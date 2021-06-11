‫العناية والوصول : دعم OPPO من أجلك

شنتشن، الصين, 11 يونيو 2021 / PRNewswire / 2021 / –منذ 19 مايو،أطلقت OPPO فعاليات حدث Trustworthyفيأكثرمن 20 بلد،منه اإندونيسيا وماليزيا وباكستان و بنغلاديش و مصر والجزائر وغيرها. ولنيقتصرالحدث علىإصداربعض البيانات عنخدمات أوبو فحسب ،بلسينظم أيضا بعض الأنشطة مع تقديمهداياخاصة للمستخدمينفيبعض المناطق. تهدف الفع الية إلى إظهارالجهود التي تبذلها OPPO لتقديم للمستخدمين خدمة تتميز بالضمان والموثوقية كالخدمات الجديرةبالثقة المذكورةأدناه.

الخدمة الذاتية في متناول يديك

الخط الساخن: عندما تنسى كيفية وضع تخطيط سطح المكتب، تعديل إيماءات الشاشة، أو لديك استفسار عن منتجات OPPO ، يمكنك معرفة الإجابة عن استفساراتك عبرخدمة الخط الساخن .

الأسئلة الشائعة في موقع الويب: للاستفسارات العامة، يمكنك الاطلاع على الأسئلة الشائعة عبر الموقع الرسمي.

البريد الإلكتروني للخدمة: إذا كان لديك أي اقتراحات أو أسئلة، فلا تتردد في إرسال بريد إلكتروني إلى صندوق بريد OPPO .

الأشياء الأكثر أهمية خلال الصيانة

قطع الغيار الأصلية: يتم استخدام قطع الغيار الأصلية للإصلاح في مراكز الخدمات التابعة لـ OPPO .

شفافية الأسعار: أسعار قطع الغيار م علنة بوضوح على الموقع الرسمي وفي مراكز الخدمة.

الإصلاح وجهًا لوجه: للتخفيف من حدة مخاوفك، يمكنك الأستمتاع بمشاهدة عملية الصيانة بأكملها في مراكز الخدمات المطورة.

أمن المعلومات: كن مطمئنًا، تلتزم OPPO بشدة باللائحة العامة لحماية البيانات في حماية خصوصية المستخدمين.

لرعاية خدماتك اليومية (لمراكز خدمة OPPO المعتمدة /المصممة ذاتيًا فقط)

تكلفة عمالة مجانية: لا داعي للقلق بشأن فرض رسوم على تكلفة العمالة لدى مراكز خدمة OPPO المعتمدة.

مشروع الطاقة: استمتع بالخدمة المجانية لشحن الهاتف.

لاصقة حماية الشاشة مجانا: استمتع بلاصقة حماية الشاشة للهاتف عدة مرات كل عام.

ضمان الخدمة بدون قلق

خدمة الضمان الدولية: أخذت OPPO زمام المبادرة في إطلاق خدمة الضمان الدولي، ولأجهزة محددة،يمكنك الاستمتاع بخدمات الضمان والإصلاح وتحديث البرامج في مراكز الخدمة المعتمدة في أكثر من 59 دولة / منطقة.

نحيط بسيادتكم ، تختلف جميع الخدمات المتاحة من منطقة إلى أخرى، يرجى استشارة مركز الخدمة المحلي للحصول على الخدمات المحددة.

دعم OPPO ليس مجرد لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها والاستفسارات وتهدف إلي تلبية الاحتياجات المتنوعة بشكل متزايد للمستخدمين. في المستقبل، ستتمسك خدمة دعم OPPO بمبدئها الأساسي “العناية والوصول” وتحديث الخدمات باستمرار لتوفير تجربة أفضل للجميع.

اكتشف المزيد: https://support.oppo.com/

صورة- https://mma.prnewswire.com/media/1528170/image_814.jpg