‫الساعة الذكية المتينة من الدرجة العسكرية هي الشريك المثالي لتحدي مسار العقبات من الدرجة العسكرية، أمازفيت تتشارك مع سبارتان

Press Release

|

بوسطن, 23 أذار/مارس، 2021 / بي أر نيوزواير / — أمازفيتأعلنت شركة، وهي علامة تجارية عالمية في سوق الأجهزة المرتداة، عن شراكة مع شركة سبارتان، العلامة التجارية الرائدة في مجال رياضة التحمل والعافية لاختبار ساعة تي ريكس برو T-Rex Pro الذكية الجديدة في سباقات مسار العقبات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا. كجزء من الشراكة، أصبحت أمازفيت الشريك الرسمي لـ سباق سبارتان الولايات المتحدة، والشريك المقدم لسباق مسار سبارتان القادم في بالم بيتشز بولاية فلوريدا، وسيتم تفعيلها في مجموعة مختارة من الأحداث في جميع أنحاء العالم.

وقال نائب رئيس شركة سبارتان للشراكات العالمية، إيان لوسون، “مع الماء والطين والنار والأسلاك الشائكة، يضع سباق سبارتان الرياضيين أمام الاختبار النهائي – وهم بحاجة إلى ساعة ذكية يمكنها الصمود أمام عوامل الطقس أثناء قياس أدائهم.” “صلابة ساعة تي أكس برو من أمازفيت من الدرجة العسكرية تجعلها مثالية للأجهزة التي يمكن ارتداؤها لمجتمع سبارتان. نحن متحمسون للشراكة مع علامة تجارية يمكنها مواجهة التحدي أثناء مشاركتنا مهمتنا في تغيير الحياة.”

وإذ تم تصميمها لاستكشاف النزعات، ساعة أمازفيت تي ريكس، اجتازت 15 اختبارًا من الدرجة العسكرية وأثبتت أنه يمكنها تحمل معظم أنواع الظروف والتحديات القاسية، مما يجعلها الشريك المثالي لأسلوب حياة سبارتان النشط. تتضمن وظائف تتبع الصحة واللياقة البدنية الشاملة مجموعة من أوضاع الرياضة الخارجية الشهيرة للأنشطة المغامرة، مما يجعل من السهل الحفاظ على لياقتك وصحتك، والخروج من منطقة راحتك. من خلال دعم المتسابقين لإنجاز تحديات سبارتان، تشتمل وظيفة الساعات الذكية أيضًا على مقاومة الماء 10 ATM، ونظام قياس تشبع الدم والأكسجين، وأنظمة الملاحة العالمية الأربعة عبر الأقمار الصناعية، ومقياس الارتفاع البارومتري، وأكثر من 100 وضع رياضي.

وقال بن فان نائب رئيس أمازفيت: “تهدف سلسلة أمازفيت تي ريكس بروإلى مساعدة الناس على التعبير عن مواقفهم وإظهار الشخصية وعيش أسلوب حياة أكثر نشاطًا ودفع حدودهم إلى مواقع جديدة”. “مستخدمو سلسلة أمازفيت تي ريكس برو هم من المتحمسين النشطين في الهواء الطلق الذين يعملون بجد ولا يتوقفون عن التعلم أبدًا، تمامًا مثل جميع نشطاء سبارتان في جميع أنحاء العالم. يدفع الرياضيون الجماعيون بعضهم البعض ليكونوا أفضل إصدارات عن أنفسهم من خلال الصداقة الحميمة والمنافسة ولا يمكننا انتظار رؤية تي ريكس برو وهي تدعم أهداف مجتمع سبارتان داخل وخارج مضمار السباق.”

ستنطلق الشراكة في 27 أذار/مارس في سباق سبارتان بلوس فيغاس، وسيتم تسليط الضوء عليها يوم 24 أبريل في سباق نهاية الأسبوع الـ 5 كي في بالم بيتش التي تقدمها أمازفيت. وسيستمر حتى عام 2021 خلال مواسم سباق سبارتان في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة أمازفيت و سبارتان المواقع الرسمية.

نبذة عن أمازفيت

إذ تأسست في العام 2015، تقدم أمازفنت ساعات ذكية وشريط الساعات من الاستخدام اليومي إلى الرياضة في الهواء الطلق، وأجهزة ذكية للرياضة والصحة مثل سماعات الأذن تي دبليو أس وأجهزة المشي الذكية والموازين الذكية. حاليًا، تصل منتجات أمازفيت إلى أسواق أكثر من 90 دولة ومنطقة، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا واليابان. في العام 2020، حققت شركة أمازفيت أكبر حصة في سوق ساعات البالغين في إسبانيا وإندونيسيا.

عن سبارتان

تقوم سبارتان بإنشاء تجارب ومنتجات ومحتوى تحويلي لمساعدة الأشخاص والشركات والفرق على هدم الحدود وتوسيع ما يعتقدون أنه ممكن. تجمع العلامة التجارية بين الأحداث العالمية واسعة النطاق مع محتوى رقمي نابض بالحياة ومنصة مجتمعية. مع 250 حدثًا في أكثر من 40 دولة في ست قارات، تعد سبارتان العلامة التجارية الرائدة في رياضة التحمل والصحة. يرجى زيارة spartan.com لمزيد من المعلومات والتسجيل..

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1470558/1.jpg