‫الفائزون بجائزة Catalyst لعام 2021

تكريم Barilla و Royal Bank of Canada (RBC ) لالتزامهما بالحلول المبتكرة من أجل إنشاء أماكن عمل دامجة تناسب النساء

نيويورك، 27 يناير 2021 /PRNewswire/ — سيحصل كلًا من Barilla و Royal Bank of Canada (RBC) على جائزة Catalyst لعام 2021 الأولى في الفترة من 17 إلى 18 مارس 2021 من أجل المبادرات التي سرَّعت من تَقدُّم المرأة وإدماجها في مؤسساتهما. جائزة Catalyst لعام 2021 الأولى في الفترة من 17 إلى 18 مارس 2021 من أجل المبادرات التي سرَّعت من تَقدُّم المرأة وإدماجها في مؤسساتهما.

موضوع الحدث الافتراضي لجوائز Catalyst هو “التقدم لن يتوقف–المساواة لا يمكن أن تنتظر”. إنه يشير إلى الجهود المستمرة والثابتة للمؤسسات الملتزمة بالتنوع والمساواة والإدماج في هذا الاجتماع العالمي المُبشر لقادة الشركات.

ومن المتوقع حضور أكثر من 5000 شخص في الحدث الافتراضي، بما في ذلك مجلس إدارة Catalyst والرؤساء التنفيذيين الأبطال لشركة Catalyst من أجل التغيير. وسيجتمع التنفيذيون من الشركات العالمية الكبرى والشركات الاحترافية والحكومات والمنظمات الغير حكومية والمؤسسات التعليمية في جوائز Catalyst لعام 2021, برئاسة جولي سويت، الرئيس التنفيذي لشركة Accenture..

المبادرات المؤسسية التي حصلت على جوائز Catalyst لهذا العام هي:

Barilla: رحلة شركة إيطالية مملوكة لإحدى العائلات إلى الإدماج العالمي –يتم تكريم Barilla بسبب تحولها لتصبح نموذجًا للإدماج للموظفين مثلي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيًا والمشككين، وجميع المجموعات الممثَّلة تمثيلاً ناقصًا والتي تعمل في الشركة المملوكة لإحدى العائلات.

في الفترة من 2013 إلى 2020، زاد تمثيل المرأة في تقارير Barilla المباشرة إلى الرئيس التنفيذي من 8٪ إلى 28٪. والفترة من عام 2014 إلى عام 2020، زاد تمثيل المرأة أيضًا في التقارير المباشرة لفريق القيادة العالمي من 23٪ إلى 36٪؛ وفي التقارير المباشرة لكبار القادة من 40٪ إلى 47٪؛ وزادت نسبة جميع النساء في المناصب القيادية على مستوى العالم من 33٪ إلى 38٪.

وقد حققت Barilla المساواة في الأجور بين الجنسين في عام 2020 على مستوى العالم لجميع الموظفين. وكانت أيضًا واحدة من أوائل الشركات في إيطاليا التي حققت العديد من معالم الإدماج، مثل إضفاء الطابع الرسمي على العمل المرن في جميع أنحاء العالم، وأن تصبح أول شركة إيطالية تدعم معايير الأمم المتحدة لقواعد السلوك للأعمال ضد التمييز ضد مثلي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيًا والمشككين في مكان العمل.

RBC: ارفع صوتك من أجل الإدماج –بدأت مبادرة RBC العالمية لتغيير الثقافة، ارفع صوتك من أجل الإدماج، بتحديث مخطط التنوع والإدماج للبنك لمدة خمس سنوات، والذي يحدد أولويات التنوع والإدماج الإستراتيجية الشاملة لـ RBC، وهي مدفوعة بمركز الخبرة للتنوع والإدماج (D&I CoE) التابع لـ RBC وبدعم من كبار القادة في مجلس قيادة التنوع بالبنك، برئاسة رئيس RBC والرئيس التنفيذي، ديفيد ماكاي.

وقد ارتفع تمثيل المرأة في مجلس إدارة RBC من 31٪ في عام 2015 إلى 38٪ في عام 2019—وبنهاية السنة المالية لـ RBC لعام 2020، بلغت النسبة 47٪. وفي الفترة من عام 2015 إلى عام 2019، ارتفع تمثيل النساء المديرات في كندا من 38٪ إلى 46٪. وتساعد برامج تطوير القيادة الخاصة بها مثل “المرأة في القيادة” و”إشعال” في تطوير المسارات الوظيفية للنساء ذوات الإمكانات العالية والأشخاص من مختلف الألوان.

وتقوم 41 مجموعة لموارد الموظفين (ERGs) التابعة لـ RBC—مع أكثر من 27000 عضو على مستوى العالم—بتقديم المشورة بشأن إستراتيجية التنوع والإدماج لــ RBC، كما تلعب دورًا رئيسيًا في جهود الإدماج في مكان العمل على مستوى القاعدة. وتُشجِّع سلسلة فيديوهات ارفع صوتك من أجل الإدماج كل فرد في مجتمع الأعمال على مواجهة التمييز وإعطاء مساحة لأصوات وتجارب الأشخاص من المجموعات الممثَّلة تمثيلًا ناقصًا في مكان العمل.

وقالت لورين هاريتون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Catalyst، “نحيي Barilla و RBC على هذه المبادرات التي عملت بشكل استباقي على ترسيخ ثقافات الإدماج للنساء ولكل شخص داخل مؤسساتهم”. “إن التزامهم الفريد بزيادة تمثيل المرأة في رُتَبهم القيادية—وتحميل أنفسهم المسؤولية لتطوير وتمكين المواهب في مواجهة التحديات—يُوضِّح أن التقدم لن يتوقف”.

ستتميز جوائز Catalyst لعام 2021 -وهي بمثابة حملة جمع التبرعات التي تحمل توقيع Catalyst– بالبرمجة على مدار شهر مارس، بما في ذلك العروض التقديمية الرئيسية، والجلسات والأنشطة المختلفة، والشبكات الواسعة، وصالة الشركاء والعارضين، ومكتبة موارد متنوعة.

سيضم الحدث الافتراضي جلسات عمل و”قاعة التقدم لن يتوقف” والتي ستسلط الضوء على مجالات تركيز Catalyst:

الشراكات بين الجنسين

النهوض بالمرأة

القيادة من أجل العدالة والإدماج

مستقبل العمل

شركة Target Corporation هي الراعي التقديمي للحدث الافتراضي.

اعرف المزيد عن التسجيل للحدث الافتراضي لجوائز Catalyst لعام 2021. وللأسئلة المحددة، يُرجى الاتصال بـ catalystevents@catalyst.org.

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حول Catalyst

Catalyst هي مؤسسة عالمية غير ربحية تعمل مع بعض من أقوى الرؤساء التنفيذيين والشركات الرائدة في العالم من أجل المساعدة في بناء أماكن عمل تناسب النساء. وقد تأسست Catalyst في عام 1962، وهي تقود التغيير من خلال الأبحاث الرائدة والأدوات العملية والحلول المجربة من أجل تسريع المرأة ودفعها إلى القيادة—لأن تَقدُّم المرأة هو بمثابة تَقدُّم للجميع.

الاتصال الإعلامي:

نعومي ر. باتون

نائب الرئيس للاتصالات العالمية

Catalyst

npatton@catalyst.org

ستيفاني وولف

مستشارة الاتصالات في الولايات المتحدة

Catalyst

media@stephaniewolfpr.com

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