‫السر وراء نجاح تطبيق SHAREit العالمي

من نقل الملفات إلى اكتشاف المحتوى والمشاركة والألعاب، لنلق نظرة على جميع الميزات التي جعلت تطبيق SHAREit ظاهرة عالمية

سنغافورة، 18 ديسمبر/كانون الأول 2020 /PRNewswire/ — إن SHAREit (شاريت)، هو تطبيق لمشاركة الملفات أصبح الآن أحد التطبيقات الرائدة في العالم على الإنترنت ودون الاتصال بالإنترنت، والمعروف بأنه منصة لاكتشاف الألعاب ومقاطع الفيديو ومشاركة الملفات. تم تصنيفه حديثًا على أنه أسرع ناشر إعلامي نامي عالميًا وفقًا للإصدار الحادي عشر من مؤشر أداء آبسفلاير (AppsFlyer) [1]. جاء هذا الإنجاز بعد إدراج تطبيق SHAREit ضمن أفضل عشرة تطبيقات على مستوى العالم من قبل ستايت أوف موبايل (State of Mobile) في عام 2020 في تقرير بواسطة آب آني (AppAnnie) [2]. هذه النجاحات هي برهان على عرض منتج SHAREit الفريد ومجموعة واسعة من الميزات التي لا تجعل التطبيق مشهورًا بين العملاء فحسب، بل أيضًا مورد لا غنى عنه للمسوقين.

الميزة الأساسية لتطبيق SHAREit هي نقل الملفات بين النظراء. يتيح SHAREit للمستخدمين مشاركة الصور والموسيقى والمزيد مع الأجهزة الأخرى دون استخدام اتصال إنترنت نشط أو اتصال عبر البلوتوث. مع سرعات نقل الملفات التي تصل إلى 20 ميجابت/ثانية، فإن فعالية SHAREit في الفضاء لا مثيل لها. بالإضافة إلى ذلك، يضمن SHAREit أيضًا عمليات نقل آمنة للتطبيقات من خلال مشاركة تطبيقات جوجل بلاي (Google Play) بين النظراء دون اتصال بالإنترنت. تتيح الميزة للمستخدمين مشاركة التطبيقات عبر SHAREit بينما سيحدد جوجل بلاي موثوقية التطبيق الذي تمت مشاركته حتى عندما يكون الجهاز غير متصل بالإنترنت. سيضيف بعد ذلك التطبيقات التي تمت مشاركتها إلى مكتبة بلاي الخاصة بالمستخدم وأيضًا إدارة تحديثات التطبيق عندما يعود الجهاز إلى الاتصال بالإنترنت.

وتعليقًا على رحلة SHAREit ، صرح كرم مالهوترا ( Karam Malhotra) ، الشريك ونائب الرئيس العالمي لتطبيق SHAREit ، قائلًا نحن في SHAREit نعتبر التكنولوجيا وإضفاء الطابع المحلي أهم عوامل نجاحنا. في السنوات القليلة الماضية، عملنا على تقوية فريقنا عالميًا، حيث قطعنا أشواطًا في مختلف الصناعات أثناء تعزيز أساس ميزة نقل التطبيقات بين النظراء من خلال الارتباط بجوجل بلاي. نحن في رحلة للتأكد من أن الترفيه الرقمي بجميع أنواعه يمكن للجميع الوصول إليه بشكل متساوي، من خلال أن نصبح منصة خدمة شاملة تتيح للمستخدمين تصفح المحتوى وتنزيله ونقله وتشغيل الألعاب بسهولة.

وبجانب مشاركة الملفات، قطع SHAREit أيضًا أشواطًا كمنصة للألعاب واكتشاف المحتوى والاستهلاك والمشاركة. يحتوي SHAREit على مركز ألعاب منفصل على التطبيق حيث يقدم ألعاب HTML5 ومقاطع فيديو للألعاب وخيار لتنزيل الألعاب الجذابة. إنه أحد أكبر كتالوجات ألعاب الهاتف المحمول، من مطورين من جميع أنحاء العالم. مع التقدم المستمر في المحتوى، نجح SHAREit في زيادة شعبية المحتوى الإقليمي المحلي لتثبت نفسها كمركز لمقاطع الفيديو ذات التنسيق القصير، وبالتالي شهدت نمو قاعدة مستخدميها في جميع أنحاء العالم. يفخر SHAREit الآن بقاعدة مستخدمين تتجاوز 1.8 مليار مستخدم على مستوى العالم يتحدثون 45 لغة في حوالي 200 دولة ومنطقة. لدى التطبيق حاليًا على أكثر من 500 مليون مستخدم نشط شهريًا على مستوى العالم.

نبذة عن SHAREit :

إن SHAREit هو عبارة عن منصة عبر الإنترنت ودون اتصال بالإنترنت توفر مجموعة متنوعة من خيارات الترفيه، بما في ذلك مقاطع الفيديو التي تُبث عبر الإنترنت ونقل الملفات والألعاب. وفقًا لشركة آب آني، كان تطبيق SHAREit هو التطبيق السادس الأكثر تنزيلًا في عام 2019 عبر متجر تطبيقات أبل آي أو إس (Apple iOS) ومتجر جوجل بلاي. يوجد أكثر من 1.8 مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم، وقد تجاوز عدد المستخدمين النشطين شهريًا (MAU) في SHAREit 500 مليون ويعمل بـ 45 لغة مختلفة.

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