً عبر الحساب المرشح المباشر في إيداع وذلك باستخدام حساباتهم الحالية في يورو كلير. وسيأتي ذلك بعد إطلاق مجموعة تداول السعودية حزمة التحسينات على البنية التحتية للسوق والتي تتضمن وضع إطار عمل محسن لكل من التسليم مقابل الدفع (DvP) لكل من السوق الأولية والثانوية. ويهدف الربط إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق التشغيلي في السوق، والذي جاء بتوقيت مناسب، خاصة بالنظر إلى انضمام المملكة العربية السعودية مؤخراً إلى مؤشر “فوتسي راسل” للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة.

يستفيد المستثمرون الدوليون المؤهلون في «يورو كلير» من مجموعة من الخدمات بما في ذلك التسوية الداخليةوتداولللسندات الحكومية وشبه الحكومية السعودية المدرجة في تداول السعودية وحفظها، دون الحاجة إلى تقديم طلب التأهيل كمستثمر أجنبي مؤهل. مما سيمكن المستثمرين المؤهلين من استخدام هذه الصكوك والسندات كضمانات لأنشطة التمويل وذلك يتضمن إعادة الشراء والرهن عن طريق يوروكلير.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال رائد الحميد؛ المدير التنفيذي لشركة إيداع: “يسعدنا الإعلان عن شراكتنا مع «يورو كلير»، أحد مراكز إيداع الأوراق المالية الدولية، حيث تسهم هذه الشراكة في توسيع نطاق الوصول الدولي إلى السوق المالية السعودية، وبالتالي تعزيز تنوع قاعدة المستثمرين في السوق وزيادة كفاءتها. بينما يعد الربط مع مراكز إيداع الأوراق المالية الدولية أحد الإنجازات الرئيسية لإيداع، والتي تسعى بجهودها المستمرة إلى النهوض بالسوق المالية السعودية، بحيث تتوافق بنيته التحتية مع رؤية المملكة 2030، وإننا نهدف إلى توسيع نطاقنا من خلال خلق المزيد من القنوات للمستثمرين الدوليين للوصول بكفاءة إلى سوق الصكوك والسندات “.

ذكرت ليفا موستري، الرئيس التنفيذي لمجموعة يورو كلير: “يسعدنا مواكبة نطاق ومتانة بنيتنا التحتية مع السوق المالية السعودية. ومن خلال ربط إيداع مع يورو كلير، ستكتسب سوق مجموعة العشرين ظهوراً مباشراً لقاعدة أوسع من المستثمرين الدوليين، مما سيؤدي إلى تحسين السيولة وكفاءة التكلفة. ويأتي هذا الإنجاز نتيجة العمل الدؤوب والتركيز الشديد من قبل جميع المشاركين بينما نواصل توسيع خدمتنا العالمية لعملائنا “.

شهدت السوق المالية السعودية خلال الأعوام السابقة زيادة ملحوظة في الإقبال على الصكوك والسندات السعودية المدرجة من قبل المستثمرين الدوليين، حيث تجاوز مجموع قيمة الإصدارات 451 مليار ريال سعودي،وذلك ليواكب ارتفاع الطلب العالمي على الإصدارات الحكومية.

نبذة عن «إيداع»:

تأسست شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع» عام 2016م وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل مجموعة تداول السعودية. تعمل «إيداع» على تشغيل وصيانة نظام الإيداع والتسوية الذي يقوم بتسجيل وصيانة الأوراق المالية وتسجيل ملكيتها في تداول السعودية. وتسعى الشركة لتعزيز الكفاءة في خدمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك عبر تطوير بيئة أكثر ابتكاراً وسعياً للتميّز في مختلف القطاعات المرتبطة بالسوق المالية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط: www.edaa.com.sa

نبذة عن «يورو كلير»:

مجموعة«يورو كلير» هي المزود المعتمد في خدمات ما بعد التداول. حيث إن «يورو كلير» توفرخدمات التسوية، وحفظ الأوراق المالية المحلية والدولية للسندات، والأسهم، والمشتقات، والصناديق الاستثمارية، وتعد «يورو كلير» بنية تحتية قوية ومرنة للسوق المالية، حيث تتمتع بالالتزام بتقديم وسائل التخفيف من المخاطر، والأتمتة، والكفاءة على نطاق واسع لعملائها الذين يحظون بالامتياز التجاري لها.

وتتألف مجموعة يورو كلير من بنك يورو كلير والإيداع المركزي للأوراق المالية CSD، بالإضافة إلى يورو كلير بلجيكا، ويورو كلير فنلندا، ويورو كلير فرنسا، ويورو كلير هولندا، ويورو كلير السويد، ويورو كلير بريطانيا، والدولي. وأنجزت مجموعة يورو كلير تسوية ما يعادل 897 تريليون يورو في معاملات الأوراق المالية في عام 2020م، وهو ما يمثل 276 مليون معاملة محلية ودولية، كما احتفظت بأصول بقيمة 32.8 تريليون يورو للعملاء بحلول نهاية عام 2020م، لمعرفة المزيد عن يورو كلير يرجى زيارة الرابط:

www.euroclear.com

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