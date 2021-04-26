‫السيد تشانغ يوتشو، رئيس شركة “سينوبك” يتحدث عن تطوير الهيدروجين

Press Release

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بكين، 26 أبريل 2021 /PRNewswire/– يشارك السيد تشانغ يوتشو، رئيس مجلس إدارة شركة “الصين للبتروكيماويات” -(في بورصة هونج كونج: 0386، “Sinopec“)- وجهة نظره حول حيادية الكربون، وآفاق تطوير حيادية الكربون، والمخطط الاستراتيجي الشامل لطاقة الهيدروجين، خلال مقابلة مع وسائل الإعلام المعروفة في 17 أبريل.

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قال السيد تشانغ: “إن هدفنا يتمثل في أن نصبح شركة الهيدروجين رقم 1 في الصين، من أجل تحقيق مخطط منهجي لسلسلة صناعة الطاقة الهيدروجينية بأكملها، مما سيجعل التزود بالوقود الهيدروجيني متاحًا وسهلاً مثله مثل التزود بالبنزين والغاز الطبيعي”. “في المستقبل، سوف تقوم سينوبك تدريجيًا بتوسيع عمليات الطاقة الهيدروجينية لدينا بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة الأخرى، من أجل دفع تطوير ‘خدمات البترول والغاز والهيدروجين والكهرباء والخدمات الغير بترولية'”.

تنبع ثقة سينوبك في إنشاء شركة الهيدروجين الرائدة من الحجم الحالي لإنتاج الهيدروجين، وهو الأكبر في الصين، فضلاً عن تسارعها في بناء البنية التحتية اللازمة للطاقة الهيدروجينية التي تضع أساسًا متينًا لجميع عناصر طاقة الهيدروجين، بما في ذلك النقل والتخزين والتعبئة والتطبيق، بالإضافة إلى امتلاك فهم قوي للقوانين والتكاليف وجوانب السلامة ذات الصلة.

في السنوات الأخيرة، زادت شركة سينوبك بشكل مستمر من الاستثمار في مجال طاقة الهيدروجين ووضعت خططًا لتطويرها كعمل استراتيجي ناشئ رئيسي. وقد قامت شركة سينوبك بدمج صناعة طاقة الهيدروجين بالكامل من أجل تغطية مجالات مثل العمليات الرأسمالية والبحث والتطوير التكنولوجي والإنتاج والخدمات اللوجستية وبناء الشبكات والتعاون الاجتماعي، وحققت إنجازات في بناء محطات التزود بالوقود الهيدروجيني، وتقنيات إنتاج الهيدروجين، وبطاريات وقود الهيدروجين، ومواد تخزين الهيدروجين.

حاليًا، سينوبك لديها طاقة إنتاج هيدروجين سنوية تتجاوز 3.5 مليون طن، وهو ما يمثل 14 في المائة من إجمالي الناتج القومي. وتُخطط الشركة لبناء وتشغيل 100 محطة للتزود بالوقود الهيدروجيني في عام 2021، و 1000 محطة في السنوات الخمس المقبلة، من أجل ريادة التطوير الصناعي عالي الجودة لطاقة الهيدروجين.

حول شركة سينوبك

شركة سينوبك “Sinopec Corp” هي واحدة من أكبر شركات الطاقة والكيماويات المتكاملة في الصين. وتشمل عملياتها الرئيسية التنقيب والإنتاج والنقل عن طريق خطوط الأنابيب وبيع النفط والغاز الطبيعي؛ وبيع وتخزين ونقل المنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية ومنتجات الفحم الكيماوية والألياف الاصطناعية والأسمدة وغيرها من المنتجات الكيماوية؛ والاستيراد والتصدير، بما في ذلك أعمال وكالة الاستيراد والتصدير، للبترول والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية والكيميائية وغيرها من السلع والتقنيات؛ والبحث والتطوير وتطبيق التقنيات والمعلومات.

وتضع سينوبك “تأجيج الحياة الجميلة” كمهمة مؤسسية لها، وتضع “الأشخاص، والمسؤولية، والنزاهة، والدقة، والابتكار، والفوز المتبادل” كقيم أساسية للشركة، وتتبع استراتيجيات التوجه نحو القيمة، والتنمية المدفوعة بالابتكار، والتخصيص المتكامل للموارد، والتعاون المفتوح، والنمو الأخضر وذو انبعاثات الكربون المنخفضة، كما تسعى جاهدة من أجل تحقيق رؤيتها المؤسسية لبناء شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة والكيماويات.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: http://www.sinopec.com/